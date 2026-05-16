Φραπέ, σουβλάκι, Μοναστηράκι: Ο Eddie των Iron Maiden το ζει ελληνικά

Δεν είναι ένας ακόμα Μάιος αν είσαι φαν της metal μουσικής σκηνής – είναι Ο ΜΑΪΟΣ. Μετά την εντυπωσιακή συναυλία των Metallica, που ξεσήκωσαν 90.000 θεατές και «γκρέμισαν» το ΟΑΚΑ, τώρα είναι οι σειρά των Iron Maiden να «ανηφορήσουν» στο Μαρούσι.

Ο Μπρους Ντίκινσον, ο Στιβ Χάρις και η παρέα τους επιστρέφουν στην Αθήνα το Σάββατο 23 Μαΐου, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους Run For Your Lives και το Ολυμπιακό Στάδιο θα ζήσει μια ακόμα metal στιγμή.

Ωστόσο, το… ζέσταμα έχει ξεκινήσει ήδη. Προτού οι Iron Maiden προσγειωθούν στα μέρη μας, ο Eddie παίρνει ήδη τις πρώτες δόσεις από Αθήνα.

Η διοργανώτρια εταιρεία High Priority «ανέβασε» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο με τη διάσημη μασκότ του βρετανικού συγκροτήματος να το ζει ελληνικά – και κάνοντας όλα τα κλισέ σαν καλός τουρίστας.

Ο Eddie πήγε για φραπέ, για σουβλάκι, έκανε βόλτες στο Μοναστηράκι, εννοείται πέρασε να δει τα αρχαία, αγόρασε βινύλια (φυσικά των Iron Maiden) και πήρε τον ΗΣΑΠ για τη στάση Ειρήνη – και τώρα περιμένει να έρθουν και οι Iron Maiden.

Για την ιστορία, οι πόρτες στο ΟΑΚΑ το Σάββατο 23 Μαΐου ανοίγουν στις 17.00. Οι Anthrax θα κάνουν την αρχή, ενώ οι Iron Maiden αναμένεται να βγουν στη σκηνή λίγο πριν τις 9 το βράδυ.