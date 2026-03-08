newspaper
Κυριακή 08 Μαρτίου 2026
Το μεγαλύτερο αεροπορικό μυστήριο: 12 χρόνια μετά την εξαφάνιση της MH370, οι οικογένειες ζητούν συνέχιση των ερευνών
Κόσμος 08 Μαρτίου 2026, 13:06

Το μεγαλύτερο αεροπορικό μυστήριο: 12 χρόνια μετά την εξαφάνιση της MH370, οι οικογένειες ζητούν συνέχιση των ερευνών

H εταιρεία θαλάσσιας ρομποτικής Ocean Infinity μεταξύ Μαρτίου 2025 και Ιανουαρίου 2026 εξέτασε χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα του βυθού, αλλά δεν απέδωσε κανένα επιβεβαιωμένο εύρημα σχετικά με την πτήση MH370

Σύνταξη
Δώδεκα χρόνια μετά την εξαφάνιση της πτήσης MH370 της Malaysia Airlines με 239 επιβαίνοντες, μια νέα έρευνα στον νότιο Ινδικό Ωκεανό δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να εντοπίσει το αγνοούμενο αεροσκάφος, ανακοίνωσαν τις Κυριακές οι μαλαισιανές αρχές, ενώ οι οικογένειες των επιβατών πιέζουν για τη συνέχιση των προσπαθειών.

Το Γραφείο Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων ανέφερε σε δήλωσή του ότι η έρευνα στον βυθό της θάλασσας που διεξήγαγε η εταιρεία θαλάσσιας ρομποτικής Ocean Infinity μεταξύ Μαρτίου 2025 και Ιανουαρίου 2026 εξέτασε χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα του βυθού, αλλά δεν απέδωσε κανένα επιβεβαιωμένο εύρημα σχετικά με τα συντρίμμια του αεροσκάφους.

Η Μαλαισία έδωσε την έγκρισή της στην εταιρεία με έδρα το Τέξας πέρυσι για να ανανεώσει την αναζήτηση της πτήσης 370 με σύμβαση «χωρίς εύρημα, χωρίς αμοιβή» σε μια νέα περιοχή 15.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων (5.800 τετραγωνικών μιλίων) στον νότιο Ινδικό Ωκεανό, όπου πιστεύεται ότι συνετρίβη. Η Ocean Infinity θα πληρωθεί 70 εκατομμύρια δολάρια μόνο αν βρεθούν συντρίμμια.

Οι έρευνες

Η έρευνα διεξήχθη για 28 ημέρες σε δύο φάσεις — από τις 25 έως τις 28 Μαρτίου του περασμένου έτους και από τις 31 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 23 Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους, καλύπτοντας περίπου 7.571 τετραγωνικά χιλιόμετρα (2.923 τετραγωνικά μίλια) του θαλάσσιου βυθού, σύμφωνα με την υπηρεσία. Οι καιρικές συνθήκες διέκοπταν περιοδικά τις εργασίες, όπως ανέφερε.

«Οι έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί δεν έχουν αποφέρει κανένα αποτέλεσμα», ανέφερε σε δήλωσή της. Δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με το πότε θα ξαναρχίσουν οι έρευνες.

Το αεροσκάφος Boeing 777 εξαφανίστηκε από τα ραντάρ λίγο μετά την απογείωσή του στις 8 Μαρτίου 2014, μεταφέροντας 239 άτομα, κυρίως Κινέζους υπηκόους, σε πτήση από την πρωτεύουσα της Μαλαισίας, Κουάλα Λουμπούρ, προς το Πεκίνο. Τα δορυφορικά δεδομένα έδειξαν ότι το αεροσκάφος άλλαξε πορεία και κατευθύνθηκε νότια προς τον νότιο Ινδικό Ωκεανό, όπου πιστεύεται ότι συνετρίβη.

Μια δαπανηρή πολυεθνική έρευνα δεν κατάφερε να βρει κανένα στοιχείο για την τοποθεσία του, αν και συντρίμμια ξεβράστηκαν στις ακτές της ανατολικής Αφρικής και στα νησιά του Ινδικού Ωκεανού. Μια ιδιωτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2018 από την Ocean Infinity επίσης δεν βρήκε τίποτα.

