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InShorts 03 Ιουνίου 2026, 09:50
Eνσωμάτωση

Ιαπωνία: Τέσσερις τραυματίες από επίθεση αρκούδας στη Φουκουσίμα (δείτε βίντεο)

Η αρκούδα, η οποία επιτέθηκε σε υπαλλήλους μιας χαλυβουργίας, δεν έχει ακόμη αιχμαλωτιστεί

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Μια επίθεση από μια μαύρη αρκούδα προκάλεσε τον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων στην πόλη Φουκουσίμα, στη βορειοανατολική Ιαπωνία, την Τρίτη 2 Ιουνίου, σύμφωνα με τις αρχές και δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης.

Τι γνωρίζουμε για την επίθεση;

Η αρκούδα τραυμάτισε αρχικά δύο υπαλλήλους της εταιρείας Fukushima Steel Works, με την τοπική αστυνομία και την πυροσβεστική να κινητοποιούνται στον τόπο της επίθεσης. Οι αρχές είχαν λάβει κλήση από την εταιρεία ότι «υπάλληλοι είχαν δαγκωθεί».

Στη συνέχεια, η αρκούδα επιτέθηκε σε έναν άλλο άνδρα 60 ετών σε διαφορετική εταιρεία. Επιτέθηκε επίσης σε μια γυναίκα 80 ετών που ζει στην ίδια γειτονιά.

Μόνο ένα από τα θύματα της αρκούδας τραυματίστηκε σοβαρά. Τα υπόλοιπα θύματα υπέστησαν μόνο ελαφρά τραύματα.

Η αρκούδα δεν έχει ακόμη αιχμαλωτιστεί από τις αρχές και πιστεύεται ότι βρίσκεται μέσα στη δεύτερη εταιρεία όπου εθεάθη για τελευταία φορά. Αστυνομικοί οπλισμένοι με μακριά ραβδιά έχουν περικυκλώσει τις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

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