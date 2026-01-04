Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026
MH370: Το αεροπλάνο που εξαφανίστηκε και δεν βρέθηκε ποτέ – Το μυστήριο που παραμένει άλυτο 12 χρόνια μετά
MH370: Το αεροπλάνο που εξαφανίστηκε και δεν βρέθηκε ποτέ – Το μυστήριο που παραμένει άλυτο 12 χρόνια μετά

Η εξαφάνιση της πτήσης MH370 της Malaysia Airlines με 239 επιβάτες πριν από σχεδόν 12 χρόνια παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της αεροπορίας παγκοσμίως.

Η αναζήτηση των συντριμμάτων της χαμένης πτήσης MH370 της Malaysia Airlines θα ξαναρχίσει στις 30 Δεκεμβρίου, πάνω από μια δεκαετία μετά την εξαφάνιση του αεροσκάφους με 239 επιβάτες, σύμφωνα με την Guardian.

Η νέα έρευνα αναμένεται να διαρκέσει 55 ημέρες ενώ πρόκειται να επικεντρωθεί σε περιοχές όπου πιστεύεται ότι υπάρχει η μεγαλύτερη πιθανότητα να βρεθεί το αγνοούμενο αεροσκάφος.

Η έρευνα ανεστάλη το 2017, αφού κόστισε περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια

Υπενθυμίζεται ότι η πτήση MH370, ένα Boeing 777, εξαφανίστηκε το 2014 ενώ ταξίδευε από την Κουάλα Λουμπούρ στο Πεκίνο.

Η εξαφάνιση

Στις πρώτες ώρες της 8ης Μαρτίου 2014, η πτήση MH370 της Malaysia Airlines απογειώθηκε από την Κουάλα Λουμπούρ με προορισμό το Πεκίνο, μεταφέροντας 239 ανθρώπους. Λίγα λεπτά αργότερα, το αεροσκάφος θα εξαφανιζόταν μυστηριωδώς, αφήνοντας πίσω του ένα από τα μεγαλύτερα άλυτα μυστήρια στην ιστορία της αεροπορίας.

Η τελευταία επικοινωνία με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας καταγράφηκε στις 1:19 π.μ., όταν ο κυβερνήτης αποχαιρέτησε με τη φράση «Καληνύχτα, Malaysian 370». Δύο λεπτά αργότερα, ο αναμεταδότης απενεργοποιήθηκε, καθιστώντας αδύνατη την παρακολούθηση του αεροσκάφους από τα ραντάρ.

Αντί να συνεχίσει προς το Πεκίνο, το MH370 άλλαξε πορεία, στρέφοντας δυτικά και διασχίζοντας τη Μαλαισία — μια κίνηση που δεν έγινε άμεσα αντιληπτή από τις αρχές.

Στρατιωτικά ραντάρ κατέγραφαν το αεροσκάφος μέχρι τις 2:22 π.μ., όταν χάθηκε και από εκείνα. Ωστόσο, δορυφορικά δεδομένα αποκάλυψαν ότι το αεροπλάνο συνέχισε να πετά για ώρες. Ένας δορυφόρος της Inmarsat κατέγραψε σήματα έως τις 8:11 π.μ., δείχνοντας ότι το MH370 βρισκόταν ακόμη στον αέρα πάνω από τον Ινδικό Ωκεανό.

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι το αεροσκάφος ακολούθησε τη νότια διαδρομή, καταλήγοντας σε μια από τις πιο απομονωμένες περιοχές του πλανήτη. Η πιθανότητα να πέταξε προς τη βόρεια Ασία αποκλείστηκε, καθώς καμία χώρα δεν ανέφερε άγνωστη πτήση στον εναέριο χώρο της.

Η επιχείρηση έρευνας

Ακολούθησε μια πρωτοφανής διεθνής επιχείρηση έρευνας, με τη συμμετοχή δεκάδων χωρών. Πλοία, αεροσκάφη και αυτόνομα υποβρύχια σκάναραν εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα στον νότιο Ινδικό Ωκεανό, σε βάθη που ξεπερνούν τα 6.000 μέτρα και υπό ακραίες καιρικές συνθήκες. Παρά τη χρήση τεχνολογίας, δεν εντοπίστηκε το κύριο ναυάγιο.

