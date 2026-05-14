Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 17χρονη που έπεσε στο κενό από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη μαζί με τη φίλη της.

Οι γιατροί στο Νοσοκομείο ΚΑΤ δίνουν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή, καθώς φέρει βαρύτατα τραύματα. Μέχρι στιγμής το κορίτσι δεν έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, καθώς η ιατρική ομάδα αναμένει πρώτα να σταθεροποιηθεί αιμοδυναμικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 17χρονη, που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, θλάσεις σε ήπαρ και πνεύμονα, καθώς και βαρύ κάταγμα στη λεκάνη.

Πόνος και θλίψη για τη 17χρονη που έχασε τη ζωή της

Την ίδια ώρα, οδύνη και σοκ επικρατούν για τη 17χρονη φίλη της, η οποία έχασε ακαριαία τη ζωή της. Στο σχολείο, συμμαθητές και συμμαθήτριες των δύο κοριτσιών την αποχαιρέτισαν χθες με δάκρυα στα μάτια, κρατώντας λευκά λουλούδια και παραμένοντας σιωπηλοί.

Παράλληλα, ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί βρίσκονται στο πλευρό των μαθητών, προκειμένου να τους στηρίξουν μετά την τραγωδία.

Κανείς δεν μπορεί ακόμη να συνειδητοποιήσει ότι τα δύο κορίτσια αποφάσισαν να βάλουν τέλος στη ζωή τους με αυτόν τον τρόπο. Οι αστυνομικές Αρχές αναζητούν απαντήσεις για το τι ώθησε τα δύο κορίτσια να κάνουν «βουτιά» θανάτου. Το σημείωμα που βρέθηκε καθώς και το ημερολόγιο ενός εκ των δύο κοριτσιών δείχνουν ότι τα κορίτσια έδιναν τη μάχη τους με την κατάθλιψη.

Ωστόσο, οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. ψάχνουν να βρουν εάν υπάρχει και κάτι άλλο που έκανε τα δύο κορίτσια να φτάσουν στο απονενοημένο διάβημα. Για αυτό το λόγο οι αστυνομικοί έχουν ξεκινήσει την έρευνα στα σπίτια των κοριτσιών ενώ ελέγχονται και τα κινητά τηλέφωνά τους καθώς και οι συνομιλίες που είχαν το τελευταίο διάστημα.

Μέσα σε αυτό το βαρύ κλίμα, ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν οι δηλώσεις καθηγητή των δύο κοριτσιών, ο οποίος περιέγραψε τη συμπεριφορά τους στο σχολείο λίγες ώρες πριν από την τραγωδία. Όπως ανέφερε, τίποτα στη συμπεριφορά τους δεν έδειχνε ότι κάτι τόσο δραματικό θα μπορούσε να συμβεί.