03.12.2025 | 10:08
Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στην Μογκερίνι και τους άλλους δύο αξιωματούχους
Ξεκινούν εκ νέου οι έρευνες για την πτήση MH370 της Malaysia Airlines 11 χρόνια μετά την εξαφάνισή της
Κόσμος 03 Δεκεμβρίου 2025 | 14:12

Ξεκινούν εκ νέου οι έρευνες για την πτήση MH370 της Malaysia Airlines 11 χρόνια μετά την εξαφάνισή της

Στος τέλος του Δεκεμβρίου πρόκειται να ξεκινήσουν ξανά οι έρευνες για τα απομεινάρια του αεροσκάφους της πτήσης MH370 της Malaysia Airlines

Spotlight

Η αναζήτηση της χαμένης πτήσης MH370 της Malaysia Airlines αναμένεται να ξαναρχίσει αυτό το μήνα, σύμφωνα με το υπουργείο μεταφορών της Μαλαισίας, περισσότερο από μια δεκαετία μετά την εξαφάνιση του αεροσκάφους.

Ξεκινά ξανά η αναζήτηση της πτήσης MH370 της Malaysia Airlines

Σε δήλωση την Τετάρτη, το υπουργείο μεταφορών επιβεβαίωσε ότι η αναζήτηση θα ξαναρχίσει στις 30 Δεκεμβρίου, αναφέροντας ότι η αμερικανική εταιρεία ρομποτικής Ocean Infinity θα ξαναρχίσει την έρευνα στον βυθό της θάλασσας για μια περίοδο 55 ημερών, η οποία θα διεξάγεται κατά διαστήματα.

Ανέφερε ότι οι νέες επιχειρήσεις αναζήτησης θα στοχεύουν σε περιοχές όπου πιστεύεται ότι υπάρχει η μεγαλύτερη πιθανότητα να βρεθεί το αγνοούμενο αεροσκάφος, αν και δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για τις ακριβείς τοποθεσίες, αναφέρει δημοσίευμα του Guardian.

Η πτήση MH370 παρέκκλινε από την πορεία της και εξαφανίστηκε από το ραντάρ της εναέριας κυκλοφορίας στις 8 Μαρτίου 2014, κατά τη διάρκεια μιας τακτικής πτήσης από την Κουάλα Λουμπούρ προς το Πεκίνο. Μετέφερε 12 μέλη πληρώματος από τη Μαλαισία και 227 επιβάτες, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν Κινέζοι πολίτες. Στην πτήση επέβαιναν 38 Μαλαισιανοί επιβάτες, επτά Αυστραλοί πολίτες και κάτοικοι, καθώς και πολίτες από την Ινδονησία, την Ινδία, τη Γαλλία, τις ΗΠΑ, το Ιράν, την Ουκρανία, τον Καναδά, τη Νέα Ζηλανδία, τις Κάτω Χώρες, τη Ρωσία και την Ταϊβάν.

Η Ντανίκα Γουίκς, της οποίας ο σύζυγος Πολ, Αυστραλός πολίτης, βρισκόταν στο αεροσκάφος, υποδέχτηκε με χαρά την είδηση για την επανέναρξη των ερευνών, δηλώνοντας ότι είναι «απίστευτα ευγνώμων και ανακουφισμένη που η κυβέρνηση της Μαλαισίας δεσμεύτηκε να συνεχίσει τις έρευνες».

«Ποτέ δεν σταματήσαμε να ελπίζουμε για απαντήσεις, και το γεγονός ότι οι έρευνες θα συνεχιστούν μας δίνει μια αίσθηση ανακούφισης. Ελπίζω πραγματικά ότι αυτή η επόμενη φάση θα μας δώσει τη σαφήνεια και την ηρεμία που τόσο απεγνωσμένα αναζητούμε, για εμάς και τους αγαπημένους μας, από τις 8 Μαρτίου 2014», δήλωσε η Γουίκς.

Οι απόπειρες εντοπισμού του αεροσκάφους

Στα χρόνια που έχουν περάσει από την εξαφάνιση, τεράστιες εκτάσεις του Ινδικού Ωκεανού έχουν ερευνηθεί για τον εντοπισμό των συντριμμιών του αεροσκάφους, χωρίς επιτυχία.

