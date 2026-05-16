Finos Film: Το ξεκαρδιστικό video για τη σημερινή «Ημέρα του σερβιτόρου»
Στο video βλέπουμε στιγμές από αγαπημένους πρωταγωνιστές του ελληνικού κινηματογράφου.
Ένα νέο νοσταλγικό κολάζ από ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου δημοσίευσε η Finos Film με αφορμή τη σημερινή Ημέρα του Σερβιτόρου.
Το βίντεο συνοδεύεται από την αναφορά:
«Με ταχύτητα, ευγένεια και εκείνο το μαγικό «έφτασε!» πάντα την κατάλληλη στιγμή, οι σερβιτόροι ήταν πάντα οι αφανείς πρωταγωνιστές κάθε τραπεζιού.Σήμερα είναι η μέρα τους και σηκώνουμε το ποτήρι σε όλους εκείνους που καταφέρνουν να σερβίρουν χαμόγελα μαζί με τον καφέ και το φαγητό! Χρόνια πολλά.»
Παγκόσμια Ημέρα Σερβιτόρου
Είναι μια άτυπη αλλά πολύ αγαπημένη γιορτή που έχει καθιερωθεί σε πολλές χώρες (μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα) για να τιμήσει τον επαγγελματισμό, την υπομονή και την πολύτιμη προσφορά των ανθρώπων της εστίασης.
Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να δείξετε την εκτίμησή σας στον άνθρωπο που σας εξυπηρετεί με ένα γενναιόδωρο φιλοδώρημα ή ένα ζεστό «ευχαριστώ», αναγνωρίζοντας τις απαιτητικές και πολύωρες συνθήκες της δουλειάς του.
