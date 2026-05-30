«Μας έστειλε ψεύτικο μισθωτήριο»: Οι καταγγελίες για τον 27χρονο που εξαπατούσε ενοικιαστές

Από το 2020 απασχολεί τις αρχές ο 27χρονος που συνεληφθη για «μαϊμού» ενοικιάσεις σπιτιών και προσλήψεις σε επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει κατηγορηθεί πως 2020 έκλεψε τραπεζικό λογαριασμο.

Το 2021 για κλοπή χρεωστικής κάρτας από ηλικιωμένη με την οποια φέρεται να εκανε στη συνέχεια 24 αγορές.

Το 2021 και πάλι είχε σχηματιστει δικογραφία σε βαρος του για κλοπή χρεωστικής κάρτας μέσα στο γυμναστήριο για να κάνει αγορές.

Το 2023 για κλοπή κάρτας από πολυτελές ξενοδοχείο στη Μύκονο. Παράλληλα, το 2023 φέρεται να δημιούργησε ψεύτικο ηλεκτρονικό κατάστημα στο οποίο πουλούσε προϊόντα. Μάλιστα, μια γυναικα κατήγγειλε πως αγόρασε τηλεοραση από το συγκεκριμένο site, η οποια δεν έφτασε ποτέ στο σπίτι της.

Το 2023 καταγγέλλεται στον Σαρωνικό για απάτη μέσω υπολογιστή αυτή τη φορά.

Το 2024 φέρεται να κάνει ηλεκτρονική κράτηση σε γνωστό ξενοδοχείο στην Ερμού που πλήρωσε με κάρτα που είχε κλέψει νωρίτερα.

Θυμα του 27χρονου στο in

Ένας άνδρας που αναζητούσε διαμερισμα για να μισθώσει για την κορη του, περιγράφει πως εξαπατήθηκε από τον 27χρονο.

«Το διαμέρισμα ήταν για να το νοικιάσει η κόρη μου, πήγαμε, πήγα και εγώ ο ίδιος και βλέπω ένα ευγενέστατο παιδί. Το σπίτι το έδινε 500 ευρώ, ήταν μερικώς επιπλωμένο, είχε προλάβει είχε σηκώσει αρκετά πράγματα από το σπίτι, όπως αποδείχτηκε τελικά» λέει ο ιδιος.

Και συνεχίζει, τονίζοντας πως τους έστειλε ψεύτικο μισθωτήριο, σαν αυτό που παρουσιαζει το in.

«Μας έστειλε μισθωτήριο μέσω ΑΑΔΕ, σε ένα ακίνητο που δεν του ανήκει. Αφού καταθέσαμε τα χρήματα, απάντησε στο τηλέφωνο αυτός ότι “σας ευχαριστώ πάρα πολύ”, η μέρα ήταν Παρασκευή να έρθετε λέει την Δευτέρα ή την Τρίτη που θα έχουν φύγει οι προηγούμενοι, να σας δώσω το κλειδί. Πράγματι πήγαμε μετά από δύο μέρες, τον παίρναμε τηλέφωνο δεν απάνταγε και όταν φτάσαμε στην είσοδο, κατέβηκε ο διαχειριστής κάτω, είχανε πάει κι άλλοι σαν εμάς και έψαχναν να τον βρούν, μας είπε είστε θύματα απάτης, εδώ στην συγκεκριμένη πολυκατοικία δεν νοικιάζεται κανένα διαμέρισμα, εκεί καταλάβαμε και την απάτη» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, διαχειριστής Airbnb, περιγραφει πως ο 27χρονος παρουσίασε ένα από τα διαμερίσματα που διαχειρίζεται για να εξαπατήσει πολίτες που αναζητούσαν σπίτι.

«Αυτός ο άνθρωπος έκανε μία κράτηση τριήμερη στο Airbnb με ψεύτικο όνομα, με ψεύτικο προφίλ. Από την κράτηση αυτή ανέβαζε στο spitogato και σε άλλες σελίδες που ψάχνει ο κόσμος για να βρει σπίτι για ενοίκιο και μάζευε υποψήφια θύματα. Ένα πολύ ωραίο σπίτι που θα χρειαζόταν ενοίκιο 1.000 ευρώ, το ανέβαζε 700» υπογραμμίζει.

Στη συνέχεια, τονίζει πως σκηνοθετούσε τον χώρο ώστε να παραπέμπει σε υπο ανακαίνιση διαμερισμα.

Ο 27χρονος μετά την απολογία του σε ανακριτη και εισαγγελέα προφυλακίστηκε.