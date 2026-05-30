newspaper
Σάββατο 30 Μαϊου 2026
weather-icon 27o
Stream

in
newspaper

# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Σχεδόν 2.500 παραβάσεις έχουν εντοπίσει οι «έξυπνες» κάμερες – Μόλις το 2% των ενστάσεων έγινε δεκτό
Ελλάδα 30 Μαΐου 2026, 20:32

Σχεδόν 2.500 παραβάσεις έχουν εντοπίσει οι «έξυπνες» κάμερες – Μόλις το 2% των ενστάσεων έγινε δεκτό

Οι ψηφιακές κλήσεις έχουν ήδη εκδοθεί μέσα από τις «έξυπνες» κάμερες έχουν σταλεί στους οδηγούς.

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Resilient functioning: Η νέα «υπερδύναμη» της εποχής

Resilient functioning: Η νέα «υπερδύναμη» της εποχής

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Θετικά κρίνονται τα πρώτα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής του νέου συστήματος Ψηφιακής Βεβαίωσης Παραβάσεων Οδικής Κυκλοφορίας από την Ελληνική Αστυνομία.

Με αυτό τον τρόπο η Τροχαία επιχειρεί τη σταδιακή μετάβαση από τις χειρόγραφες στις ψηφιακές κλήσεις. Το νέο σύστημα καταγράφει, μεταξύ άλλων, παραβάσεις σε λεωφορειολωρίδες, υπερβάσεις ορίου ταχύτητας, παραβιάσεις ερυθρού σηματοδότη, μη χρήση ζώνης ασφαλείας και κράνους, καθώς και χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί 2.453 ψηφιακές κλήσεις, ενώ οι ενστάσεις που έγιναν δεκτές αντιστοιχούν μόλις στο 2,11% του συνόλου.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

Σε πιλοτική εφαρμογή βρίσκεται από τα τέλη Μαρτίου 2026 το Σύστημα Ψηφιακής Βεβαίωσης Παραβάσεων Οδικής Κυκλοφορίας, στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 5256/2025 και της ευρύτερης προσπάθειας εκσυγχρονισμού των διαδικασιών οδικής ασφάλειας και ενίσχυσης της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας των ελεγκτικών μηχανισμών.

Η πιλοτική λειτουργία υλοποιείται σε συνεργασία των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών, με στόχο τη σταδιακή μετάβαση από τη χειρόγραφη στην ψηφιακή βεβαίωση παραβάσεων οδικής κυκλοφορίας, ενισχύοντας τη διαφάνεια, την ταχύτητα επεξεργασίας και το επίπεδο οδικής ασφάλειας, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων αστυνομικών πόρων.

Το σύστημα τροφοδοτείται πιλοτικά από δύο διακριτές πηγές καταγραφής παραβάσεων. Ειδικότερα:

• από τον Ο.ΣΥ. Α.Ε., μέσω καμερών που λειτουργούν σε λεωφορειολωρίδες, για την καταγραφή σχετικών παραβάσεων κυκλοφορίας και στάθμευσης και

• από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω πιλοτικού δικτύου «έξυπνων» καμερών, που υποστηρίζουν τη διαπίστωση παραβάσεων, όπως η μη χρήση προστατευτικού κράνους, η μη χρήση ζώνης ασφαλείας, η υπέρβαση ορίου ταχύτητας, η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.

Το πρόγραμμα αξιοποιεί σύγχρονα τεχνολογικά μέσα με έμφαση στην υποστήριξη του έργου των Υπηρεσιών Τροχαίας και στη βελτίωση της καθημερινής επιχειρησιακής λειτουργίας.

Στόχος όλων των εμπλεκόμενων φορέων είναι η δημιουργία ενός αξιόπιστου, λειτουργικού και πλήρως τεκμηριωμένου συστήματος, το οποίο θα υποστηρίζει αποτελεσματικά το έργο των ελεγκτικών αρχών, διασφαλίζοντας παράλληλα τα δικαιώματα των πολιτών, τη διαφάνεια και την απόλυτη νομιμότητα των διαδικασιών βεβαίωσης παραβάσεων.

