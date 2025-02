Ήταν 8 Μαρτίου 2014 όταν η πτήση MH370 της Malaysia Airlines εξαφανίστηκε. Το μοιραίο αεροσκάφος ταξίδευε με 239 επιβαίνοντες -εκ των οποίων 153 Κινέζοι- και εκτελούσε την πτήση Κουάλα Λουμπούρ – Πεκίνο, όταν τα ίχνη του χάθηκαν μυστηριωδώς.

Έντεκα χρόνια μετά την εξαφάνιση της πτήσης, ξεκίνησαν νέες έρευνες για τον εντοπισμό του. Ο υπουργός Μεταφορών της Μαλαισίας έκανε την ανακοίνωση την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2025. «Η εταιρεία θαλάσσιων ερευνών Ocean Infinity έχει ξεκινήσει και πάλι, 11 χρόνια μετά, τις έρευνες για τον εντοπισμό του αεροσκάφους της Malaysia Airlines που εξαφανίστηκε το 2014 ενώ εκτελούσε την πτήση MH370 από την Κουάλα Λουμπούρ στο Πεκίνο», ανακοίνωσε ο υπουργός Μεταφορών της Μαλαισίας, Άντονι Λόκε.

Ο ίδιος χαιρέτισε «τον εθελοντισμό της Ocean Infinity που αναπτύσσει τα πλοία της» προκειμένου να επαναληφθούν οι έρευνες για το Boeing 777. Ο Λόκε δεν διευκρίνισε πότε ξεκίνησαν οι έρευνες, ενώ πρόσθεσε ότι οι λεπτομέρειες για τη διάρκειά τους δεν έχουν ακόμη αποφασιστεί.

Η κυβέρνηση της Μαλαισίας είχε επισημάνει στα τέλη Δεκεμβρίου ότι ενέκρινε την έναρξη νέων ερευνών για τον εντοπισμό του αεροσκάφους. Εκτός από τους 153 Κινέζους, στο Boeing επέβαιναν περίπου 40 πολίτες Μαλαισίας και πολίτες άλλων 13 χώρων.

Στις 13 Δεκεμβρίου η κυβέρνηση «δέχθηκε επί της αρχής την πρόταση της Ocean Infinity να συνεχίσει τις έρευνες σε μια νέα ζώνη εκτιμώμενου μεγέθους 15.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων στο νότιο τμήμα του Ινδικού ωκεανού», σημείωσε ο Λόκε και διευκρίνισε ότι η κυβέρνηση της Μαλαισίας δεν θα καταβάλει χρήματα στην εταιρεία, αν αυτή δεν εντοπίσει το αεροσκάφος, με βάση τους όρους της συμφωνίας που έχει διάρκεια 18 μήνες.

Παρά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν μετά την αεροπορική τραγωδία, το αεροσκάφος δεν εντοπίστηκε.

Μετά την εξαφάνιση της πτήσης, η Μαλαισία, η Κίνα και η Αυστραλία διεξήγαγαν κοινή έρευνα για τα συντρίμμια σε μια περιοχή έκτασης 120.0000 τετραγωνικών χιλιομέτρων στον νότιο Ινδικό Ωκεανό, αλλά οι τρεις χώρες τερμάτισαν την προσπάθεια τον Ιανουάριο του 2017, χωρίς να προκύψουν σημαντικά ευρήματα.

Άκαρπη έληξε τον Ιούνιο του 2018 και η έρευνα της Ocean Infinity, που είχε ξεκινήσει έξι μήνες νωρίτερα σε μια πιο περιορισμένη ζώνη 25.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων στον νότιο Ινδικό Ωκεανό.

Η Ocean Infinity «μας έπεισε ότι είναι έτοιμη. Για τον λόγο αυτόν η κυβέρνηση της Μαλαισίας προχώρησε σε αυτόν τον δρόμο», δήλωσε ο Λόκε. Η εταιρεία διεκδικεί -όπως και το 2018- ένα ποσό της τάξης των 70 εκατ. δολαρίων εφόσον βρει το εξαφανισμένο αεροσκάφος.