Πέρυσι, η Μαλαισία δήλωσε ότι ήταν πρόθυμη να ξανανοίξει την έρευνα για την εξαφάνιση, εάν υπήρχαν νέα πειστικά στοιχεία. Συμφώνησε σε μια σύμβαση «χωρίς εύρημα, χωρίς αμοιβή» με την Ocean Infinity για να συνεχίσει την αναζήτηση σε μια νέα περιοχή 15.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων (5.800 τετραγωνικών μιλίων) στον ωκεανό. Σύμφωνα με τη συμφωνία, η Ocean Infinity θα πληρωθεί 70 εκατομμύρια δολάρια μόνο εάν βρεθούν συντρίμμια.

Ωστόσο, η πιο πρόσφατη δραστηριότητα αναζήτησης στον νότιο Ινδικό Ωκεανό αναστάληκε τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους λόγω κακών καιρικών συνθηκών.

Οι οικογένειες των επιβατών έχουν από καιρό ξεκινήσει εκστρατεία για να αποδοθούν ευθύνες, λέγοντας ότι χρειάζονται απαντήσεις για να αποφευχθεί μια άλλη τραγωδία. Ορισμένοι ταξίδεψαν στη Μαδαγασκάρη το 2016 για να ψάξουν τις παραλίες για συντρίμμια: κομμάτια του αεροσκάφους είχαν βρεθεί στα ανοικτά των ακτών της Τανζανίας και της Μοζαμβίκης.

Τον Ιανουάριο του 2017, οι αρχές της Μαλαισίας, της Αυστραλίας και της Κίνας ανακοίνωσαν το τέλος της υποβρύχιας αναζήτησης των συντριμμιών, μετά από δυόμισι χρόνια που οι αυστραλιανές ομάδες έψαξαν 120.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα στον νότιο Ινδικό Ωκεανό.

Αργότερα εκείνο το έτος, οι Αυστραλιανοί ερευνητές παρέδωσαν την τελική τους έκθεση για την εξαφάνιση, λέγοντας ότι η αδυναμία να δοθεί μια λύση στις οικογένειες των θυμάτων ήταν μια «μεγάλη τραγωδία» και «σχεδόν αδιανόητη» στη σύγχρονη εποχή.

Το 2018, επίσημη έρευνα της Μαλαισίας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το αεροσκάφος στράφηκε χειροκίνητα εν πτήσει, αντί να βρίσκεται υπό τον έλεγχο του αυτόματου πιλότου, και ότι δεν μπορούσε να αποκλειστεί «παράνομη παρέμβαση τρίτου μέρους». Ωστόσο, απέρριψε τις θεωρίες που υποδείκνυαν ότι ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης κατέρριψαν το αεροσκάφος σε αποστολή αυτοκτονίας και απέκλεισε τη μηχανική βλάβη ως αιτία.

Σε δήλωση που εξέδωσε την Τετάρτη, το υπουργείο Μεταφορών της Μαλαισίας ανέφερε: «Οι τελευταίες εξελίξεις υπογραμμίζουν τη δέσμευση της κυβέρνησης της Μαλαισίας να προσφέρει μια λύση στις οικογένειες που έχουν πληγεί από αυτή την τραγωδία».

Γάζα: Το Ισραήλ ανοίγει το πέρασμα στη Ράφα μόνο για να φύγουν οι Παλαιστίνιοι – 357 νεκροί σε 50 μέρες εκεχειρίας
Γάζα 03.12.25

Το Ισραήλ ανοίγει το πέρασμα στη Ράφα μόνο για να φύγουν οι Παλαιστίνιοι - 357 νεκροί σε 50 μέρες εκεχειρίας

Η συμφωνία κατάπαυσης πυρός στη Γάζα μιλούσε για το άνοιγμα της Ράφα που θα προϋπέθετε όμως την ελευθερία μετακίνησης και προς τις δύο κατευθύνσεις

Σύνταξη
Νοτιοανατολική Ασία: Πάνω από 1.300 νεκροί στις πλημμύρες – Οργή στην Ινδονησία για την ολιγωρία των Αρχών
Χιλιάδες εκτοπισμένοι 03.12.25