Παράλληλα, η αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων αποσκοπεί στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, στην ενίσχυση της πρόληψης επικίνδυνων οδηγικών συμπεριφορών και στη συνολική αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας.

Έως σήμερα έχουν βεβαιωθεί και επιδοθεί -2.453-ψηφιακές κλήσεις, ενώ έχουν υποβληθεί -420- ενστάσεις (ποσοστό 17,12 % του συνόλου ψηφιακών κλήσεων), από τις οποίες, έγιναν αποδεκτές -52- (ποσοστό 2,11 % του συνόλου ψηφιακών κλήσεων). Περιορισμένος αριθμός αφορούσε ζητήματα τεχνικής ή διαδικαστικής φύσεως, όπως αναντιστοιχία χρόνου (-17- περιπτώσεις), δυσδιάκριτα χαρακτηριστικά (-12- περιπτώσεις) ή οχήματα για τα οποία προβλέπονται ειδικές εξαιρέσεις ως προς τη χρήση ζώνης ασφαλείας (-3- περιπτώσεις). Οι λοιπές ενστάσεις έγιναν αποδεκτές κατόπιν εξέτασης ουσιαστικών λόγων, όπως περιστατικά που σχετίζονταν με ζητήματα υγείας.

Παράλληλα, η συνεχής αξιολόγηση των δεδομένων που συλλέγονται συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση του τελικού επιχειρησιακού και τεχνικού μοντέλου λειτουργίας του συστήματος αυτοματοποιημένου ελέγχου, με στόχο τη διαρκή βελτίωση της λειτουργικότητας και της αποτελεσματικότητάς του.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης, καταγράφονται και αξιολογούνται τεχνικά και λειτουργικά δεδομένα, προκειμένου να πραγματοποιούνται οι απαραίτητες προσαρμογές και βελτιστοποιήσεις. Στόχος είναι η περαιτέρω ενίσχυση της αξιοπιστίας και της ποιότητας του παραγόμενου υλικού, καθώς και η πλήρης θεσμική και επιχειρησιακή ωρίμανση του συστήματος πριν από την ευρύτερη ανάπτυξή του.

Υπογραμμίζεται ότι, η τεχνολογία λειτουργεί υποστηρικτικά προς το έργο των αστυνομικών Υπηρεσιών και δεν υποκαθιστά την επιχειρησιακή κρίση και τον ανθρώπινο έλεγχο, οι οποίοι παραμένουν καθοριστικοί για τη διασφάλιση της νομιμότητας και της ορθής αξιολόγησης κάθε περιστατικού.

Η πιλοτική εφαρμογή αποτελεί σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού πλαισίου διαχείρισης της οδικής κυκλοφορίας, με βασικό γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την περαιτέρω ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Commodities
Χρυσός: Ασφαλές καταφύγιο ή φούσκα έτοιμη να σκάσει;

Χρυσός: Ασφαλές καταφύγιο ή φούσκα έτοιμη να σκάσει;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Resilient functioning: Η νέα «υπερδύναμη» της εποχής

Resilient functioning: Η νέα «υπερδύναμη» της εποχής

World
Κίνα: Απειλεί την ΕΕ με αντίποινα για τον περιορισμό των κινεζικών εισαγωγών

Κίνα: Απειλεί την ΕΕ με αντίποινα για τον περιορισμό των κινεζικών εισαγωγών

inWellness
Τι σχέση έχουν τα push-ups με την καρδιά; Η επιστήμη έχει την απάντηση
Έρευνα 30.05.26

Τι σχέση έχουν τα push-ups με την καρδιά; Η επιστήμη έχει την απάντηση

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, άνδρες που μπορούσαν να εκτελέσουν 40 ή περισσότερα είχαν έως και 96% μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσουν σοβαρά καρδιαγγειακά προβλήματα μέσα στην επόμενη δεκαετία

