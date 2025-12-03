Ξεκινούν εκ νέου οι έρευνες για την πτήση MH370 της Malaysia Airlines 11 χρόνια μετά την εξαφάνισή της

Η αναζήτηση της χαμένης πτήσης MH370 της Malaysia Airlines αναμένεται να ξαναρχίσει αυτό το μήνα, σύμφωνα με το υπουργείο μεταφορών της Μαλαισίας, περισσότερο από μια δεκαετία μετά την εξαφάνιση του αεροσκάφους.

Ξεκινά ξανά η αναζήτηση της πτήσης MH370 της Malaysia Airlines

Σε δήλωση την Τετάρτη, το υπουργείο μεταφορών επιβεβαίωσε ότι η αναζήτηση θα ξαναρχίσει στις 30 Δεκεμβρίου, αναφέροντας ότι η αμερικανική εταιρεία ρομποτικής Ocean Infinity θα ξαναρχίσει την έρευνα στον βυθό της θάλασσας για μια περίοδο 55 ημερών, η οποία θα διεξάγεται κατά διαστήματα.

Ανέφερε ότι οι νέες επιχειρήσεις αναζήτησης θα στοχεύουν σε περιοχές όπου πιστεύεται ότι υπάρχει η μεγαλύτερη πιθανότητα να βρεθεί το αγνοούμενο αεροσκάφος, αν και δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για τις ακριβείς τοποθεσίες, αναφέρει δημοσίευμα του Guardian.

Η πτήση MH370 παρέκκλινε από την πορεία της και εξαφανίστηκε από το ραντάρ της εναέριας κυκλοφορίας στις 8 Μαρτίου 2014, κατά τη διάρκεια μιας τακτικής πτήσης από την Κουάλα Λουμπούρ προς το Πεκίνο. Μετέφερε 12 μέλη πληρώματος από τη Μαλαισία και 227 επιβάτες, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν Κινέζοι πολίτες. Στην πτήση επέβαιναν 38 Μαλαισιανοί επιβάτες, επτά Αυστραλοί πολίτες και κάτοικοι, καθώς και πολίτες από την Ινδονησία, την Ινδία, τη Γαλλία, τις ΗΠΑ, το Ιράν, την Ουκρανία, τον Καναδά, τη Νέα Ζηλανδία, τις Κάτω Χώρες, τη Ρωσία και την Ταϊβάν.

Η Ντανίκα Γουίκς, της οποίας ο σύζυγος Πολ, Αυστραλός πολίτης, βρισκόταν στο αεροσκάφος, υποδέχτηκε με χαρά την είδηση για την επανέναρξη των ερευνών, δηλώνοντας ότι είναι «απίστευτα ευγνώμων και ανακουφισμένη που η κυβέρνηση της Μαλαισίας δεσμεύτηκε να συνεχίσει τις έρευνες».

«Ποτέ δεν σταματήσαμε να ελπίζουμε για απαντήσεις, και το γεγονός ότι οι έρευνες θα συνεχιστούν μας δίνει μια αίσθηση ανακούφισης. Ελπίζω πραγματικά ότι αυτή η επόμενη φάση θα μας δώσει τη σαφήνεια και την ηρεμία που τόσο απεγνωσμένα αναζητούμε, για εμάς και τους αγαπημένους μας, από τις 8 Μαρτίου 2014», δήλωσε η Γουίκς.

Οι απόπειρες εντοπισμού του αεροσκάφους

Στα χρόνια που έχουν περάσει από την εξαφάνιση, τεράστιες εκτάσεις του Ινδικού Ωκεανού έχουν ερευνηθεί για τον εντοπισμό των συντριμμιών του αεροσκάφους, χωρίς επιτυχία.

Πέρυσι, η Μαλαισία δήλωσε ότι ήταν πρόθυμη να ξανανοίξει την έρευνα για την εξαφάνιση, εάν υπήρχαν νέα πειστικά στοιχεία. Συμφώνησε σε μια σύμβαση «χωρίς εύρημα, χωρίς αμοιβή» με την Ocean Infinity για να συνεχίσει την αναζήτηση σε μια νέα περιοχή 15.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων (5.800 τετραγωνικών μιλίων) στον ωκεανό. Σύμφωνα με τη συμφωνία, η Ocean Infinity θα πληρωθεί 70 εκατομμύρια δολάρια μόνο εάν βρεθούν συντρίμμια.

Ωστόσο, η πιο πρόσφατη δραστηριότητα αναζήτησης στον νότιο Ινδικό Ωκεανό αναστάληκε τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους λόγω κακών καιρικών συνθηκών.

Οι οικογένειες των επιβατών έχουν από καιρό ξεκινήσει εκστρατεία για να αποδοθούν ευθύνες, λέγοντας ότι χρειάζονται απαντήσεις για να αποφευχθεί μια άλλη τραγωδία. Ορισμένοι ταξίδεψαν στη Μαδαγασκάρη το 2016 για να ψάξουν τις παραλίες για συντρίμμια: κομμάτια του αεροσκάφους είχαν βρεθεί στα ανοικτά των ακτών της Τανζανίας και της Μοζαμβίκης.

Τον Ιανουάριο του 2017, οι αρχές της Μαλαισίας, της Αυστραλίας και της Κίνας ανακοίνωσαν το τέλος της υποβρύχιας αναζήτησης των συντριμμιών, μετά από δυόμισι χρόνια που οι αυστραλιανές ομάδες έψαξαν 120.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα στον νότιο Ινδικό Ωκεανό.

Αργότερα εκείνο το έτος, οι Αυστραλιανοί ερευνητές παρέδωσαν την τελική τους έκθεση για την εξαφάνιση, λέγοντας ότι η αδυναμία να δοθεί μια λύση στις οικογένειες των θυμάτων ήταν μια «μεγάλη τραγωδία» και «σχεδόν αδιανόητη» στη σύγχρονη εποχή.

Το 2018, επίσημη έρευνα της Μαλαισίας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το αεροσκάφος στράφηκε χειροκίνητα εν πτήσει, αντί να βρίσκεται υπό τον έλεγχο του αυτόματου πιλότου, και ότι δεν μπορούσε να αποκλειστεί «παράνομη παρέμβαση τρίτου μέρους». Ωστόσο, απέρριψε τις θεωρίες που υποδείκνυαν ότι ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης κατέρριψαν το αεροσκάφος σε αποστολή αυτοκτονίας και απέκλεισε τη μηχανική βλάβη ως αιτία.

Σε δήλωση που εξέδωσε την Τετάρτη, το υπουργείο Μεταφορών της Μαλαισίας ανέφερε: «Οι τελευταίες εξελίξεις υπογραμμίζουν τη δέσμευση της κυβέρνησης της Μαλαισίας να προσφέρει μια λύση στις οικογένειες που έχουν πληγεί από αυτή την τραγωδία».