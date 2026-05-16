«Τον Μάρτιο ήταν νωρίς….» – Αινιγματική ανάρτηση Τσίπρα για το νέο κόμμα

Ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα εντός του Μαΐου διαβάζουν οι περισσότεροι στην αινιγματική ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού.

Ειδικότερα, ο κ. Τσίπρας ανήρτησε ένα σύντομο βίντεο με στιγμιότυπα από σχόλια που ανέφεραν, μεταξύ άλλων, «σε περιμένουμε πρόεδρε», «γρήγορα πρόεδρε», «είσαι η μόνη ελπίδα», «είμαστε μαζί σου! Γερά Αλέξη».

Ταυτόχρονα, ακούγεται μια φωνή υποστηρικτή του πρώην πρωθυπουργού που λέει «ανακοίνωσέ το».

Ο Αλέξης Τσίπρας έγραψε στην ανάρτηση, δίνοντας μια πρώτη απάντηση σε όσους του ζητούν να ανακοινώσει το κόμμα γρήγορα, ότι «τον Μάρτιο ήταν νωρίς».

Πλησιάζει η ημερομηνία ανακήρυξης του κόμματος Τσίπρα

Η ημερομηνία ανακήρυξης του νέου κόμματος πλησιάζει και παράλληλα με την Αμαλίας, όπου είναι το γραφείο του Αλέξη Τσίπρα, υπάρχει και το στρατηγείο της Φιλελλήνων, εκεί όπου χτυπά η καρδιά του οργανωτικού του νέου κόμματος του πρώην πρωθυπουργού.

Στα γραφεία αυτά εργάζονται νυχθημερόν πρόσωπα της απολύτου εμπιστοσύνης του πρώην πρωθυπουργού, επιφορτισμένα με την ευθύνη να λειτουργήσουν το οργανωτικό του νέου κόμματος και να συντονίσουν πυρήνες σε όλη την Ελλάδα, χωρίς να σταματά ταυτόχρονα και η προσπάθεια αναζήτησης νέων προσώπων με εχέγγυα αξιοπιστίας.

Ο Αλέξης Τσίπρας από το Χαλάνδρι έδωσε ένα σαφές σήμα ετοιμότητας και αυτό δεν είχε αποδέκτες μόνο τη βάση ή τους ανυπόμονους ψηφοφόρους του, αλλά και το πολιτικό σύστημα εν μέσω εμφάνισης μάλιστα και άλλων κομματικών σχηματισμών, όπως της Μαρίας Καρυστιανού και του Αντώνη Σαμαρά.

Όπως φαίνεται, όλα είναι έτοιμα στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα για την ανακοίνωση του κόμματος του πρώην πρωθυπουργού και, σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, θα προχωρήσει στη μεγάλη ανακοίνωση εντός του Μαΐου.

Σύμφωνα με πληροφορίες και όπως είχε γράψει το in, ο αρχικός σχεδιασμός για τη δημιουργία του νέου κόμματος τοποθετούνταν τον Σεπτέμβριο ή ακόμα και στο τέλος Ιουνίου, ωστόσο, το πολιτικό κλίμα των τελευταίων ημερών και η εκλογική ετοιμότητα στην οποία φαίνεται να μπαίνει τόσο η κυβέρνηση, όσο και το ΠΑΣΟΚ, ώθησαν το επιτελείο Τσίπρα να επισπεύσει τις διαδικασίες.

Όσο για το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, πληροφορίες αναφέρουν πως έχει ήδη επιλεγεί και θα εκφράζει τον ενωτικό χαρακτήρα της Αριστεράς, της Οικολογίας και της Σοσιαλδημοκρατίας.