Σύνταξη
d__logo
Πανελλαδικές 2026
Πανελλαδικές 2026: «Περιμέναμε να πέσει τεχνητή νοημοσύνη» – Πώς σχολιάζουν οι υποψήφιοι τα θέματα στα ΕΠΑΛ
Ελλάδα 30.05.26

Πανελλαδικές 2026: «Περιμέναμε να πέσει τεχνητή νοημοσύνη» – Πώς σχολιάζουν οι υποψήφιοι τα θέματα στα ΕΠΑΛ

Το κεντρικό θέμα της 'Εκθεσης των Πανελλαδικών για τα ΕΠΑΛ επικεντρώθηκε στον αθλητισμό, και συγκεκριμένα στο μπάσκετ, αλλά ως φιλοσοφία ζωής, συνεργασίας

Σύνταξη
Ελλάδα 30.05.26

«Στόχοι και όνειρα» - Αυτά είναι τα θέματα των Πανελλαδικών στα Νέα Ελληνικά για τα ΕΠΑΛ - Οι πρώτες εκτιμήσεις

Πρεμιέρα για τις Πανελλαδικές σήμερα στα ΕΠΑΛ με το μάθημα των Νέων Ελληνικών - Το in σε συνεργασία με το φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ παρουσιάζει τις πρώτες εκτιμήσεις για τα θέματα

Σύνταξη
Stream newspaper
Τις μη οργανωμένες παραλίες προτιμούν οι Αθηναίοι – «Αλμυρές» οι τιμές στις ομπρέλες
Ελλάδα 30.05.26

Τις μη οργανωμένες παραλίες προτιμούν οι Αθηναίοι – «Αλμυρές» οι τιμές στις ομπρέλες

Το καλοκαίρι έφτασε, η θερμοκρασία αρχίζει να χτυπάει «κόκκινο» και οι Αθηναίοι, ξεχύνονται στις παραλίες της Αττικής για μια ανάσα δροσιάς, μόνο που η ακρίβεια τους οδηγεί στις μη οργανωμένες

Σύνταξη
Έδεσσα: Σύλληψη για τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων γυναικών – Απέσπασαν χρυσές λίρες και κοσμήματα
Ελλάδα 30.05.26

Επεισοδιακή σύλληψη για τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων γυναικών - Απέσπασαν χρυσές λίρες και κοσμήματα

Η σύλληψη του δράστη στην Έδεσσα, ο οποίος έχει και συνεργό, ήταν επεισοδιακή, καθώς σε σήμα των αστυνομικών ανέπτυξε ταχύτητα και κατά τη διαφυγή του προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, προκαλώντας ζημιές και σε άλλα δύο οχήματα, ένα μοτοποδήλατο και ένα ακόμη Ι.Χ.

Σύνταξη
Πανελλαδικές 2026: «Περιμέναμε να πέσει τεχνητή νοημοσύνη» – Πώς σχολιάζουν οι υποψήφιοι τα θέματα στα ΕΠΑΛ
Ελλάδα 30.05.26

Πανελλαδικές 2026: «Περιμέναμε να πέσει τεχνητή νοημοσύνη» – Πώς σχολιάζουν οι υποψήφιοι τα θέματα στα ΕΠΑΛ

Το κεντρικό θέμα της 'Εκθεσης των Πανελλαδικών για τα ΕΠΑΛ επικεντρώθηκε στον αθλητισμό, και συγκεκριμένα στο μπάσκετ, αλλά ως φιλοσοφία ζωής, συνεργασίας

Σύνταξη
Είναι η Ελλάδα μια άδικη χώρα; – Οι πολίτες ζητούν οικονομική δικαιοσύνη
Οικονομικές Ειδήσεις 30.05.26

Είναι η Ελλάδα μια άδικη χώρα; – Οι πολίτες ζητούν οικονομική δικαιοσύνη

Σε νέα έρευνα, το 80,4% χαρακτηρίζει την Ελλάδα άδικη χώρα, το 81,9% θεωρεί ότι ο πλούτος κατανέμεται άδικα υπέρ των επιχειρηματιών και το 86,5% ζητά αύξηση της φορολογίας στους πλούσιους για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης

