Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός 13-14: «Διπλό» και πρόκριση στους τελικούς για τους Ερυθρόλευκους

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Το εισιτήριο για τους τελικούς των playoffs του πρωταθλήματος πόλο «σφράγισε» ο Ολυμπιακός. Με κορυφαίο τον Κάκαρη, με τέσσερα γκολ, οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν με 14-13 τον ΝΟ Βουλιαγμένης στο κολυμβητήριο του Λαιμού, στον δεύτερο ημιτελικό των playoffs της Water Polo League και προκρίθηκαν στη φάση των τελικών.

Σε ένα συγκλονιστικό ματς στην έδρα της Βουλιαγμένης, το σύνολο του Έλβις Φάτοβιτς, που αγωνίστηκε για άλλη μία φορά χωρίς τον Γκίλλα, πραγματοποίησε εξαιρετική τέταρτη περίοδο (2-5) και «πήρε» τη νίκη-πρόκριση στους τελικούς του πρωταθλήματος, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Παπαναστασίου, οκτώ δευτερόλεπτα για το τέλος, κάνοντας το 2-0 στη σειρά των ημιτελικών!

Πιο αναλυτικά, στο ξεκίνημα του ματς, ο Ολυμπιακός βρέθηκε πίσω στο σκορ (2-1), όμως ανέβασε «στροφές» και προσπέρασε με 3-2, με τέρματα των Νικολαΐδη (3:59) και Φουντούλη (3:28), ενώ «έκλεισε» την πρώτη περίοδο μπροστά με 5-4, με ωραίο «εξάμετρο» του Πούρου (1:29). Στο 6:12 του δεύτερου οκτάλεπτου, οι «ερυθρόλευκοι» ξέφυγαν με +2 (5-7), με σκόρερ τον Κάκαρη, αλλά ισοφαρίστηκαν (7-7). Ο Κάκαρης, ωστόσο, «απάντησε» (0:01) και διαμόρφωσε το 8-7 του ημιχρόνου.

Οι Πειραιώτες «κόλλησαν» στην τρίτη περίοδο και με επί μέρους 4-1 υπέρ των γηπεδούχων, βρέθηκαν πίσω με 11-9. Στο τέταρτο και τελευταίο οκτάλεπτο, ο Ολυμπιακός βρέθηκε πίσω με 13-12, όμως έδειξε χαρακτήρα και ισοφάρισε σε 13-13, με τον Κάκαρη, 59 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Στα οκτώ δευτερόλεπτα, ο Κάκαρης κέρδισε πέναλτι, με τον Παπαναστασίου να σκοράρει, για το τελικό 14-13 υπέρ των «ερυθρόλευκων» και την πρόκριση.

Τα οκτάλεπτα: 4-5, 3-3, 4-1, 2-5

ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς): Ανδρεάδης, Αγγελόπουλος, Τόττης, Αλμύρας 1, Τρούλος 3, Ούμποβιτς 1, Χατζής 5, Δεληγιάννης, Καστρινάκης, Τε Ρίλε 2, Σπάχιτς 1, Γιαννάτος, Γιαννόπουλος, Μπέλεσης, Πατσιλινάκος

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Άνγκιαλ, Λουκούδης, Γενηδουνιάς 1, Φουντούλης 2, Γούβης, Ζαλάνκι 1, Δήμου, Αλαφραγκής, Κάκαρης 4, Νικολαΐδης 1, Παπαναστασίου 2, Τζωρτζάτος, Πούρος 3, Μάρκογλου