Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026
Διακρίνεται μια δυστοκία συστημικών ΜΜΕ, που έθαβαν το σκάνδαλο των υποκλοπών, να καλύψουν σήμερα τη δικαστική απόφαση και τα παράγωγά της. Γιατί άραγε;

Ρωσία-Ουκρανία: Τοπική εκεχειρία για την πραγματοποίηση επισκευών στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια
Κόσμος 27 Φεβρουαρίου 2026, 10:20

Ρωσία-Ουκρανία: Τοπική εκεχειρία για την πραγματοποίηση επισκευών στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Ρωσία και Ουκρανία έχουν συχνά κατηγορήσει η μία την άλλη ότι θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του σταθμού με επιθέσεις που πραγματοποιούν στην περιοχή

Μια τοπική εκεχειρία τέθηκε σε ισχύ κοντά στον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια στη νοτιοανατολική Ουκρανία την Παρασκευή, προκειμένου να καταστεί δυνατή η επισκευή μιας εξωτερικής γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με ρωσικούς αξιωματούχους.

Ο σταθμός, ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη, βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο από λίγο μετά την έναρξη του πολέμου το 2022.

Προς το παρόν δεν παράγει ηλεκτρική ενέργεια και εξαρτάται από εξωτερική τροφοδοσία για να διατηρεί το πυρηνικό υλικό του σε χαμηλή θερμοκρασία και να αποφεύγει καταστροφικά ατυχήματα.

Η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν συχνά κατηγορήσει η μία την άλλη ότι θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του σταθμού με επιθέσεις που πραγματοποιούν στην περιοχή.

Παρόμοια τοπική εκεχειρία είχε επιτευχθεί πέρυσι, όταν οι γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας έμειναν εκτός λειτουργίας για εβδομάδες και ο σταθμός αναγκάστηκε να βασιστεί σε γεννήτριες ντίζελ έκτακτης ανάγκης.

Η ρωσική διοίκηση δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι η τελευταία εκεχειρία επιτεύχθηκε με τη βοήθεια του Ραφαέλ Γκρόσι, επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας.

Ρώσοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ένα από τα εξωτερικά ηλεκτροφόρα καλώδια εξακολουθεί να λειτουργεί και ότι η επισκευή του άλλου θα διαρκέσει τουλάχιστον μία εβδομάδα. Τα επίπεδα ακτινοβολίας είναι φυσιολογικά, σύμφωνα με τη διοίκηση.

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από την Ουκρανία σχετικά με το θέμα.

Το ζήτημα του ποιος πρέπει να ελέγχει και να λειτουργεί το τεράστιο εργοστάσιο είναι ένα από τα αμφιλεγόμενα θέματα στις αργές ειρηνευτικές συνομιλίες με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, οι οποίες πρόκειται να ξαναρχίσουν στη Γενεύη τον επόμενο μήνα.

Ελληνικές τράπεζες: Πώς είδε η Jefferies τα αποτελέσματα του 2025

Πρωινό φως: Χαρείτε το 20 λεπτά και ξυπνήστε γεμάτοι ενέργεια!

Χρηματιστήριο: Να δοθούν κίνητρα για την εισαγωγή νέων εταιρειών

Νέα συνάντηση 27.02.26

Ο Μαμντάνι γοητεύει τον Τραμπ, προωθεί την προσιτή στέγαση και επιτυγχάνει την αποφυλάκιση φοιτήτριας από την ICE

Αν και ο Τραμπ κατηγόρησε επανειλημμένα τον Μαμντάνι ως «κομμουνιστή» κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, ο πρόεδρος φάνηκε γοητευμένος μετά την πρώτη συνάντησή τους στο Λευκό Οίκο

Σύνταξη
Ένας προδιαγεγραμμένος πόλεμος – Πώς η CIA και η MI6 έμαθαν τα σχέδια του Πούτιν για την Ουκρανία και γιατί κανείς δεν τα πίστεψε
Δυσπιστία ή σιγουριά; 27.02.26

Ένας προδιαγεγραμμένος πόλεμος – Πώς η CIA και η MI6 έμαθαν τα σχέδια του Πούτιν για την Ουκρανία και γιατί κανείς δεν τα πίστεψε