Η Voice 370, που εκπροσωπεί τις οικογένειες ορισμένων από τους επιβάτες του αγνοούμενου αεροσκάφους, προέτρεψε την κυβέρνηση να παρατείνει τη σύμβαση της Ocean Infinity και να εξετάσει το ενδεχόμενο σύναψης παρόμοιων συμφωνιών με άλλες εταιρείες εξερεύνησης θαλάσσιων βυθών.

Αν και η σύμβαση της Ocean Infinity ισχύει μέχρι τον Ιούνιο, η ομάδα ανέφερε ότι το σκάφος της εταιρείας έχει ανατεθεί σε άλλες εργασίες και είναι απίθανο να επιστρέψει σύντομα για να ολοκληρώσει τις υπόλοιπες περιοχές αναζήτησης, λόγω της επιδείνωσης των συνθηκών στη θάλασσα.

«Η κυβέρνηση δεν πληρώνει τίποτα εκτός αν βρεθεί το αεροσκάφος. Οποιοδήποτε αίτημα της Ocean Infinity για παράταση της σύμβασης αναζήτησης θα πρέπει επομένως να γίνει δεκτό χωρίς δισταγμό», ανέφερε σε δήλωσή της.

Η ομάδα δεσμεύτηκε να «συνεχίσει τον αγώνα για απαντήσεις. Δεν θα τα παρατήσουμε ποτέ!»

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Σταύρος Παπασταύρου: Κινητοποιούμαστε με το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολ./βαρέλι

Σταύρος Παπασταύρου: Κινητοποιούμαστε με το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολ./βαρέλι

Αναφορές ότι εξελέγη ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν

Αναφορές ότι εξελέγη ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν

Κίνδυνος για ντόμινο καταστροφής μετά τον «αποκεφαλισμό» του Ιράν – Όσα δεν υπολόγισε ο Τραμπ
Κόσμος 08.03.26

Κίνδυνος για ντόμινο καταστροφής μετά τον «αποκεφαλισμό» του Ιράν - Όσα δεν υπολόγισε ο Τραμπ

Κανείς στον στενό κύκλο του Τραμπ ούτε αναγνώρισε ούτε τόλμησε να προσπαθήσει να του εξηγήσει τους τρομερούς κινδύνους που εξαπολύει ένας πόλεμος «αποκεφαλισμού» σαν αυτόν που εξαπέλυσε στο Ιράν.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ιράν: Χτύπημα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Τεχεράνη, 4 νεκροί – Σοκαριστικά βίντεο
Κόσμος 08.03.26

Ιράν: Χτύπημα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Τεχεράνη, 4 νεκροί - Σοκαριστικά βίντεο

Ο καπνός από τις πυρκαγιές που προκάλεσαν τα πλήγματα γέμισε τον ουρανό της ιρανικής πρωτεύουσας στη διάρκεια της νύχτας, καλύπτοντας την Τεχεράνη ε ένα μαύρο πέπλο

Σύνταξη
ΗΠΑ και Ισραήλ: Το σχέδιο για επιχείρηση ειδικών δυνάμεων για την κατάσχεση του πυρηνικού αποθέματος του Ιράν
Κόσμος 08.03.26

ΗΠΑ και Ισραήλ εξετάζουν την επιχείρηση ειδικών δυνάμεων για την κατάσχεση του πυρηνικού αποθέματος του Ιράν

ΗΠΑ και Ισραήλ έχουν διερευνήσει την πιθανότητα αποστολής στρατευμάτων ειδικών επιχειρήσεων στο Ιράν για να κατάσχουν τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού

Σύνταξη
Αναφορές ότι εξελέγη ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν – «Θα τον καταδιώξουμε» απειλεί το Ισραήλ
Φλέγεται η Μέση Ανατολή 08.03.26 Upd: 13:21

Αναφορές ότι εξελέγη ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν – «Θα τον καταδιώξουμε» απειλεί το Ισραήλ

