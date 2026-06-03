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Μια επίθεση από μια μαύρη αρκούδα προκάλεσε τον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων στην πόλη Φουκουσίμα, στη βορειοανατολική Ιαπωνία, την Τρίτη 2 Ιουνίου, σύμφωνα με τις αρχές και δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης.

Τι γνωρίζουμε για την επίθεση;

Η αρκούδα τραυμάτισε αρχικά δύο υπαλλήλους της εταιρείας Fukushima Steel Works, με την τοπική αστυνομία και την πυροσβεστική να κινητοποιούνται στον τόπο της επίθεσης. Οι αρχές είχαν λάβει κλήση από την εταιρεία ότι «υπάλληλοι είχαν δαγκωθεί».

A bear attack in northeastern Japan left at least four people injured. Security footage from Fukushima Steel Works shows an Asian black bear chasing a worker by the entrance of the factory and throwing him to the ground pic.twitter.com/8i23l0NI8R — Reuters (@Reuters) June 3, 2026

Στη συνέχεια, η αρκούδα επιτέθηκε σε έναν άλλο άνδρα 60 ετών σε διαφορετική εταιρεία. Επιτέθηκε επίσης σε μια γυναίκα 80 ετών που ζει στην ίδια γειτονιά.

Μόνο ένα από τα θύματα της αρκούδας τραυματίστηκε σοβαρά. Τα υπόλοιπα θύματα υπέστησαν μόνο ελαφρά τραύματα.

Η αρκούδα δεν έχει ακόμη αιχμαλωτιστεί από τις αρχές και πιστεύεται ότι βρίσκεται μέσα στη δεύτερη εταιρεία όπου εθεάθη για τελευταία φορά. Αστυνομικοί οπλισμένοι με μακριά ραβδιά έχουν περικυκλώσει τις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

A black bear injured four people in a residential area of Fukushima, Japan, on Tuesday, the latest in a series of attacks as bears increasingly encroach on populated areas. pic.twitter.com/s28CIy5vxb — NTD News (@NTDNews) June 3, 2026

Οι επιθέσεις αρκούδων σημάνουν συναγερμό για τις ιαπωνικές αρχές

Οι επιθέσεις αρκούδων αυξάνονται στην Ιαπωνία.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Ιαπωνίας ανέφερε ότι πέρυσι σκοτώθηκαν 13 άτομα από αρκούδες στην Ιαπωνία, αριθμός ρεκόρ.

Ο κυβερνήτης της βόρειας ιαπωνικής επαρχίας Ακίτα ζήτησε πέρυσι ακόμη και επίσημη στρατιωτική υποστήριξη για την προστασία των κατοίκων από τις επιθέσεις.