Η έρευνα ανεστάλη το 2017, αφού κόστισε περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια. Το μόνο απτό στοιχείο ήρθε από συντρίμμια που ξεβράστηκαν σε ακτές της Αφρικής και του Ινδικού Ωκεανού, με πρώτο ένα τμήμα πτέρυγας που βρέθηκε στη Ρεϊνιόν το 2015 και επιβεβαιώθηκε ότι ανήκε στο MH370.

Τα συντρίμμια επιβεβαίωσαν ότι το αεροσκάφος συνετρίβη, όχι όμως το πού ακριβώς ή τι προκάλεσε την καταστροφή. Νεότερες επιστημονικές μελέτες υποδεικνύουν ότι το ναυάγιο ενδέχεται να βρίσκεται βορειότερα από την αρχική ζώνη έρευνας.

Το 2025, η κυβέρνηση της Μαλαισίας ενέκρινε νέο γύρο ερευνών, αναζωπυρώνοντας τις ελπίδες ότι, έπειτα από περισσότερο από μια δεκαετία, η υπόθεση μπορεί να οδηγηθεί σε απαντήσεις.

Μέχρι τότε, η πτήση MH370 παραμένει ένα ανοιχτό τραύμα για τις οικογένειες των θυμάτων.

Μελ Γκίμπσον – Η τρέλα, τα πάθη, και η «ανάσταση» του αιρετικού Μαντ Μαξ
Stories 04.01.26

Μελ Γκίμπσον – Η τρέλα, τα πάθη, και η «ανάσταση» του αιρετικού Μαντ Μαξ

Ο αμφιλεγόμενος ηθοποιός και σκηνοθέτης Μελ Γκίμπσον δεν έβαλε ποτέ νερό στο κρασί του λέγοντας πολλά περισσότερα από όσα θα του επέτρεπαν οι επικοινωνιολόγοι του. Πρόθυμος να πληρώσει το τίμημα, ο αιώνιος Μαντ Μαξ γίνεται 70 ετών και αυτή είναι η ζωή του

Σύνταξη
Η ιστορία του Κορανίου στο οποίο ορκίστηκε ο Ζοράν Μαμντάνι, ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης
Η σημασία 03.01.26

Η ιστορία του Κορανίου στο οποίο ορκίστηκε ο Ζοράν Μαμντάνι, ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης

Το κοράνι που χρησιμοποίησε για την τελετή ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοράν Μαμντάνι, πιστεύεται ότι δημιουργήθηκε στα τέλη του 18ου ή στις αρχές του 19ου αιώνα στην Συρία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το φαινόμενο του «σατανικού πανικού» της δεκαετίας του ’80 – Η αληθινή ιστορία πίσω από τον Έντι Μάνσον του Stranger Things
Κατηγορούμενος χωρίς αποδείξεις 03.01.26

Το φαινόμενο του «σατανικού πανικού» της δεκαετίας του ’80 – Η αληθινή ιστορία πίσω από τον Έντι Μάνσον του Stranger Things

Ο 4ος κύκλος του Stranger Things μας χάρισε ένα χαρακτήρα που αγαπήθηκε πολύ: τον Έντι Μάνσον. Ωστόσο, αυτή η περσόνα βασίστηκε σε μια πραγματική υπόθεση που γεννήθηκε μέσα στο κλίμα μαζικού πανικού για τον σατανισμό.

Ίλντα Τόσκα
Ίλντα Τόσκα
Κάρλος Κάιζερ: Ο Βραζιλιάνος που προσποιήθηκε τον ποδοσφαιριστή – Πληρωνόταν αλλά δεν έπαιξε ποτέ σε αγώνα
«Μαϊμού» ποδοσφαιριστής 03.01.26

Πώς ο Κάρλος Κάιζερ εξαπάτησε τον κόσμο του ποδοσφαίρου – Δήλωνε ποδοσφαιριστής αλλά δεν έπαιξε ποτέ

Παρότι έπαιξε σε μερικές από τις κορυφαίες ομάδες της Βραζιλίας, ο Κάρλος Ενρίκε Ραπόσο, γνωστός ως Κάρλος Κάιζερ, δεν πάτησε ποτέ το πόδι του σε γήπεδο για σχεδόν δύο δεκαετίες.

