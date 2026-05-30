Ρωσία: Ουκρανικό drone έπληξε τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια – «Άνοιξε τρύπα στο στροβιλοστάσιο»

Ένα ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε τον ελεγχόμενο από τη Ρωσία πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, σύμφωνα με τη ρωσική υπηρεσία ατομικής ενέργειας Rosatom. Ο σταθμός της Ζαπορίζια είναι ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη.

Η Rosatom διαβεβαίωσε ότι δεν έχουν προκληθεί ζημιές σε βασικό εξοπλισμό του σταθμού. Ωστόσο, ανέφερε, από το πλήγμα δημιουργήθηκε μια τρύπα στον τοίχο ενός μηχανοστασίου.

May 30, 2026



Ο επικεφαλής της ρωσικής υπηρεσίας ατομικής ενέργειας, Αλεξέι Λιχατσόφ, δήλωσε:

«Σήμερα το απόγευμα, ένα ουκρανικό μαχητικό drone-καμικάζι έπληξε το κτίριο του στροβιλοστασίου της Μονάδας Αρ. 6. Το αποτέλεσμα ήταν να ακολουθήσει έκρηξη». Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Rosatom, «η έκρηξη δεν προκάλεσε ζημιές στον κύριο εξοπλισμό, ωστόσο άνοιξε μια τρύπα στον τοίχο του στροβιλοστασίου». «Τα επίπεδα ραδιενέργειας είναι φυσιολογικά», πρόσθεσε.

Ο Αλεξέι Λιχατσόφ υποστήριξε ότι το πλήγμα έγινε «σκόπιμα» από τις ουκρανικές δυνάμεις. Δεν υπάρχει προς το παρόν κάποιο σχόλιο από την ουκρανική πλευρά.

Προειδοποίηση για κίνδυνο ατυχήματος

Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια καταλήφθηκε από τη Ρωσία τον Μάρτιο του 2022, λίγες ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Έκτοτε παραμένει υπό τον έλεγχό της.

Ο πυρηνικός σταθμός βρίσκεται κοντά στην πρώτη γραμμή του μετώπου, στη ομώνυμη περιφέρεια της Ουκρανίας, στα νοτιοανατολικά. Κατά τη διάρκεια του τετραετούς πολέμου έχει δεχτεί κατά καιρούς πυρά. Τα γεγονότα αυτά εγείρουν φόβους για ένα πυρηνικό ατύχημα στην πυρηνική εγκατάσταση.

«Είμαστε ένα βήμα πιο κοντά σε ένα περιστατικό που πιθανότατα θα επηρεάσει ακόμη και όσους ζουν πολύ πέρα από τα σύνορα της Ρωσίας και της Ουκρανίας και εξακολουθούν να πιστεύουν ότι είναι εντελώς ασφαλείς», δήλωσε ο Λιχατσόφ.