Πάνω από 1.300 νεκροί στις πλημμύρες στη Νοτιοανατολική Ασία - Οργή στην Ινδονησία για την ολιγωρία των Αρχών

Μεγάλη είναι η δυσαρέσκεια στις πληγείσες από τις πλημμύρες περιοχές στην Ινδονησία λόγω της καθυστερημένης παροχής βοήθειας ειδικά σε περιοχές όπου σημειώθηκαν κατολισθήσεις και έμειναν αποκομμένες

Σύνταξη
Ουκρανία: Τόσο κοντά και, όμως, τόσο μακριά από τη συμφωνία – Άλυτα τα βασικά ζητήματα, τα επόμενα βήματα
Τι ακολουθεί 03.12.25

Τόσο κοντά και, όμως, τόσο μακριά από τη συμφωνία για την Ουκρανία - Άλυτα τα βασικά ζητήματα

Μπορεί τις τελευταίες εβδομάδες να υπάρχει διπλωματικός πυρετός, ωστόσο η αντιπροσωπεία των ΗΠΑ έφυγε από τη Ρωσία χωρίς συμφωνία - Η κατάσταση επί εδάφους, πόλεμος πληροφοριών για το Ποκρόφσκ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Έξι λόγοι που η Κίνα δεν «φροντίζει» να επιταχυνθεί ένα διαζύγιο ΗΠΑ-Ευρώπης
Παράδοξο; 03.12.25

Έξι λόγοι που η Κίνα δεν «φροντίζει» να επιταχυνθεί ένα διαζύγιο ΗΠΑ-Ευρώπης

Ακόμα και σε μια ιστορική ευκαιρία που οι ευρωατλαντικές σχέσεις βρίσκονται σε κρίσιμη φάση, δυτικοί αναλυτές βλέπουν πως το Πεκίνο προτιμά με «κλειστά μάτια» τη Μόσχα από τις Βρυξέλλες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ελβετία: Κουλτούρα μετριοπάθειας και δημοψηφίσματα – Ο διττός ρόλος της υπερβολής στις λαϊκές πρωτοβουλίες
5+1 συντριπτικά «Όχι» 03.12.25

Κουλτούρα μετριοπάθειας και ελβετικά δημοψηφίσματα - Ο διττός ρόλος της υπερβολής στις λαϊκές πρωτοβουλίες

Από το 1891 έχει εγκριθεί μόλις το 10% των προτάσεων πολιτών στην Ελβετία - Γιατί καταψηφίζονται πρωτοβουλίες που θα τύγχαναν μεγάλης αποδοχής σε άλλες χώρες της Ευρώπης - Ο ρόλος του Κέντρου

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Φεντερίκα Μογκερίνι: Η νέα υπόθεση απάτης αγγίζει τον πυρήνα της Κομισιόν – Πώς θα επηρεάσει τη Λάιεν
Κρίση 03.12.25

Η νέα υπόθεση απάτης αγγίζει τον πυρήνα της Κομισιόν - Πώς το σκάνδαλο Μογκερίνι επηρεάζει τη Λάιεν

Η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Φεντερίκα Μογκερίνι, ελέγχεται για απάτη με κοινοτικά κονδύλια μαζί με τον Στέφανο Σανίνο που εργάζεται για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Στο στόχαστρο οι σχέσεις με Λάειν

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Αντιμεταναστευτικό μένος από Τραμπ – «Σκουπίδια οι Σομαλοί, η χώρα τους βρωμάει, δεν τους θέλουμε στις ΗΠΑ»
Κόσμος 03.12.25

Αντιμεταναστευτικό μένος από Τραμπ – «Σκουπίδια οι Σομαλοί, η χώρα τους βρωμάει, δεν τους θέλουμε στις ΗΠΑ»

Για μια ακόμη φορά ο Ντόναλντ Τραμπ, προέβη σε ένα ακροδεξιού τύπου αντιμεταναστευτικό ντελίριο, βάζοντας αυτή τη φορά στο στόχαστρό του τους Σομαλούς μετανάστες

Σύνταξη
Νέο «φυτώριο» για την Ακροδεξιά στη Γερμανία – AfD, η επόμενη γενιά
«Επανεκκίνηση» 03.12.25