Στην τέταρτη επέτειο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και με τον κόσμο να εισέρχεται σε μια νέα περίοδο γεωπολιτικής αβεβαιότητας, οι πολιτικοί και οι υπηρεσίες κατασκοπείας της Ευρώπης συνεχίζουν να αντλούν μαθήματα από τις αποτυχίες του 2022

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Μεξικό: Η πόλη που μετατράπηκε σε εμπόλεμη ζώνη λόγω διαμάχης μεταξύ των καρτέλ
BBC 27.02.26

«Ο φόβος είναι παντού»: Η μεξικανική πόλη που μετατράπηκε σε εμπόλεμη ζώνη λόγω διαμάχης μεταξύ των καρτέλ

Η δολοφονία του «Ελ Μέντσο» στο Μεξικό αποτελεί το πιο σημαντικό χτύπημα από τη σύλληψη του Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουζμάν και του Ισμαέλ Ζαμπάντα «Ελ Μάγιο» Γκαρσία

Σύνταξη
Πιερ Παχλαβί: «Αν ξεκινήσει πόλεμος στο Ιράν, δεν θα είναι απλός»
Ευαίσθητες ισορροπίες 27.02.26

Πιερ Παχλαβί: «Αν ξεκινήσει πόλεμος στο Ιράν, δεν θα είναι απλός»

«Το Ιράν σήμερα είναι αποδυναμωμένο, αλλά παραμένει ικανό να επιβάλει κόστος», σημειώνει ο Πιερ Παχλαβί, πρόεδρος του Τμήματος Ασφάλειας και Διεθνών Υποθέσεων του Κολεγίου Καναδικών Ενόπλων Δυνάμεων

Ιωάννα Κλεφτόγιαννη
Τι θέλει ο Τραμπ από το Ιράν – Πιθανότατα ούτε ο ίδιος ξέρει και πάει σε πόλεμο χωρίς στόχο
The Economist 27.02.26

Τι θέλει ο Τραμπ από το Ιράν – Πιθανότατα ούτε ο ίδιος ξέρει και πάει σε πόλεμο χωρίς στόχο

Όλοι φοβούνται ότι συμφωνία δεν θα υπάρξει –και πως ο Τραμπ θα υλοποιήσει την απειλή του για στρατιωτική δράση στο Ιράν. Ο ίδιος άλλωστε αλλάζει διαρκώς άποψη και απαιτήσεις έναντι της Τεχεράνης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αφγανιστάν – Πακιστάν: Ο ΓΓ του ΟΗΕ απευθύνει έκκληση για αυτοσυγκράτηση στις δύο χώρες
«Κήρυξη πολέμου» 27.02.26

Ο Γκουτέρες απευθύνει έκκληση για αυτοσυγκράτηση σε Αφγανιστάν και Πακιστάν

Ο Γκουτέρες προτρέπει Αφγανιστάν και Πακιστάν «να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου» και να συνεχίσουν να επιδιώκουν την επίλυση των «διαφορών μέσω της διπλωματίας».

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Η Ροντρίγκες καλεί τον Τραμπ να τερματίσει «τον αποκλεισμό και τις κυρώσεις»
Βενεζουέλα 27.02.26

Η Ροντρίγκες καλεί τον Τραμπ να τερματίσει «τον αποκλεισμό και τις κυρώσεις»

«Ας τελειώσουν ο αποκλεισμός και οι κυρώσεις σε βάρος της Βενεζουέλας», αξίωσε η Ροντρίγκες, απευθυνόμενη στον Τραμπ, κατά τη διάρκεια ομιλίας της που μεταδόθηκε απευθείας από τη δημόσια τηλεόραση.