Σύνταξη
Λάρισα: Σοκαριστικό βίντεο από τη στιγμή που φορτηγό παρασύρει μεταλλική γέφυρα και καταλήγει σε μάντρα επιχείρησης
Καρέ καρέ 30.05.26

Σοκαριστικό βίντεο από τη στιγμή που φορτηγό στη Λάρισα παρασύρει γέφυρα και καταλήγει σε μάντρα επιχείρησης

Το τροχαίο έγινε στις 28 Μαΐου στη Λάρισα - Βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας δείχνει καρέ - καρέ την πορεία του οχήματος μέχρι να καταλήξει σε μάντρα επιχείρησης

Σύνταξη
Κρήτη: Στον ανακριτή η 25χρονη μητέρα και ο σύντροφός της για την κακοποίηση της 3χρονης στα Χανιά
Κρήτη 30.05.26

Στον ανακριτή η 25χρονη μητέρα και ο σύντροφός της για την κακοποίηση της 3χρονης στα Χανιά

Σε πλήρη εξέλιξη η ιατροδικαστική διερεύνηση της υπόθεσης προκειμένου να αποτυπωθεί με ακρίβεια η έκταση των τραυμάτων του παιδιού, το οποίο παραμένει νοσηλευόμενο στο ΠΑΓΝΗ, στην Κρήτη

Σύνταξη
Κρήτη: Τα «χαμένα» 4 λεπτά και οι φωνές – Τα ερωτήματα για τις συνθήκες θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη
Στην Κρήτη 30.05.26

Τα «χαμένα» 4 λεπτά και οι φωνές - Τα αναπάντητα ερωτήματα για τις συνθήκες θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη

Τα ευρήματα των ειδικών και το περιεχόμενο του ιατροδικαστικού πορίσματος δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα για τον θάνατο του προέδρου της κοινότητας Απεσωκαρίου Αλέξανδρου Δασκαλάκη, στην Κρήτη.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς αποκαλύφθηκαν τα κυκλώματα – Τα στοιχεία από την επιχείρηση «Θερισμός» του ελληνικού FBI
Οι modi operandi 30.05.26

Τα στοιχεία από την επιχείρηση «Θερισμός» του ελληνικού FBI που ξεσπέκασε όσους ρήμαζαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Έντονη και σε βάθος χρόνου αποκαλύπτεται η εμπλοκή της οργανωμένης μαφίας στις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ - 1.151 κατηγορούμενοι, πέντε εγκληματικές ομάδες

Σύνταξη
Χαλκιδική: Ανεμοστρόβιλος σε πίστα καρτ τα πήρε όλα και τα σήκωσε – Κόβουν την ανάσα τα βίντεο
Στη Χαλκιδική 30.05.26

Ανεμοστρόβιλος σε πίστα καρτ τα πήρε όλα και τα σήκωσε - Κόβουν την ανάσα τα βίντεο

«Βλέπαμε ιπτάμενα αντικείμενα στα 200 μέτρα ύψος», λέει ο συνιδιοκτήτης της πίστας στη Χαλκιδική, Γιώργος Κοσμόπουλος - Προκλήθηκαν ζημιές, ωστόσο δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οργάνωση για τα δικαιώματα μηνύει την ICE για τις συνθήκες στο μεγαλύτερο κέντρο κράτησης μεταναστών των ΗΠΑ
Κόσμος 30.05.26

Οργάνωση για τα δικαιώματα μηνύει την ICE για τις συνθήκες στο μεγαλύτερο κέντρο κράτησης μεταναστών των ΗΠΑ

Στο μεγαλύτερο κέντρο κράτησης μεταναστών των ΗΠΑ στο Ελ Πάσο του Τέξας, τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στους εννέα μήνες που έχουν περάσει από την έναρξη της λειτουργίας του

