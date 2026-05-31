Google Earth: Δεν δείχνει ο δορυφόρος το Boeing MH370 βυθισμένο στον πάτο του ωκεανού – Είναι απλή οφθαλμαπάτη

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Τα όσα συνέβησαν με την πτήση MH370 της Malaysia Airlines την 8η Μαρτίου 2014 εξακολουθούν να είναι από τα πιο ανατριχιαστικά «μυστήρια» του κόσμου.

Από τότε μέχρι σήμερα, έχει διατυπωθεί και ακουστεί κάθε πιθανή εξήγηση για το τι συνέβη, με ολοένα και περισσότερους να αναζητούν ακόμα και στο Διαδίκτυο τη λύση του μυστηρίου.

Αρκετοί είναι εκείνοι που χρησιμοποιούν τους χάρτες του Google Earth, εξερευνώντας απομονωμένα σημεία των ωκεανών για να βρουν τη λύση για την εξαφάνιση του αεροσκάφους με τους 227 επιβάτες και τα 12 μέλη πληρώματος.

Κάποιοι εντόπισαν μια εικόνα που προκαλεί εντύπωση, υποστηρίζοντας ότι βρήκαν ένα επιβατικό αεροσκάφος στο βυθό της θάλασσας. Η εικόνα αυτή πυροδότησε κύμα θεωριών στα social media, με πολλούς να συνδέουν το εύρημα με την εξαφανισμένη πτήση MH370 της Malaysia Airlines.

Οφθαλμαπάτη ή όχι;

Ωστόσο, η εξήγηση φαίνεται να είναι πολύ πιο απλή, καθώς η αποτύπωση του αεροσκάφους στον ψηφιακό δορυφορικό χάρτη είναι μια κλασική οφθαλμαπάτη.

Ειδικότερα, όπως σημειώνουν οι ειδικοί, όταν ένα αεροπλάνο πετά πάνω από τον ωκεανό τη στιγμή της δορυφορικής λήψης, καταγράφεται στον χάρτη. Αν κάποιος στη συνέχεια κάνει zoom στο συγκεκριμένο σημείο, το αεροπλάνο μπορεί να φαίνεται «διάφανο» ή σαν να βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια του νερού, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση ενός βυθισμένου αεροσκάφους.

Με απλά λόγια, δεν πρόκειται για πραγματικό ναυάγιο, αλλά για οπτικό «λάθος» που προκαλείται από τον τρόπο που καταγράφονται και συνδυάζονται οι δορυφορικές εικόνες.

Το «λάθος» σημείο

Υπάρχει άλλο ένα στοιχείο που αποκλείει το συγκεκριμένο οπτικό εύρημα να είναι το εξαφανισμένο Boeing 777 των Malaysia Airlines.

Συγκεκριμένα, το σημείο όπου εμφανίζεται το «βυθισμένο αεροσκάφος» βρίσκεται κοντά στο Μεξικό, κάτι που αποκλείει οποιαδήποτε σύνδεση με την πτήση MH370, καθώς το συγκεκριμένο αεροσκάφος δεν θα μπορούσε να φτάσει σε εκείνο το σημείο με τα καύσιμα που διέθετε για το ταξίδι του.

Το χρονικό της πτήσης MH370

Υπενθυμίζεται ότι όλα ξεκίνησαν στις 8 Μαρτίου 2014, όταν το Boeing 777 της Malaysia Airlines, με 239 επιβαίνοντες, απογειώνεται από την Κουάλα Λουμπούρ με προορισμό το Πεκίνο. Λίγο μετά την είσοδο στον εναέριο χώρο του Βιετνάμ, ο κυβερνήτης εκπέμπει το τελευταίο μήνυμα: «Good night, Malaysian three seven zero».

Στη συνέχεια, τα συστήματα εντοπισμού απενεργοποιούνται και το αεροσκάφος εξαφανίζεται από τα πολιτικά ραντάρ. Τα στρατιωτικά δεδομένα δείχνουν ότι το αεροπλάνο άλλαξε πορεία, κατευθύνθηκε δυτικά και στη συνέχεια νότια, προς τον Ινδικό Ωκεανό.

Οι Αρχές βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού, οργανώνοντας τη μεγαλύτερη επιχείρηση έρευνας στην ιστορία της αεροπορίας, χωρίς όμως να εντοπιστεί ποτέ το κύριο σώμα του αεροσκάφους.

Μόνο λίγα συντρίμμια εντοπίστηκαν αργότερα σε ακτές της Αφρικής και στο νησί Ρεϋνιόν, επιβεβαιώνοντας τη συντριβή.

Μέχρι σήμερα, τα πιθανά σενάρια παραμένουν ανοιχτά και ανεπιβεβαίωτα, με την πτήση MH370 να εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της σύγχρονης εποχής.