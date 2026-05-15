«Καρφί» Δένδια προς Μαξίμου για στεγαστική πολιτική

Με ένα σαφές «καρφί» προς το Μαξίμου για τη στεγαστική πολιτική της κυβέρνησης, ο Νίκος Δένδιας κάνει αισθητό το δικό του διακριτό πολιτικό στίγμα την παραμονή του συνεδρίου της ΝΔ.

Ο υπουργός Άμυνας, ο οποίος επέλεξε να μην απαντήσει στα πρόσφατα εσωκομματικά «μαχαιρώματα» σε βάρος του από τον Άδωνη Γεωργιάδη, περί όσων «δεν ιδρώνουν τη φανέλα», χθες Πέμπτη προχώρησε σε μία πολιτική τοποθέτηση για ένα φλέγον ζήτημα για την καθημερινότητα των πολιτών, όπως το ζήτημα της στεγαστικής κρίσης στη χώρα μας.

«Η ορθή αντιμετώπιση του στεγαστικού»

Ειδικότερα, κατά την επίσκεψή του στο Αγαθονήσι και απευθύνοντας χαιρετισμό στην τελετή εγκαινίων του συγκροτήματος νέων Στρατιωτικών Οικημάτων Αξιωματικών, ο Ν. Δένδιας, θέλησε να επισημάνει ότι «ακριβώς η κατασκευή κατοικιών και η παράδοση της χρήσης στα στελέχη μας είναι η ορθή αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος της χώρας».

Για να τονίσει, αφήνοντας σαφείς αιχμές προς το Μαξίμου, ότι «η επιδοματική πολιτική δεν λύνει το πρόβλημα, δυσχεραίνει τις συνθήκες. Και για να μιλήσω με απλά οικονομικά: όταν υπάρχει πρόβλημα προσφοράς, δεν επιδοτείς τη ζήτηση. Λύνεις το πρόβλημα της προσφοράς».

Και στη συνέχεια σημείωσε με νόημα: «Αυτό λοιπόν που κάνουμε εμείς στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας με την κατασκευή και την επισκευή άνω των 17.000 κατοικιών στο σύνολο του προγράμματος σε όλη τη χώρα, νομίζω ότι είναι το ορθό υπόδειγμα προς την ελληνική κοινωνία».

Διακριτός πόλος

Ο Ν. Δένδιας λειτουργεί σταθερά ως διακριτός εσωκομματικός πόλος απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, εκφράζοντας την καραμανλογενή λογική εντός της ΝΔ και μένει να δούμε σε ποιο βαθμό τα διακριτά πολιτικά και ιδεολογικά χαρακτηριστικά του θα γίνουν αισθητά κατά την ομιλία του αύριο Σάββατο στο συνέδριο της ΝΔ.

Πάντως οι πληροφορίες του in λένε ότι η ομιλία του υπουργού Άμυνας δεν αναμένεται να περιοριστεί στα θέματα του υπουργικού του χαρτοφυλακίου (όπως στο προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης που ήταν θεματικό), αλλά να αγγίξει και την ατζέντα των ζητημάτων που αφορούν τη «γαλάζια» παράταξη.