ΗΠΑ και Ισραήλ έπληξαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Τεχεράνη, βομβαρδισμοί και στον Λίβανο - Το Ιράν δηλώνει ότι θα αντέξει πόλεμο 6 μηνών και συνεχίζει τα αντίποινα - Το Ισραήλ απειλεί ότι θα καταδιώξει κάθε διάδοχο του Χαμενεΐ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Νέες επιθέσεις στις χώρες του Κόλπου: Τρεις τραυματίες στο Μπαχρέιν, πλήγμα σε υποδομές στο Κουβέιτ
Κόσμος 08.03.26

Νέες επιθέσεις στις χώρες του Κόλπου: Τρεις τραυματίες στο Μπαχρέιν, πλήγμα σε υποδομές στο Κουβέιτ

Το υπουργείο Εσωτερικών του Κουβέιτ είχε ανακοινώσει νωρίς σήμερα τον θάνατο δύο συνοριοφυλάκων, χωρίς να διευκρινίζει την αιτία θανάτου τους ούτε εάν η εξέλιξη αυτή σχετίζεται με τον πόλεμο

Σύνταξη
Ο μύθος της Μπάμπα Βάνγκα: Πώς οι «προφητείες» μίας μυστικίστριας τροφοδοτούν τη διαδικτυακή προπαγάνδα
Κόσμος 08.03.26

Ο μύθος της Μπάμπα Βάνγκα: Πώς οι «προφητείες» μίας μυστικίστριας τροφοδοτούν τη διαδικτυακή προπαγάνδα

Πολλές από τις προβλέψεις της Βουλγάρας Μπάμπα Βάνγκα δεν καταγράφηκαν ποτέ, ωστόσο, το όνομά της ενισχύει τις θεωρίες συνωμοσίας και τα γεωπολιτικά αφηγήματα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν – Είναι οι νόμιμες αυτές οι στρατιωτικές ενέργειες;
Μέση Ανατολή 08.03.26

Επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν – Είναι οι νόμιμες αυτές οι στρατιωτικές ενέργειες;

Βρίσκονταν οι ΗΠΑ υπό άμεση και σαφή απειλή; Ήταν νόμιμη η δολοφονία του ηγέτη του Ιράν; Ενήργησε ο Ντόναλντ Τραμπ εντός του πλαισίου των συνταγματικών εξουσιών του. Το Reuters προσπαθεί να απαντήσει

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Νετανιάχου: Έχουμε μεθοδικό σχέδιο, με πολυάριθμες εκπλήξεις, για να επιτρέψουμε την αλλαγή στο Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 07.03.26

Νετανιάχου: Έχουμε μεθοδικό σχέδιο, με πολυάριθμες εκπλήξεις, για να επιτρέψουμε την αλλαγή στο Ιράν

«Η ώρα της αλήθειας πλησιάζει, διότι δεν επιδιώκουμε να διχάσουμε το Ιράν, αλλά να το απελευθερώσουμε από το ζυγό της τυραννίας και να ζήσουμε ειρηνικά μαζί του. Η απελευθέρωση αυτή εναπόκειται σ' εσάς, στον θαρραλέο ιρανικό λαό», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου

Σύνταξη
Διχασμένη η ακροδεξιά στην Ευρώπη για τον πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν
ΕΚ σε τέλμα 07.03.26

Διχασμένη η ακροδεξιά στην Ευρώπη για τον πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν

Η επίθεση ΗΠΑ - Ισραήλ που ξεκίνησε τον πόλεμο στο Ιράν άφησε τα ευρωπαϊκά ακροδεξιά κόμματα διχασμένα μεταξύ της συνήθους υποστήριξής τους στον Ντόναλντ Τραμπ και του φόβου για την αντίδραση των ψηφοφόρων τους στο εσωτερικό

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τραμπ: Οι ΗΠΑ έκαναν χάρη στον κόσμο που ξεκίνησαν τον πόλεμο κατά του Ιράν
Κόσμος 07.03.26

Τραμπ: Οι ΗΠΑ έκαναν χάρη στον κόσμο που ξεκίνησαν τον πόλεμο κατά του Ιράν

Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ εξουδετέρωσαν 42 πλοία του ναυτικού του Ιράν μέσα σε τρεις ημέρες, ενώ έθεσαν εκτός λειτουργίας μεγάλο μέρος της αεροπορικής ισχύος και των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων της χώρας.

Σύνταξη