Ίλντα Τόσκα
Ίλντα Τόσκα
Angi: Σκηνοθέτησε τη δολοφονία της φίλης της με σπέρμα από οίκο ανοχής – Η υπόθεση που έγινε σειρά στο Netflix
Σκηνοθετημένο έγκλημα 02.01.26

Σκηνοθέτησε τη δολοφονία της φίλης της με σπέρμα από οίκο ανοχής - Η ιστορία πίσω από το Angi του Netflix

Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πως η Μαρία Άνχελες Μολίνα, γνωστή ως Άντζι, μπορούσε να γίνει δολοφόνος. Ωστόσο, αυτό δεν ήταν το πιο σοκαριστικό για όσους την γνώριζαν.

Ίλντα Τόσκα
Ίλντα Τόσκα
Βασίλης Φόρης: Μια ζωή αφιερωμένη στη γλώσσα των Ελλήνων
In memoriam 02.01.26

Βασίλης Φόρης: Κοζανίτης και δημοτικιστής

Διακεκριμένος φιλόλογος και γλωσσολόγος, ο οποίος διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στην επίσημη καθιέρωση του μονοτονικού συστήματος γραφής της νεοελληνικής γλώσσας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Miriam Rodríguez: Η μητέρα που κυνήγησε τους δολοφόνους της κόρης της – Και το πλήρωσε με τη ζωή της
Απέναντι στην ατιμωρησία 02.01.26

Κυνήγησε τους δολοφόνους της κόρης της έναν-έναν, μέχρι που τη σκότωσαν - Η ιστορία της Miriam Rodríguez

Η Miriam Rodríguez πέρασε χρόνια εντοπίζοντας, έναν προς έναν, τους δολοφόνους της κόρης της — μέχρι που δολοφονήθηκε και η ίδια, ανήμερα της Γιορτής της Μητέρας το 2017.

Ίλντα Τόσκα
Ίλντα Τόσκα
Juliane Koepcke: Έπεσε από τα 10.000 πόδια μετά από πτώση αεροπλάνου και επέζησε μόνη στη ζούγκλα
Ως εκ θαύματος 01.01.26

Το κορίτσι που «έπεσε» από τον ουρανό - Πώς η Juliane Koepcke επέζησε στη ζούγκλα μετά από πτώση αεροπλάνου

Οι πιθανότητες επιβίωσης μετά από ένα αεροπορικό δυστύχημα είναι μικρές. Όμως, για τη 17χρονη τότε Juliane Koepcke, η πτώση από ύψος 10.000 ποδιών ήταν μόνο η αρχή μιας απίστευτης ιστορίας επιβίωσης.

Ίλντα Τόσκα
Ίλντα Τόσκα
Το έθιμο που ξεκίνησε Έλληνας μετανάστης το 1920 – Στον Καναδά κάποιοι καλωσορίζουν το νέο έτος με βουτιές στα παγωμένα νερά
Πρωτοχρονιά 01.01.26

Το έθιμο που ξεκίνησε Έλληνας μετανάστης το 1920 – Στον Καναδά κάποιοι καλωσορίζουν το νέο έτος με βουτιές στα παγωμένα νερά

Ο Peter Pantages, ένας Έλληνας που μετανάστευσε στο Καναδά το 1920, ξεκίνησε εν αγνοία του, ένα έθιμο το οποίο ενώνει χειμερινούς κολυμβητές στον Καναδά μέχρι και σήμερα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ένας αιώνας «Θωρηκτό Ποτέμκιν»: Η ταινία που έγραψε από την αρχή τη γλώσσα του κινηματογράφου
Η δύναμη της εικόνας 31.12.25

Ένας αιώνας «Θωρηκτό Ποτέμκιν»: Η ταινία που έγραψε από την αρχή τη γλώσσα του κινηματογράφου

