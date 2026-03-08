Το μεγαλύτερο αεροπορικό μυστήριο: 12 χρόνια μετά την εξαφάνιση της MH370, οι οικογένειες ζητούν συνέχιση των ερευνών

Δώδεκα χρόνια μετά την εξαφάνιση της πτήσης MH370 της Malaysia Airlines με 239 επιβαίνοντες, μια νέα έρευνα στον νότιο Ινδικό Ωκεανό δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να εντοπίσει το αγνοούμενο αεροσκάφος, ανακοίνωσαν τις Κυριακές οι μαλαισιανές αρχές, ενώ οι οικογένειες των επιβατών πιέζουν για τη συνέχιση των προσπαθειών.

Το Γραφείο Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων ανέφερε σε δήλωσή του ότι η έρευνα στον βυθό της θάλασσας που διεξήγαγε η εταιρεία θαλάσσιας ρομποτικής Ocean Infinity μεταξύ Μαρτίου 2025 και Ιανουαρίου 2026 εξέτασε χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα του βυθού, αλλά δεν απέδωσε κανένα επιβεβαιωμένο εύρημα σχετικά με τα συντρίμμια του αεροσκάφους.

Η Μαλαισία έδωσε την έγκρισή της στην εταιρεία με έδρα το Τέξας πέρυσι για να ανανεώσει την αναζήτηση της πτήσης 370 με σύμβαση «χωρίς εύρημα, χωρίς αμοιβή» σε μια νέα περιοχή 15.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων (5.800 τετραγωνικών μιλίων) στον νότιο Ινδικό Ωκεανό, όπου πιστεύεται ότι συνετρίβη. Η Ocean Infinity θα πληρωθεί 70 εκατομμύρια δολάρια μόνο αν βρεθούν συντρίμμια.

Οι έρευνες

Η έρευνα διεξήχθη για 28 ημέρες σε δύο φάσεις — από τις 25 έως τις 28 Μαρτίου του περασμένου έτους και από τις 31 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 23 Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους, καλύπτοντας περίπου 7.571 τετραγωνικά χιλιόμετρα (2.923 τετραγωνικά μίλια) του θαλάσσιου βυθού, σύμφωνα με την υπηρεσία. Οι καιρικές συνθήκες διέκοπταν περιοδικά τις εργασίες, όπως ανέφερε.

«Οι έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί δεν έχουν αποφέρει κανένα αποτέλεσμα», ανέφερε σε δήλωσή της. Δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με το πότε θα ξαναρχίσουν οι έρευνες.

Το αεροσκάφος Boeing 777 εξαφανίστηκε από τα ραντάρ λίγο μετά την απογείωσή του στις 8 Μαρτίου 2014, μεταφέροντας 239 άτομα, κυρίως Κινέζους υπηκόους, σε πτήση από την πρωτεύουσα της Μαλαισίας, Κουάλα Λουμπούρ, προς το Πεκίνο. Τα δορυφορικά δεδομένα έδειξαν ότι το αεροσκάφος άλλαξε πορεία και κατευθύνθηκε νότια προς τον νότιο Ινδικό Ωκεανό, όπου πιστεύεται ότι συνετρίβη.

Μια δαπανηρή πολυεθνική έρευνα δεν κατάφερε να βρει κανένα στοιχείο για την τοποθεσία του, αν και συντρίμμια ξεβράστηκαν στις ακτές της ανατολικής Αφρικής και στα νησιά του Ινδικού Ωκεανού. Μια ιδιωτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2018 από την Ocean Infinity επίσης δεν βρήκε τίποτα.

Η Voice 370, που εκπροσωπεί τις οικογένειες ορισμένων από τους επιβάτες του αγνοούμενου αεροσκάφους, προέτρεψε την κυβέρνηση να παρατείνει τη σύμβαση της Ocean Infinity και να εξετάσει το ενδεχόμενο σύναψης παρόμοιων συμφωνιών με άλλες εταιρείες εξερεύνησης θαλάσσιων βυθών.

Αν και η σύμβαση της Ocean Infinity ισχύει μέχρι τον Ιούνιο, η ομάδα ανέφερε ότι το σκάφος της εταιρείας έχει ανατεθεί σε άλλες εργασίες και είναι απίθανο να επιστρέψει σύντομα για να ολοκληρώσει τις υπόλοιπες περιοχές αναζήτησης, λόγω της επιδείνωσης των συνθηκών στη θάλασσα.

«Η κυβέρνηση δεν πληρώνει τίποτα εκτός αν βρεθεί το αεροσκάφος. Οποιοδήποτε αίτημα της Ocean Infinity για παράταση της σύμβασης αναζήτησης θα πρέπει επομένως να γίνει δεκτό χωρίς δισταγμό», ανέφερε σε δήλωσή της.

Η ομάδα δεσμεύτηκε να «συνεχίσει τον αγώνα για απαντήσεις. Δεν θα τα παρατήσουμε ποτέ!»