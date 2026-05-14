Ηλιούπολη: Μάχη για τη ζωή της δίνει η 17χρονη στη ΜΕΘ – Στο «μικροσκόπιο» τα προσωπικά αντικείμενα των δύο κοριτσιών
Σε κρίσιμη κατάσταση συνεχίζει να νοσηλεύεται στο ΚΑΤ η 17χρονη που έπεσε στο κενό στην Ηλιούπολη - Φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, θλάσεις σε ήπαρ και πνεύμονα, καθώς και βαρύ κάταγμα στη λεκάνη
Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 17χρονη που έπεσε στο κενό από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη μαζί με τη φίλη της.
Οι γιατροί στο Νοσοκομείο ΚΑΤ δίνουν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή, καθώς φέρει βαρύτατα τραύματα. Μέχρι στιγμής το κορίτσι δεν έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, καθώς η ιατρική ομάδα αναμένει πρώτα να σταθεροποιηθεί αιμοδυναμικά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η 17χρονη, που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, θλάσεις σε ήπαρ και πνεύμονα, καθώς και βαρύ κάταγμα στη λεκάνη.
Πόνος και θλίψη για τη 17χρονη που έχασε τη ζωή της
Την ίδια ώρα, οδύνη και σοκ επικρατούν για τη 17χρονη φίλη της, η οποία έχασε ακαριαία τη ζωή της. Στο σχολείο, συμμαθητές και συμμαθήτριες των δύο κοριτσιών την αποχαιρέτισαν χθες με δάκρυα στα μάτια, κρατώντας λευκά λουλούδια και παραμένοντας σιωπηλοί.
Παράλληλα, ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί βρίσκονται στο πλευρό των μαθητών, προκειμένου να τους στηρίξουν μετά την τραγωδία.
Κανείς δεν μπορεί ακόμη να συνειδητοποιήσει ότι τα δύο κορίτσια αποφάσισαν να βάλουν τέλος στη ζωή τους με αυτόν τον τρόπο. Οι αστυνομικές Αρχές αναζητούν απαντήσεις για το τι ώθησε τα δύο κορίτσια να κάνουν «βουτιά» θανάτου. Το σημείωμα που βρέθηκε καθώς και το ημερολόγιο ενός εκ των δύο κοριτσιών δείχνουν ότι τα κορίτσια έδιναν τη μάχη τους με την κατάθλιψη.
Ωστόσο, οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. ψάχνουν να βρουν εάν υπάρχει και κάτι άλλο που έκανε τα δύο κορίτσια να φτάσουν στο απονενοημένο διάβημα. Για αυτό το λόγο οι αστυνομικοί έχουν ξεκινήσει την έρευνα στα σπίτια των κοριτσιών ενώ ελέγχονται και τα κινητά τηλέφωνά τους καθώς και οι συνομιλίες που είχαν το τελευταίο διάστημα.
«Πολύ καλά παιδιά. Πάρα πολύ καλά παιδιά. Και μέχρι χθες το μεσημέρι ήμασταν μαζί. Τους έκανα αστεία, τους μιλούσα, τους συμβούλευα. Τους είχα πάει εκδρομή στην Κρήτη. Εγώ τις συνόδεψα κιόλας», είπε χαρακτηριστικά.
Χαρακτήρισε τις δύο μαθήτριες ήρεμες και ευγενικές και σημείωσε ότι συμμετείχαν κανονικά στη σχολική ζωή. Η περιγραφή του για τις τελευταίες στιγμές που πέρασε μαζί τους στο σχολείο είναι ανατριχιαστική. «Ήταν στην ίδια τάξη. Έκαναν παρέα. Μιλούσαν. Προχτές τους είχα μάθημα και γελούσαν μεταξύ τους. Έκαναν αστεία», ανέφερε, προσθέτοντας πως τα δύο κορίτσια συναναστρέφονταν κανονικά με τους συμμαθητές τους.
«Έκαναν παρέα και με άλλα παιδιά. Και όταν τους παρότρυνες συμμετείχαν. Σας λέω, ήμασταν μαζί και κάναμε πλάκα. Τους πείραζα, τους έκανα αστεία. Δεν προδίκαζες τίποτα απ’ όσα μπορεί να είχαν στο μυαλό τους. Ήταν χαμογελαστά τα παιδάκια. Είναι τρελό αυτό το πράγμα. Δεν το χωράει το μυαλό μου», είπε.
Ο ίδιος σημείωσε πως υπηρετεί στο συγκεκριμένο σχολείο εδώ και τέσσερις δεκαετίες και πως, αν υπήρχε η παραμικρή ένδειξη κινδύνου, θα είχε υπάρξει άμεση κινητοποίηση. «Είμαι 40 χρόνια στο ίδιο σχολείο. Το ξέρω καλύτερα από το σπίτι μου. Αν βλέπαμε κάτι, θα είχαμε επέμβει ακαριαία», υπογράμμισε.
Τριήμερο πένθος κήρυξε ο Δήμος Ηλιούπολης
Από πλευράς του, ο Δήμος Ηλιούπολης κήρυξε τριήμερο δημοτικό πένθος κήρυξε στη μνήμη της 17χρονης που έχασε τη ζωή της.
Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο δήμαρχος Ηλιούπολης κηρύσσει τριήμερο δημοτικό πένθος από σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, έως και την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη της δημοτικής αρχής και της τοπικής κοινωνίας ως ελάχιστη ένδειξη τιμής, σεβασμού και συμπαράστασης για τον πρόωρο θάνατο της 17χρονης κοπέλας που διέμενε στην περιοχή.