Νέο «φυτώριο» για την Ακροδεξιά στη Γερμανία – AfD, η επόμενη γενιά

Το ακροδεξιό κόμμα AfD στη Γερμανία «επενδύει» στην ίδρυση νέας οργάνωσης νεολαίας για την άνοδό του στην εξουσία, ενώ κατηγορείται για «αποδεδειγμένα ακροδεξιό εξτρεμισμό»

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η τελευταία ευκαιρία της Δύσης – Πώς να οικοδομήσουμε μια νέα, δίκαιη παγκόσμια τάξη πριν να είναι αργά
Κόσμος 03.12.25

Η τελευταία ευκαιρία της Δύσης – Πώς να οικοδομήσουμε μια νέα, δίκαιη παγκόσμια τάξη πριν να είναι αργά

Τριάντα χρόνια μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, μια νέα τάξη πραγμάτων αναδύεται και πάλι. Αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία για τις δυτικές χώρες να πείσουν τον κόσμο ότι είναι ικανές για διάλογο, συνέπεια και συνεργασία - όχι για κυριαρχία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η Chanel μετέτρεψε εγκαταλελειμμένο σταθμό του μετρό της Νέας Υόρκης σε «κινηματογραφική» πασαρέλα
Ένα «νέο κλασικό» 03.12.25

Η Chanel μετέτρεψε εγκαταλελειμμένο σταθμό του μετρό της Νέας Υόρκης σε «κινηματογραφική» πασαρέλα

Η Chanel επέστρεψε στη Νέα Υόρκη με την ετήσια επίδειξη της συλλογής Métiers d’Art — την πρώτη για τον καλλιτεχνικό διευθυντή του οίκου Matthieu Blazy -μια κινηματογραφική εμπειρία που γοήτευσε την καρδιά της πόλης, προώθησε τη συνεχή ισχυρή όραση του Blazy για τον οίκο και ανέδειξε την εξειδίκευση των τεχνιτών της Chanel.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β’
Ποδόσφαιρο 03.12.25

LIVE: Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β’

LIVE: Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β’. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξ αναβολής αναμέτρηση Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β’ για τη 10η αγωνιστική του Νοτίου Ομίλου της Super League 2.

Σύνταξη
Μεσσηνία: Κτηνίατρος κατήγγειλε ότι τον απήγαγαν και τον ανάγκασαν να πει πού έκρυβε 180.000 ευρώ
Στη Μεσσηνία 03.12.25

Κτηνίατρος κατήγγειλε ότι τον απήγαγαν και τον ανάγκασαν να πει πού έκρυβε 180.000 ευρώ

Ο 47χρονος κατήγγειλε ότι τέσσερις κουκουλοφόροι τον μετέφεραν στην ερημιά και τον ανάγκασαν να αποκαλύψει πού είχε τα λεφτά στο πατρικό του στην Αθήνα - Από το σπίτι στη Μεσσηνία πήραν 25.000 ευρώ

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Αργότερα φεύγει για το Κόπα Άφρικα o Ελ Κααμπί
Ποδόσφαιρο 03.12.25

Ολυμπιακός: Αργότερα φεύγει για το Κόπα Άφρικα o Ελ Κααμπί

Ο Ολυμπιακός θα έχει στο δυναμικό του τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί για λίγο περισσότερο από ότι ήταν αρχικά προγραμματισμένο, αφού θα ενσωματωθεί στην αποστολή του Μαρόκου για το Κόπα Άφρικα στα μέσα Δεκέμβρη, όπως ανακοίνωσε η FIFA.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Έχουμε τόσους παίκτες, έχει κουράσει η μεταγραφολογία»
Euroleague 03.12.25

Μπαρτζώκας: «Έχουμε τόσους παίκτες, έχει κουράσει η μεταγραφολογία»

Στην μεταγραφολογία που «έχει κουράσει», την κατάσταση του Φουρνιέ και το παιχνίδι που ακολουθεί με τη Φενέρμπαχτσε, μίλησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας κατά τη διάρκεια της media day του Ολυμπιακού.

