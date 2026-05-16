Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Σταμάτησε να ισχύει από τις 14 Μαΐου 2026 η μηνιαία χρέωση ύψους 0,80 ευρώ που είχε εισαχθεί στον λογαριασμό από την Εθνική Τράπεζα στο πλαίσιο της μετατροπής του σε «Λογαριασμό Προνομίων», σύμφωνα με σχετική ενημέρωση της τράπεζας προς τους πελάτες. Υπενθυμίζεται ότι προηγουμένως είχαν υπάρχει σχετικές καταγγελίες της ΕΚΠΟΙΖΩ αλλά και δικαστική απόφαση από το Πρωτοδικείο Αθηνών.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, το δικαστήριο διαπίστωσε ότι στις πρόσθετες υπηρεσίες του συνδρομητικού λογαριασμού περιλαμβάνονταν παροχές που ήδη παρέχονται δωρεάν στους πελάτες, όπως η υπηρεσία IRIS, χωρίς να αποτυπώνεται με σαφήνεια το συγκριτικό όφελος του «Λογαριασμού Προνομίων».

Εθνική Τράπεζα: Τι θα ισχύσει

Όπως επισημαίνεται στην ενημέρωση της τράπεζας προς τους πελάτες «Από τις 14 Μαΐου 2026, έχει παύσει η μηνιαία χρέωση ύψους €0,80 που είχε εισαχθεί στον λογαριασμό σας στο πλαίσιο της μετατροπής του σε «Λογαριασμό Προνομίων», ενώ συνεχίζετε να έχετε τα προνόμια που σας προσφέρει. Με την επικοινωνία μας αυτή, σας παρέχουμε αναλυτικότερη ενημέρωση για τα χαρακτηριστικά του «Λογαριασμού Προνομίων», ώστε να έχετε ολοκληρωμένη εικόνα και να αποφασίσετε για τον τύπο λογαριασμού που σας εξυπηρετεί καλύτερα».

Την ίδια ώρα, η δικαστική απόφαση νόμιμη η διαδικασία αυτόματης μετατροπής των λογαριασμών με δυνατότητα εναντίωσης από τον πελάτη (opt-out), όπως και το χρονικό περιθώριο των δύο μηνών που είχε δοθεί για την υποβολή αντιρρήσεων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Εθνικής Τράπεζας προς τους πελάτες: «Αν επιλέξετε να αλλάξετε εντός των 60 ημερών: ο λογαριασμός σας επανέρχεται στην προηγούμενη μορφή του χωρίς καμία επιβάρυνση. Αν δεν ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης εντός των 60 ημερών: ο λογαριασμός σας θα συνεχίσει ως Λογαριασμός Προνομίων με τη μηνιαία χρέωση €0,80, η οποία θα ξεκινήσει μετά την παρέλευση της προθεσμίας».

Αναδρομικότητα

Παράλληλα, με βάση τη δικαστική απόφαση, απορρίφθηκε ο ισχυρισμός ότι η μηνιαία συνδρομή ύψους 0,80 ευρώ αποτελεί χρέωση για την απλή διατήρηση καταθέσεων, με το δικαστήριο να δέχεται ότι αφορά αμοιβή για πρόσθετες υπηρεσίες.

Αναφορικά με το αίτημα της ΕΚΠΟΙΖΩ για επιστροφή των συνδρομών στους πελάτες που εντάχθηκαν αυτόματα στο πρόγραμμα, η τράπεζα απάντησε ότι η δικαστική απόφαση δεν έχει αναδρομική ισχύ. Ακόμη, σημείωσε ότι μια ενδεχόμενη διαδικασία επιστροφών θα ήταν ιδιαίτερα σύνθετη, καθώς θα απαιτούσε έλεγχο για το ποιοι πελάτες αξιοποίησαν τις πρόσθετες υπηρεσίες και ποιοι όχι. Το συνολικό ύψος των χρεώσεων παραμένει κάτω από τα 8 ευρώ ανά λογαριασμό.