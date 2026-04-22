Μια μαύρη αρκούδα έμεινε για ώρες πάνω σε δέντρο, σε γειτονιά του του Άλμπανι της Νέας Υόρκης, μέχρι που τα ξημερώματα περίοικοι που είδαν ότι δεν είχε κατέβει ειδοποίησαν τις αρμόδιες Αρχές.

Η αρκούδα εθεάθη στο δέντρο στις 2:00 τη νύχτα και κατάφεραν να την απομακρύνουν λίγο πριν από το μεσημέρι

Αστυνομικές δυνάμεις και ειδικοί της άγριας ζωής έφτασαν αμέσως στο σημείο όπου είχε εγκλωβιστεί η αρκούδα και ξεκίνησε η επιχείρηση. Κάποια στιγμή, χορήγησαν στο άγριο ζώο ηρεμιστικό, ώστε να καταφέρουν να το κατεβάσουν με ασφάλεια.

Σύμφωνα με τη New York Post, η αρκούδα ανέβηκε στο δέντρο περίπου στις 2:00 τη νύχτα της Τρίτης (9:00, ώρα Ελλάδος), σε ύψος που έφτανε περίπου όσο η διώροφη κατοικία. Όταν κάτοικοι της περιοχής το είδαν να παραμένει εκεί και το πρωί, επικράτησε αναστάτωση.

NEW: Black bear finally falls from a tree after being tranquilized in an Albany, New York neighborhood. A crew was seen setting up netting and padding to prevent the bear from getting injured after being tranquilized. The bear was seen gripping the trunk before falling as the… pic.twitter.com/p9AdBRBjId — Collin Rugg (@CollinRugg) April 21, 2026

Η επιχείρηση απομάκρυνσης της αρκούδας

Οι αστυνομικοί συνεργάστηκαν με συνεργείο της Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, προκειμένου να απομακρύνουν την αρκούδα και να φροντίσουν για την ασφαλή επανένταξή της στο φυσικό της περιβάλλον, στα Όρη Κάτσκιλ.

Στο πλαίσιο αυτό, τοποθέτησαν αρχικώς ένα μεγάλο δίχτυ καθώς και προστατευτικά στρώματα από κάτω, ώστε να αποτραπεί ο τραυματισμός του άγριου ζώου όταν θα έχανε τη στήριξή του, δεδομένου ότι του είχε χορηγηθεί ηρεμιστικό με αναισθητική βολή.

Ωστόσο, χρειάστηκαν σχεδόν δύο ώρες μέχρι να δράσει πλήρως το φάρμακο. Κατά τη διάρκεια της αναμονής, η αρκούδα συνέχισε να μετακινείται ανάμεσα στα κλαδιά, ανεβαίνοντας κάποια στιγμή ακόμα ψηλότερα ή ξαπλώνοντας, καθώς οι πολίτες παρακολουθούσαν την επιχείρηση απομάκρυνσής της.

Τελικά, η αρκούδα άρχισε να χάνει σταδιακά την ισορροπία της. Αφού έπεσε σε χαμηλότερο κλαδί και πιάστηκε από αυτό, μένοντας να αιωρείται για αρκετά λεπτά, λίγο πριν από το μεσημέρι έχασε πλήρως τις δυνάμεις της και κατέληξε στο δίχτυ που είχαν τοποθετήσει οι διασώστες.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες στις ΗΠΑ επισημαίνουν ότι τέτοιου είδους περιστατικά ενδέχεται να γίνουν συχνότερα το επόμενο διάστημα, καθώς οι αρκούδες εξέρχονται από τη χειμερία νάρκη και αναζητούν τροφή, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισής τους κοντά σε κατοικημένες περιοχές.