Σύνταξη
Λειψυδρία: Γιατί οι ισχυρές βροχές δεν γεμίζουν τους ταμιευτήρες – Τι προτείνει ο Λέκκας για μικρά φράγματα
Λειψυδρία 03.12.25

Γιατί οι ισχυρές βροχές δεν γεμίζουν τους ταμιευτήρες - Τι προτείνει ο Λέκκας για τη λειψυδρία

Το νερό που πέφτει εκτός ταμιευτήρων χρειάζεται αρκετό χρόνο να εμπλουτίσει τους υπόγειους υδροφορείς αλλά και να αντληθεί στη συνέχεια, εξηγεί ο Ευθύμιος Λέκκας για το πρόβλημα με τη λειψυδρία

Σύνταξη
Στα χέρια όλων των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου το προσχέδιο του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Μεταρρύθμιση 03.12.25

Στα χέρια όλων των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου το προσχέδιο του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Σε τελικό στάδιο βρίσκεται το προσχέδιο του Νέου Κώδικα της Αυτοδιοίκησης, με τον πρόεδρο της ΕΝΠΕ Γιώργο Χατζημάρκο να ζητάει τις προτάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου επί του προσχεδίου.

Σύνταξη
H Ινδία αποσύρει την απαίτηση για κρατική εφαρμογή ασφάλειας σε όλα τα κινητά
Μετά τις αντιδράσεις 03.12.25

H Ινδία αποσύρει την απαίτηση για κρατική εφαρμογή ασφάλειας σε όλα τα κινητά

Η ινδική κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι η εφαρμογή Sanchar Saathi απλά μπλοκάρει τα κλεμμένα κινητά. Πολλοί όμως φοβούνται ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παρακολούθηση.

Σύνταξη
Κίνα: Ανακάλυψη 573 αρχαίων οχυρών αλλάζει όσα γνωρίζαμε για τις πρώτες οργανωμένες κοινότητες
Culture Live 03.12.25

Κίνα: Ανακάλυψη 573 αρχαίων οχυρών αλλάζει όσα γνωρίζαμε για τις πρώτες οργανωμένες κοινότητες

Ένα εντυπωσιακό δίκτυο 573 λίθινων οχυρών που χρονολογούνται έως και στο 2800 π.Χ. εντόπισαν αρχαιολόγοι στη βόρεια Κίνα, αποκαλύπτοντας πως οι οργανωμένες, οχυρωμένες κοινότητες αναπτύχθηκαν πολύ νωρίτερα απ’ όσο πιστεύαμε

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σύρος: Ο Ολυμπιακός έφτασε στο γήπεδο με τον κόσμο του για συνοδεία (vid, pics)
Ποδόσφαιρο 03.12.25

Σύρος: Ο Ολυμπιακός έφτασε στο γήπεδο με τον κόσμο του για συνοδεία (vid, pics)

Ο κόσμος του Ολυμπιακού δίνει το δυναμικό «παρών» και στη Σύρο, με τους «ερυθρόλευκους» οπαδούς να συνοδεύουν με πολλές μηχανές το πούλμαν της ομάδας πριν το ματς Κυπέλλου.

Σύνταξη
Την τακτική «του καλού και του κακού μπάτσου» ακολουθεί η κυβέρνηση σε βάρος των αγροτών
Πολιτική 03.12.25

Την τακτική «του καλού και του κακού μπάτσου» ακολουθεί η κυβέρνηση σε βάρος των αγροτών

«Καρότο και μαστίγιο» για τους αγρότες από την κυβέρνηση, η οποία από τη μία εμφανίζεται να επιχειρεί να κατευνάσει, δίνοντας χρόνο στα μπλόκα και από την άλλη -με το βλέμμα ξανά στους «νοικοκυραίους»- τα δαιμονοποιεί και υποδεικνύει στην αστυνομία να πράξει το «επιχειρησιακό καθήκον» της για εκκένωση των εθνικών οδών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η ΑΙ απειλεί να μεγαλώσει τις ανισότητες μεταξύ πλούσιων και φτωχών χωρών – Προειδοποίηση ΟΗΕ
Κόσμος δύο ταχυτήτων 03.12.25

Η ΑΙ απειλεί να μεγαλώσει τις ανισότητες μεταξύ πλούσιων και φτωχών – Προειδοποίηση ΟΗΕ

Η τάση σύγκλισης που παρατηρείται τον τελευταίο μισό αιώνα μεταξύ ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων κρατών μπορεί να αναστραφεί λόγω της επανάστασης της ΑΙ.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