Σύνταξη
Αφγανιστάν: Αεροπορικές επιδρομές του Πακιστάν στην πρωτεύουσα Καμπούλ και άλλες περιοχές
Αφγανιστάν 27.02.26

Το Πακιστάν βομβαρδίζει την Καμπούλ

Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, Καμπούλ, έπειτα από τις αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσε το Πακιστάν, σε αντίποινα για τις αφγανικές επιθέσεις στα πακιστανικά σύνορα.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο Μαδούρο ζητά την απόρριψη της ποινικής υπόθεσης εναντίον του
Τεχνική λεπτομέρεια 27.02.26

ΗΠΑ: Ο Μαδούρο ζητά την απόρριψη της ποινικής υπόθεσης εναντίον του

Οι ΗΠΑ δεν επιτρέπουν στην Βενεζουέλα να πληρώσει την νομική υπεράσπιση του Μαδούρο και ο ηγέτης της χώρας ζητά την απόρριψη των κατηγοριών για «παραβίαση του δικαιώματος νομικής συνδρομής»

Σύνταξη
Σουηδία: Μη επανδρωμένο αεροσκάφος, πιθανότατα ρωσικό, κοντά στο γαλλικό αεροπλανοφόρο «Charles de Gaulle»
Έρευνα σε εξέλιξη 26.02.26

Σουηδία: Μη επανδρωμένο αεροσκάφος, πιθανότατα ρωσικό, κοντά στο γαλλικό αεροπλανοφόρο «Charles de Gaulle»

Το επεισόδιο αυτό σημειώθηκε σε απόσταση περίπου 13 χιλιομέτρων από το «Charles de Gaulle», στον πορθμό του Έρεσουντ, κοντά στην πόλη Μάλμε. Το γαλλικό αεροπλανοφόρο έχει αγκυροβολήσει εκεί.

Σύνταξη
Ουκρανία: H επόμενη τριμερής συνάντηση θα γίνει στις αρχές Μαρτίου, στα HAE λέει ο Ζελένσκι
Κόσμος 26.02.26

Ουκρανία: H επόμενη τριμερής συνάντηση θα γίνει στις αρχές Μαρτίου, στα HAE λέει ο Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε πως η επόμενη συνάντηση ανάμεσα στην Ουκρανία, την Ρωσία και τις ΗΠΑ θα γίνει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στις αρχές Μαρτίου. Ουσιαστικές διαπραγματεύσεις ζητά ο Ούμεροφ

Σύνταξη
Χαλκιδική: Θρίλερ με τη διαμελισμένη σορό – Στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. ανοιχτές υποθέσεις εξαφανίσεων
Μακάβριο εύρημα 27.02.26

Θρίλερ με τη διαμελισμένη σορό στη Χαλκιδική - Στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. ανοιχτές υποθέσεις εξαφανίσεων

Σε αρκετά προχωρημένη σήψη η σορός - «Δεν έχει διευκρινιστεί αν ανήκει σε γυναίκα ή άνδρα, σε αυτό θα βοηθήσει η ιατροδικαστική εξέταση» σημειώνει η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου

Σύνταξη
Νέα συνάντηση 27.02.26

Ο Μαμντάνι γοητεύει τον Τραμπ, προωθεί την προσιτή στέγαση και επιτυγχάνει την αποφυλάκιση φοιτήτριας από την ICE

Αν και ο Τραμπ κατηγόρησε επανειλημμένα τον Μαμντάνι ως «κομμουνιστή» κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, ο πρόεδρος φάνηκε γοητευμένος μετά την πρώτη συνάντησή τους στο Λευκό Οίκο

Σύνταξη
Διασταυρώνουν τα ξίφη τους Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης για τα ενεργειακά και την ακρίβεια
Βουλή 27.02.26 Upd: 10:09

Διασταυρώνουν τα ξίφη τους Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης για τα ενεργειακά και την ακρίβεια

Συζητείται στη Βουλή η επίκαιρη ερώτηση προς τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, του προέδρου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη, για το θέμα της ακρίβειας και της ενεργειακής ασφάλειας. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να αναφερθεί και στην ιστορική δικαστική απόφαση για το σκάνδαλο των υποκλοπών

Σύνταξη
Η απίθανη εμφάνιση του Ντόντσιτς δεν έφτασε στους Λέικερς – Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ (vids)
Αθλητισμός & Σπορ 27.02.26

Η απίθανη εμφάνιση του Ντόντσιτς δεν έφτασε στους Λέικερς – Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ (vids)

Ο Λούκα Ντόντσιτς έβαλε 41 πόντους και άγγιξε το τριπλ-νταμπλ, αλλά οι Σανς νίκησαν τους Λέικερς. – Ο Έντουαρντς οδήγησε τη Μινεσότα στη νίκη επί των Κλίπερς. – Όλα τα αποτελέσματα του ΝΒΑ.

