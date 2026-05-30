Αμερικανικές απειλές, ξανά – Ο Χέγκσεθ λέει ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βομβαρδίσουν το Ιράν

Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να ξαναρχίσουν τις επιθέσεις κατά του Ιράν εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Από τη Σιγκαπούρη, όπου πραγματοποιείται το αμυντικό φόρουμ Shangri-La Dialogue, δήλωσε:

«Η ικανότητά μας να ξαναρχίσουμε εάν χρειαστεί… είμαστε κάτι παραπάνω από ικανοί. Τα αποθέματά μας είναι απολύτως κατάλληλα γι’ αυτό, τόσο εκεί όσο και σε όλο τον κόσμο, οπότε βρισκόμαστε σε πολύ καλή θέση».

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν την ώρα που οι διαπραγματευτές προσπαθούν να γεφυρώσουν τις διαφορές, ώστε να υπογραφεί ένα μνημόνιο για παράταση της εκεχειρίας για 60 ημέρες. Και έτσι να ανοίξει ο δρόμος, μέσω διαπραγματεύσεων, για οριστικό τέλος του πολέμου στο Ιράν.

Η Τεχεράνη επίσης κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι διαρκώς υπαναχωρούν από θέσεις και όρους που έχουν εκφράσει.

«Οι συνομιλίες προχωρούν» λέει ο Χέγκσεθ

Ο Χέγκσεθ είπε επίσης ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε «καλή θέση» για να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Υποστήριξε ότι οι συνομιλίες ήταν «παραγωγικές», αλλά επανέλαβε ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν θα βιαστεί να συνάψει συμφωνία.

«Οποιαδήποτε συμφωνία είναι διατεθειμένος να συνάψει ο πρόεδρος, θα την κάνει μόνο εάν πιστεύει ότι είναι σπουδαία για τη χώρα μας και την ασφάλεια του κόσμου», δήλωσε.

Είπε επίσης ότι το Ιράν «γνωρίζει τι πρέπει να κάνει» για να διασφαλίσει την επίτευξη συμφωνίας με τις ΗΠΑ.

Και αναφερόμενος στη διαπραγμάτευση με το Ιράν, υποστήριξε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι «υπομονετικός». Ο Αμερικανός πρόεδρος, είπε, θέλει να κάνει μια «μεγάλη συμφωνία» που θα διασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Pete Hegseth jokes: We were in a cabinet meeting just a couple of days ago and the president said, “Hey, it will be a great deal, and if Iran doesn’t want to make a great deal that ensures they don’t get a nuclear weapon, they can deal with the guy on my left.” And that was the… pic.twitter.com/za2TRF7Vy3 — Clash Report (@clashreport) May 30, 2026



Μόλις μία μέρα πριν, ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποίησε διάσκεψη σε ασφαλή αίθουσα του Λευκού Οίκου για να λάβει μια «τελική απόφαση» σχετικά με μια πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι η συνάντηση, με τη συμμετοχή υπουργών και στρατιωτικών, διήρκεσε δύο ώρες, δεν έδωσε απόφαση.

Shangri-La Dialogue

Ο Πιτ Χέγκσεθ παρέστη στο Shangri-La Dialogue, το κορυφαίο φόρουμ της Ασίας για ηγέτες άμυνας, στρατιωτικούς και διπλωμάτες. Και υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν γυρίσει την πλάτη τους στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού παρά το γεγονός ότι βρίσκονται σε σύγκρουση με το Ιράν.

«Μπορούμε να κάνουμε δύο πράγματα ταυτόχρονα. Ενισχύουμε την αμυντική μας βιομηχανική βάση, ώστε να κατασκευάζουμε διπλάσια, τριπλάσια, τετραπλάσια πυρομαχικά πολύ σύντομα, ώστε να διασφαλίσουμε ότι όλα τα (επιχειρησιακά) μας σχέδια θα χρηματοδοτηθούν σωστά σε όλο τον κόσμο», είπε.

Ο πόλεμος που ξεκίνησε από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου έχει σκοτώσει χιλιάδες ανθρώπους, κυρίως στο Ιράν και τον Λίβανο. Επίσης, έχει προκαλέσει παγκόσμιο οικονομικό πρόβλημα, αυξάνοντας τις τιμές της ενέργειας λόγω του αποτελεσματικού κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν.

Επίθεση κατά της «ιδεαλιστικής» Ευρώπης

Ο Πιτ Χέγκσεθ δεν άφησε στο απυρόβλητο τους Ευρωπαίους συμμάχους των ΗΠΑ. Τους πρόσαψε ότι «για υπερβολικά πολύ καιρό» αγνόησαν τις προσκλήσεις να ενισχύσουν την άμυνά τους. Και τους κάλεσε «να σταματήσουν τα κηρύγματα». Και προανήγγειλε «σημαντικές αποφάσεις» σχετικά με την ασφάλεια στην Ευρώπη.

Εγκωμίασε τις ασιατικές χώρες που θεωρεί ότι «έχουν από καιρό αντιληφθεί ότι το κλειδί για μία βιώσιμη σύμπραξη δεν είναι οι ιδεαλιστικές αξίες, αλλά συγκεκριμένη σύγκλιση εθνικών συμφερόντων».

«Οταν τα συμφέροντά μας συγκλίνουν, ενεργούμε μαζί με αποφασιστικότητα. Οταν τα συμφέροντά μας αποκλίνουν, προσαρμοζόμαστε με ρεαλισμό, χωρίς δράματα και χωρίς να κάνουμε κηρύγματα. Πιστεύω ότι η δυτική Ευρώπη θα μπορούσε να πάρει ένα μάθημα», είπε.

«Κούφιος γκλομπαλισμός»

Ο Χέγκσεθ επανέλαβε τις επικριτικές θέσεις της κυβέρνησης Τραμπ απέναντι στους Ευρωπαίους, με επίκεντρο το διεθνές δίκαιο και το μεταναστευτικό. Είπε ότι είχαν υιοθετήσει «μία κούφια γκλομπαλιστική ρητορική στο θέμα μίας διεθνούς τάξης βασισμένης σε κανόνες». Και, πρόσθεσε, την ίδια ώρα «οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες άνοιγαν διάπλατα τα σύνορά τους και άδειαζαν τους στρατούς τους από περιεχόμενο».

«Η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ έχουν να λάβουν σημαντικές αποφάσεις και θα τις μάθετε σύντομα», είπε.

«Επί μακρόν, οι προσκλήσεις προς τους ευρωπαίους συμμάχους μας για να δαπανήσουν περισσότερα για την άμυνά τους έμειναν νεκρό γράμμα. Εν τέλει αρχίζουν να αναπληρώνουν το χαμένο έδαφος», πρόσθεσε ο Χέγκσεθ.