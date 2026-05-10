Το ιδιαίτερο βίντεο της ΕΛ.ΑΣ για τη Γιορτή της Μητέρας
Η Ελληνική Αστυνομία έστειλε το δικό της μήνυμα για τη Γιορτή της Μητέρας μέσα από ένα βίντεο που ξεχώρισε στα social media
Ένα ιδιαίτερο βίντεο δημοσίευσε η Ελληνική Αστυνομία στα social media με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας.
Στο βίντεο της ΕΛΑΣ πρωταγωνιστεί μία αστυνομικός που φαίνεται να βρίσκεται σε μία σκηνή εγκλήματος μέσα σε ένα σπίτι όπου είναι εμφανώς ακατάστατο.
Η αστυνομικός ψάχνει τον… ένοχο
Η αστυνομικός συνομιλεί με τον συνάδελφό της τον ρωτάει αν έχει εντοπιστεί ο δράστης και εκείνος της τον δείχνει.
Στη συνέχεια τον ρωτάει εάν υπάρχει ομολογία και εκείνος απαντάει καταφατικά.
Δείτε το βίντεο της ΕΛΑΣ για να δείτε ποιος είναι ο ένοχος.
🫶Μια μεγάλη αγκαλιά για όλες τις μαμάδες.👩🍼 Χρόνια πολλά!!!#mothersday pic.twitter.com/Tx4KBb35IH
— Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) May 10, 2026
