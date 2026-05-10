Φίνος Φιλμ: Το απολαυστικό video – αφιέρωμα για τη γιορτή της μητέρας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Το φετινό αφιέρωμα της Φίνος Φιλμ επικεντρώνεται στην έννοια της μητέρας ως το «απάνεμο λιμάνι» και το σύμβολο ανιδιοτελούς αγάπης.

Στο αφιερωματικό video καταγράφεται στο πώς οι ελληνικές ταινίες αποτύπωσαν την καθημερινότητα, τις θυσίες και την αγάπη της μάνας, προσφέροντας παράλληλα στιγμές γέλιου.

Πρόκειται για ένα ποτ πουρί εμβληματικών στιγμών, που μεταφέρει το μήνυμα «χρόνια πολλά» σε όλες τις μητέρες, με την αισθητική και το ύφος της χρυσής εποχής των ελληνικών ταινιών.

Φίνος Φιλμ: «Σούπερ Μαμά» στη μεγάλη οθόνη

Η «μάνα ανιχνευτής μετάλλων», η «μάνα διαμεσολαβητής», η «παραπονιάρα μάνα», ακόμα και η… «μάνα σωματοφύλακας» που έμπαινε μπροστά για να σώσει τα παιδιά της, «ντύνουν» το φετινό βίντεο της εταιρείας.

Ποιες ηθοποιοί πρωταγωνιστούν στο αφιέρωμα

Η Μαίρη Αρώνη, η Ρένα Βλαχοπούλου, η Γεωργία Βασιλειάδου και η Ελένη Ζαφειρίου, πρωταγωνιστούν μεταξύ άλλων στο αφιερωματικό βίντεο, που για ακόμα μια χρονιά κάνει από νωρίς το πρωί της Κυριακής 10 Μαΐου τον γύρο των social media.

Στην Ελλάδα, όπως και σε πολλές άλλες χώρες, η ημέρα αυτή τιμάται παραδοσιακά τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου. Είναι μια παγκόσμια γιορτή αφιερωμένη στη μητρότητα και την ανιδιοτελή προσφορά των μητέρων σε όλο τον κόσμο.

Παλαιότερα η γιορτή της μητέρας συνδεόταν με την εορτή της Υπαπαντής του Κυρίου (2 Φεβρουαρίου), αλλά από τη δεκαετία του 1960 επικράτησε ο εορτασμός τον Μάιο.