Έναν αιώνα μετά την πρεμιέρα του, το «Θωρηκτό Ποτέμκιν» δεν είναι απλώς μια ιστορική ταινία - είναι το φιλμ εκείνο που άλλαξε για πάντα τη γλώσσα των εικόνων και τη δύναμή τους

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Stoiximan GBL: Δοκιμασία στο Αλεξάνδρειο κόντρα στον Άρη για τον Ολυμπιακό
Μπάσκετ 04.01.26

Stoiximan GBL: Δοκιμασία στο Αλεξάνδρειο κόντρα στον Άρη για τον Ολυμπιακό

Τρία ματς περιλαμβάνει το «μενού» της Κυριακής που ολοκληρώνει την 13η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με το σημαντικότερο να διεξάγεται στο Αλεξάνδρειο όπου ο Άρης Betsson υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Στο ΟΑΚΑ κόντρα στην Καρδίτσα ο Παναθηναϊκός.

Σύνταξη
Παρέμβαση Τσίπρα για Βενεζουέλα: Ωμή παραβίαση του διεθνούς δικαίου – Καταπέλτης για τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης
Πολιτική Γραμματεία 04.01.26

Παρέμβαση Τσίπρα για Βενεζουέλα: Ωμή παραβίαση του διεθνούς δικαίου – Καταπέλτης για τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης

Ο Αλέξης Τσίπρας θέτει προ των ευθυνών του τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την «απαράδεκτη φράση» που χρησιμοποίησε για τον μη σχολιασμό της «νομιμότητας των ενεργειών» των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα. «Ας αναρωτηθούμε μόνο τι θα σήμαινε για τη πατρίδα μας, αν μια μέρα άλλες χώρες επαναλάβουν, εις βάρος της Ελλάδας ή της Κύπρου», υπογραμμίζει ο πρώην πρωθυπουργός

Σύνταξη
Αντιπολιτευτικά πυρά για το αγροτικό – «Ο Μητσοτάκης αντί για κουραμπιέδες, ας πάει στους αγρότες»
Πολιτική αντιπαράθεση 04.01.26

Αντιπολιτευτικά πυρά για το αγροτικό – «Ο Μητσοτάκης αντί για κουραμπιέδες, ας πάει στους αγρότες»

Πυρά από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ προς την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό - «Η αντιπολίτευση έχει προτείνει μία σειρά από πράγματα και μέσα στη Βουλή», τόνισε ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, «το κλειδί το κρατάει ο Μητσοτάκης», είπε ο Χρήστος Γιαννούλης

Σύνταξη
Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Επεκτείνονται οι περιορισμοί στα Airbnb, αυστηροποιείται το πλαίσιο
Αντιδρά η ΠΟΜΙΔΑ 04.01.26

Επεκτείνονται οι περιορισμοί στα Airbnb, αυστηροποιείται το πλαίσιο - Τι πρέπει να γνωρίζετε

Τι ισχύει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη - Eντείνονται οι έλεγχοι για τη νόμιμη λειτουργία των Airbnb που αφορούν σε Αριθμό Μητρώου και προδιαγραφές του ίδιου του ακινήτου που πρέπει να πληρούνται σωρευτικά

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Μελ Γκίμπσον – Η τρέλα, τα πάθη, και η «ανάσταση» του αιρετικού Μαντ Μαξ
Stories 04.01.26

Μελ Γκίμπσον – Η τρέλα, τα πάθη, και η «ανάσταση» του αιρετικού Μαντ Μαξ

Ο αμφιλεγόμενος ηθοποιός και σκηνοθέτης Μελ Γκίμπσον δεν έβαλε ποτέ νερό στο κρασί του λέγοντας πολλά περισσότερα από όσα θα του επέτρεπαν οι επικοινωνιολόγοι του. Πρόθυμος να πληρώσει το τίμημα, ο αιώνιος Μαντ Μαξ γίνεται 70 ετών και αυτή είναι η ζωή του