Σύνταξη
Συνταξιοδότηση: Τα εύθραυστα ηλικιακά όρια ηλικίας και το προσδόκιμο ζωής – Πότε θα παρθούν οι κρίσιμες αποφάσεις
Ο χρονικός ορίζοντας 27.02.26

Τα εύθραυστα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης και το προσδόκιμο ζωής - Πότε θα παρθούν οι κρίσιμες αποφάσεις

«Ακροβατεί» η διατήρηση των σημερινών ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση. Ο κρίσιμος δείκτης για το προσδόκιμο ζωής που συνδέεται με το ασφαλιστικό σύστημα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πώς η πρώην στυλίστρια της Σάρα Φέργκιουσον κατέληξε (κι αυτή) από το παλάτι στη φυλακή
«Τοξικό παραμύθι» 27.02.26

Πώς η πρώην στυλίστρια της Σάρα Φέργκιουσον κατέληξε (κι αυτή) από το παλάτι στη φυλακή

Η πραγματική υπόθεση δολοφονίας πίσω από το «The Lady» - Μια νέα δραματική σειρά για την Τζέιν Άντριους, την πρώην δεξί χέρι της Σάρα Φέργκιουσον που κατέληξε στη φυλακή για δολοφονία, βγαίνει στον αέρα την ίδια στιγμή που η πρώην δούκισσα βρίσκεται στο επίκεντρο μιας μέσων ενημέρωσης.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λόρα: «Στη Γερμανία ένα 16χρονο μπορεί να αποφασίζει πού θα μείνει» – Τα επόμενα βήματα στην υπόθεση
Δήλωση Δημογλίδου 27.02.26

«Στη Γερμανία ένα 16χρονο μπορεί να αποφασίζει πού θα μείνει» - Τα επόμενα βήματα στην υπόθεση της Λόρας

Η 16χρονη Λόρα εντοπίστηκε στο Βερολίνο και είναι καλά στην υγεία της, ενώ αναμένεται να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και να παρακολουθείται από ψυχίατρο

Σύνταξη
Σε αδιέξοδο ο Παναθηναϊκός: Πρόβλημα με ΟΑΚΑ και Λεωφόρο – Όλα ανοιχτά για τους «16» του Europa
Europa League 27.02.26

Σε αδιέξοδο ο Παναθηναϊκός: Πρόβλημα με ΟΑΚΑ και Λεωφόρο – Όλα ανοιχτά για τους «16» του Europa

Δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι το ΟΑΚΑ θα μπορέσει να φιλοξενήσει το πρώτο ματς του Παναθηναϊκού στους «16» του Europa League – Η Λεωφόρος είναι ακατάλληλη και πλέον στο «τριφύλλι»… ψάχνονται!

Σύνταξη
Έβρος: Αποκαρδιωτικές εικόνες με τις πλημμύρες – Θα χρειαστούν δύο μήνες για να υποχωρήσουν τα νερά
Δοκιμάζεται το Τυχερό 27.02.26

Αποκαρδιωτικές εικόνες με τις πλημμύρες στον Έβρο - Θα χρειαστούν δύο μήνες για να υποχωρήσουν τα νερά

Σε κόκκινο συναγερμό για μία εβδομάδα ο Έβρος - Σε σημεία έχει υποχωρήσει η στάθμη των νερών που είχε φτάσει τα έξι μέτρα - Φόβος για το πόσο θα αντέξουν τα αναχώματα στο Τυχερό

Σύνταξη
Παραλίγο να το «γυρίσει» μόνος του ο Χέιζ-Ντέιβις: Η εξαιρετική εμφάνισή του με την Παρί (vid)
Μπάσκετ 27.02.26

Παραλίγο να το «γυρίσει» μόνος του ο Χέιζ-Ντέιβις: Η εξαιρετική εμφάνισή του με την Παρί (vid)

Ο Χέιζ-Ντέιβις ήταν εξαιρετικός κόντρα στην Παρί με 27 πόντους και παραλίγο να ανατρέψει το -17 με το οποίο έχανε ο Παναθηναϊκός και να χαρίσει μια ανέλπιστη νίκη. Δείτε βίντεο με τα κατορθώματά του.

Σύνταξη
Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026