Σύνταξη
Οι καλλιτέχνες αρνούνται να τραγουδήσουν για τον Τραμπ – Κι εκείνος θα τους αντικαταστήσει με μια μεγάλη ομιλία
ΗΠΑ 250 30.05.26

Οι καλλιτέχνες αρνούνται να τραγουδήσουν για τον Τραμπ – Κι εκείνος θα τους αντικαταστήσει με μια μεγάλη ομιλία

Ο Τραμπ δεν μπορεί να κρύψει την οργή του για το γεγονός ότι μια σειρά από καλλιτέχνες αποσύρονται από τις συναυλίες για τα 250 χρόνια των ΗΠΑ. Και υπόσχεται να προσφέρει στο κοινό τον εαυτό του, που είναι «πιο δημοφιλής από τον Έλβις».

Σύνταξη
Εκτός έδρας ισοπαλία της Εθνικής Ελπίδων με την Κροατία (1-1)
Ποδόσφαιρο 30.05.26

Εκτός έδρας ισοπαλία της Εθνικής Ελπίδων με την Κροατία (1-1)

Σε φιλικό αγώνα που διεξήχθη στο στάδιο Γκράτσκι στην Κοπρίβνιτσα, η Εθνική Ελπίδων είχε ευκαιρίες απέναντι στην Κροατία, όμως δεν κατάφερε να σκοράρει δεύτερη φορά και αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1

Σύνταξη
Όταν ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο πλήρωσε 5.000 δολάρια σε έναν οδοντίατρο για να του καταστρέψει τα δόντια
Cape Fear 30.05.26

Όταν ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο πλήρωσε 5.000 δολάρια σε έναν οδοντίατρο για να του καταστρέψει τα δόντια

Γιατί το Ακρωτήρι του Φόβου είναι το απόλυτο θρίλερ; Από τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο στον Χαβιέ Μπαρδέμ ο ρόλος του εκδικητικού ψυχοπαθή Μαξ Κάντι παραμένει αλλόκοτα γοητευτικός.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βραζιλία: Ύποπτο κρούσμα Έμπολα στο Σάο Πάολο – Έχει τυπικά συμπτώματα της ασθένειας
Σε σοβαρή κατάσταση 30.05.26

Βραζιλία: Ύποπτο κρούσμα Έμπολα στο Σάο Πάολο – Έχει τυπικά συμπτώματα της ασθένειας

Οι υγειονομικές αρχές στη Βραζιλία ερευνούν ένα ύποπτο κρούσμα Έμπολα στο Σάο Πάολο. Πρόκειται για 37χρονο άνδρα που είχε ταξιδέψει στο Κονγκό πρόσφατα. Δεν έχει επιβεβαιωθεί εργαστηριακά ακόμη.

Σύνταξη
Μαφία: Η ιταλική αστυνομία κατάσχεσε πάνω από 200 εκατομμύρια σε περιουσιακά στοιχεία του Ματέο Μεσίνα Ντενάρο
Κόζα Νόστρα 30.05.26

Μαφία: Η ιταλική αστυνομία κατάσχεσε πάνω από 200 εκατομμύρια σε περιουσιακά στοιχεία του Ματέο Μεσίνα Ντενάρο

Δύο χρόνια μετά τον θάνατο του αρχηγού της μαφίας της Ιταλίας, Ματέο Μεσίνα Ντενάρο, οι αρχές κατόρθωσαν να κατασχέσουν τα περιουσιακά του στοιχεία: πολυτελή θέρετρα, ομόλογα, μετοχές, σε διάφορα μέρη του πλανήτη.

Σύνταξη
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε πότε ξεκινά η διάθεση των εισιτηρίων για τους τελικούς με τον Παναθηναϊκό (pic)
Μπάσκετ 30.05.26

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε πότε ξεκινά η διάθεση των εισιτηρίων για τους τελικούς με τον Παναθηναϊκό (pic)

Με ανακοίνωσή της η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε λεπτομέρειες για όσους ενδιαφέρονται να προμηθευτούν εισιτήρια για τις αναμετρήσεις με τον Παναθηναϊκό στους τελικούς της Stoiximan GBL.

