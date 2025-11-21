Μια αρκούδα γκρίζλι επιτέθηκε σε μια ομάδα μαθητών και δασκάλων σε ένα μονοπάτι πεζοπορίας στη Βρετανική Κολομβία του Καναδά, τραυματίζοντας 11 άτομα, δύο εκ των οποίων σοβαρά.

Η επίθεση συνέβη το απόγευμα της Πέμπτης στο Μπέλα Κούλα, 700 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Βανκούβερ. Η φυλή Νούξαλκ των Πρώτων Εθνών ανέφερε ότι η «επιθετική αρκούδα» παρέμενε ελεύθερη το βράδυ της Πέμπτης και ότι η αστυνομία και οι αξιωματικοί προστασίας της φύσης βρισκόταν στον τόπο του συμβάντος.

«Οι αξιωματικοί είναι οπλισμένοι. Μείνετε μέσα στα σπίτια σας και μακριά από τον αυτοκινητόδρομο», ανέφερε η φυλή των Ινδιάνων σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δύο άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά και δύο άλλα υπέστησαν σοβαρά τραύματα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης, Μπράιαν Τουέιτς. Τα υπόλοιπα άτομα έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο του συμβάντος.

Ο ένας σοβαρά τραυματίας από την αρκούδα είναι ο δάσκαλος – συνοδός

Η μητέρα Βερόνικα Σκούνερ ανέφερε ότι πολλοί άνθρωποι προσπάθησαν να σταματήσουν την επίθεση, αλλά ένας άνδρας δάσκαλος «σήκωσε το βάρος της επίθεσης» και ήταν μεταξύ των ατόμων που μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο από το σημείο του συμβάντος.

Ο 10χρονος γιος της Σκούνερ, ο Άλβαρεζ, ήταν στην τάξη των παιδιών τετάρτης και πέμπτης δημοτικού που δέχτηκε την επίθεση και ήταν τόσο κοντά στο ζώο «που ένιωσε ακόμη και το τρίχωμά του», είπε.

«Είπε ότι η αρκούδα έτρεξε πολύ κοντά του, αλλά κυνηγούσε κάποιον άλλο», είπε η Σκούνερ.

Κάποια παιδιά τραυματίστηκαν από τα σπρέι πιπεριού

Πρόσθεσε ότι μερικά παιδιά τραυματίστηκαν με σπρέι για αρκούδες (σπρέι με καψαϊκίνη), καθώς οι δάσκαλοι απωθούσαν την αρκούδα, ενώ ο γιος της κούτσαινε και τα παπούτσια του ήταν λασπωμένα από το τρέξιμο για να βρει καταφύγιο. Ωστόσο, οι σκέψεις του γιου της ήταν με τους συμμαθητές του.

«Συνεχίζει να κλαίει για τους φίλους του και, Θεέ μου, αμέσως άρχισε να προσεύχεται για τους φίλους του», πρόσθεσε.

Το Acwsalcta School, ένα ανεξάρτητο σχολείο που διευθύνεται από την φυλή Νούξαλκ των Πρώτων Εθνών στο Μπέλα Κούλα, ανακοίνωσε σε μια ανάρτηση στο Facebook ότι το σχολείο θα παραμείνει κλειστό την Παρασκευή και θα προσφερθεί ψυχολογική υποστήριξη.

«Είναι δύσκολο να ξέρεις τι να πεις σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή. Είμαστε πολύ ευγνώμονες για την ομάδα μας και τους μαθητές μας», ανέφερε η ανάρτηση.

Οι αρκούδες γκρίζλι είναι οι μεγαλύτερες, οι πιο επιθετικές και οι πιο χωροκτητικές αρκούδες στον κόσμο, σε αντίθεση με τα περισσότερα είδη στον κόσμο που πρώτα επιλέγουν να κρυφτούν ή να φύγουν.