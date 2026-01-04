Η αναζήτηση των συντριμμάτων της χαμένης πτήσης MH370 της Malaysia Airlines θα ξαναρχίσει στις 30 Δεκεμβρίου, πάνω από μια δεκαετία μετά την εξαφάνιση του αεροσκάφους με 239 επιβάτες, σύμφωνα με την Guardian.

Η νέα έρευνα αναμένεται να διαρκέσει 55 ημέρες ενώ πρόκειται να επικεντρωθεί σε περιοχές όπου πιστεύεται ότι υπάρχει η μεγαλύτερη πιθανότητα να βρεθεί το αγνοούμενο αεροσκάφος.

Η έρευνα ανεστάλη το 2017, αφού κόστισε περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια

Υπενθυμίζεται ότι η πτήση MH370, ένα Boeing 777, εξαφανίστηκε το 2014 ενώ ταξίδευε από την Κουάλα Λουμπούρ στο Πεκίνο.

Η εξαφάνιση

Στις πρώτες ώρες της 8ης Μαρτίου 2014, η πτήση MH370 της Malaysia Airlines απογειώθηκε από την Κουάλα Λουμπούρ με προορισμό το Πεκίνο, μεταφέροντας 239 ανθρώπους. Λίγα λεπτά αργότερα, το αεροσκάφος θα εξαφανιζόταν μυστηριωδώς, αφήνοντας πίσω του ένα από τα μεγαλύτερα άλυτα μυστήρια στην ιστορία της αεροπορίας.

Η τελευταία επικοινωνία με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας καταγράφηκε στις 1:19 π.μ., όταν ο κυβερνήτης αποχαιρέτησε με τη φράση «Καληνύχτα, Malaysian 370». Δύο λεπτά αργότερα, ο αναμεταδότης απενεργοποιήθηκε, καθιστώντας αδύνατη την παρακολούθηση του αεροσκάφους από τα ραντάρ.

Αντί να συνεχίσει προς το Πεκίνο, το MH370 άλλαξε πορεία, στρέφοντας δυτικά και διασχίζοντας τη Μαλαισία — μια κίνηση που δεν έγινε άμεσα αντιληπτή από τις αρχές.

Στρατιωτικά ραντάρ κατέγραφαν το αεροσκάφος μέχρι τις 2:22 π.μ., όταν χάθηκε και από εκείνα. Ωστόσο, δορυφορικά δεδομένα αποκάλυψαν ότι το αεροπλάνο συνέχισε να πετά για ώρες. Ένας δορυφόρος της Inmarsat κατέγραψε σήματα έως τις 8:11 π.μ., δείχνοντας ότι το MH370 βρισκόταν ακόμη στον αέρα πάνω από τον Ινδικό Ωκεανό.

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι το αεροσκάφος ακολούθησε τη νότια διαδρομή, καταλήγοντας σε μια από τις πιο απομονωμένες περιοχές του πλανήτη. Η πιθανότητα να πέταξε προς τη βόρεια Ασία αποκλείστηκε, καθώς καμία χώρα δεν ανέφερε άγνωστη πτήση στον εναέριο χώρο της.

Η επιχείρηση έρευνας

Ακολούθησε μια πρωτοφανής διεθνής επιχείρηση έρευνας, με τη συμμετοχή δεκάδων χωρών. Πλοία, αεροσκάφη και αυτόνομα υποβρύχια σκάναραν εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα στον νότιο Ινδικό Ωκεανό, σε βάθη που ξεπερνούν τα 6.000 μέτρα και υπό ακραίες καιρικές συνθήκες. Παρά τη χρήση τεχνολογίας, δεν εντοπίστηκε το κύριο ναυάγιο.

Η έρευνα ανεστάλη το 2017, αφού κόστισε περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια. Το μόνο απτό στοιχείο ήρθε από συντρίμμια που ξεβράστηκαν σε ακτές της Αφρικής και του Ινδικού Ωκεανού, με πρώτο ένα τμήμα πτέρυγας που βρέθηκε στη Ρεϊνιόν το 2015 και επιβεβαιώθηκε ότι ανήκε στο MH370.

Τα συντρίμμια επιβεβαίωσαν ότι το αεροσκάφος συνετρίβη, όχι όμως το πού ακριβώς ή τι προκάλεσε την καταστροφή. Νεότερες επιστημονικές μελέτες υποδεικνύουν ότι το ναυάγιο ενδέχεται να βρίσκεται βορειότερα από την αρχική ζώνη έρευνας.

Το 2025, η κυβέρνηση της Μαλαισίας ενέκρινε νέο γύρο ερευνών, αναζωπυρώνοντας τις ελπίδες ότι, έπειτα από περισσότερο από μια δεκαετία, η υπόθεση μπορεί να οδηγηθεί σε απαντήσεις.

Μέχρι τότε, η πτήση MH370 παραμένει ένα ανοιχτό τραύμα για τις οικογένειες των θυμάτων.