Σύνταξη
Γκάνα: Νέο σκληρό πλήγμα στα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα – Έως τρία χρόνια φυλάκιση για όσους εκφράζουν δημόσια στήριξη
LGBTQI+ 30.05.26

Γκάνα: Νέο σκληρό πλήγμα στα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα – Έως τρία χρόνια φυλάκιση για όσους εκφράζουν δημόσια στήριξη

Το νομοσχέδιο προβλέπει ποινή φυλάκισης έως και τριών ετών για άτομα που αυτοπροσδιορίζονται ως λεσβίες, γκέι, αμφιφυλόφιλοι, τρανς ή κουίρ (ΛΟΑΤΚΙ+).

Σύνταξη
Oι δύο σκηνοθέτες που έφεραν τον Τζον Τραβόλτα πίσω από την κάμερα
«Μαθαίνεις» 30.05.26

Oι δύο σκηνοθέτες που έφεραν τον Τζον Τραβόλτα πίσω από την κάμερα

O Τζον Τραβόλτα έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με την ταινία «Propeller One-Way Night Coach» και κατονόμασε μερικούς σπουδαίους επαγγελματίες οι οποίοι τον ενέπνευσαν σε αυτό το βήμα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πάει η Τουρκία σε πρόωρες εκλογές; – Η αντιπολίτευση το πιστεύει μετά τις διώξεις κατά του CHP
«Νευρικότητα» Ερντογάν 30.05.26

Πάει η Τουρκία σε πρόωρες εκλογές; – Η αντιπολίτευση το πιστεύει μετά τις διώξεις κατά του CHP

Από τη φυλάκιση του Ιμάμογλου και διώξεις στελεχών, έως την ακύρωση των εσωκομματικών εκλογών και η επιβολή του Κιλιτσντάρογλου, το CHP βρίσκεται στο στόχαστρο του Ερντογάν. Ίσως γιατί προηγείται στις δημοσκοπήσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Ρωσία αυξάνει την πίεση στην Αρμενία λόγω εμβάθυνσης των δεσμών με την ΕΕ – Ανακάλεσε τον πρεσβευτή στο Γερεβάν για διαβουλεύσεις
Μοχλός πίεσης 30.05.26

Η Ρωσία αυξάνει την πίεση στην Αρμενία λόγω εμβάθυνσης των δεσμών με την ΕΕ – Ανακάλεσε τον πρεσβευτή στο Γερεβάν για διαβουλεύσεις

Λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές στην Αρμενία, η Μόσχα κλιμακώνει την πίεση προς στο Γερεβάν. Απειλεί με κόψιμο της πώλησης πετρελαίου και αερίου, επιβάλλει περιορισμούς στις εισαγωγές από την Αρμενία.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Δύσκολη η σειρά με τον Παναθηναϊκό, είναι τρομερός αντίπαλος»
Μπάσκετ 30.05.26

Μπαρτζώκας: «Δύσκολη η σειρά με τον Παναθηναϊκό, είναι τρομερός αντίπαλος»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού Γίώργος Μπαρτζώκας έκανε δηλώσεις για τη νίκη του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ, για τους τελικούς με τον Παναθηναϊκό, αλλά και για την κατάσταση του Τάισον Γουόρντ.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Οι ημερομηνίες των τελικών της Stoiximan GBL
Μπάσκετ 30.05.26

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Οι ημερομηνίες των τελικών της Stoiximan GBL

Μετά από τις προκρίσεις τους επί των ΑΕΚ και ΠΑΟΚ αντίστοιχα Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα κοντραριστούν στους τελικούς της GBL για τον τίτλο του πρωταθλητή – Δείτε αναλυτικά τις ημερομηνίες.

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Σάββατο 30 Μαϊου 2026
Cookies