Σύνταξη
«Χαστούκι» Σάντερς κατά Τραμπ: Θυμίζει τα πιο σκοτεινά κεφάλαια των αμερικανικών επεμβάσεων στη Λατινική Αμερική
Κόσμος 04.01.26

«Χαστούκι» Σάντερς κατά Τραμπ: Θυμίζει τα πιο σκοτεινά κεφάλαια των αμερικανικών επεμβάσεων στη Λατινική Αμερική

«Ας μην έχουμε καμία αμφιβολία: Πρόκειται για ξεκάθαρο ιμπεριαλισμό» ανέφερε ο γερουριαστικής Μπέρνι Σάντερς για την επίθεση Τραμπ στη Βενεζουέλα

Σύνταξη
«Σκοτώθηκε ο επικίνδυνος τρομοκράτης Σαντίκ Αμπίντι», λέει η Τυνησία – Ανήκε στο Ισλαμικό Κράτος
«Προληπτική επέμβαση» 04.01.26

«Σκοτώθηκε ο επικίνδυνος τρομοκράτης Σαντίκ Αμπίντι», λέει η Τυνησία – Ανήκε στο Ισλαμικό Κράτος

Ο άνδρας ο οποίος σκοτώθηκε από τους αστυνομικούς, σύμφωνα με ΜΜΕ της Τυνησίας, ανήκε στην τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος και θεωρείτο «από τους παλιότερους και πιο επικίνδυνους εξτρεμιστές

Σύνταξη
Με τρομερό Έντουαρντς, οι Τίμπεργουλβς έσπασαν το σερί των Χιτ (vids)
NBA 04.01.26

Με τρομερό Έντουαρντς, οι Τίμπεργουλβς έσπασαν το σερί των Χιτ (vids)

Οι Μαϊάμι Χίτ ήταν σε καλό φεγγάρι με 4 διαδοχικές νίκες, όμως ο μόνιμα... σεληνιασμένος Άντονι Έντουαρντς τους έσπασε το σερί, οδηγώντας τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς στη νίκη με 125-115. Σπουδαία εμφάνιση του Ταϊρίς Μάξεϊ και νίκη των Σίξερς επί των Νικς.

Σύνταξη
Στις 12:00 η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στα Μάλγαρα – Τα σενάρια του «κλοιού» και της «απόβασης»
Η τρίτη κατά σειρά 04.01.26

Στις 12:00 η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στα Μάλγαρα – Τα σενάρια του «κλοιού» και της «απόβασης»

Στη σημερινή κρίσιμη σύσκεψη στα Μάλγαρα συμμετέχουν εκπρόσωποι από περισσότερα από 50 μπλόκα - «Θα νικήσουμε, γιατί ο αγώνας μας είναι αγώνας επιβίωσης», υπογραμμίζουν οι αγρότες που εξετάζουν τον τρόπο κλιμάκωσης του αγώνα τους

Σύνταξη
Live οι εξελίξεις: «Κουρέλι» το διεθνές δίκαιο μετά την απαγωγή Μαδούρο και την επίθεση στη Βενεζουέλα
«Όλα για το πετρέλαιο» 04.01.26 Upd: 10:43

«Κουρέλι» το διεθνές δίκαιο μετά την απαγωγή Μαδούρο και την επίθεση στη Βενεζουέλα - Live οι εξελίξεις

Στη Νέα Υόρκη κρατούνται ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες - Οι ΗΠΑ επέστρεψαν στο διαβόητο «δόγμα Μονρόε»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η σημασία της δημοσιότητας σε μια εξεταστική επιτροπή και η αδιαφάνεια που επιδιώκει η κυβέρνηση
Πολιτική 04.01.26

Η σημασία της δημοσιότητας σε μια εξεταστική επιτροπή και η αδιαφάνεια που επιδιώκει η κυβέρνηση

Η κοινωνία και η δημοκρατία δεν κινδυνεύουν από... πόλωση ελέω δημοσιότητας, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη με αφορμή την Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κάθε διαδικασία της Βουλής οφείλει να είναι ανοιχτή στους πολίτες ώστε να κρίνουν και να εξάγουν τα συμπεράσματά τους.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

