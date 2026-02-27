Ρωσία-Ουκρανία: Τοπική εκεχειρία για την πραγματοποίηση επισκευών στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Μια τοπική εκεχειρία τέθηκε σε ισχύ κοντά στον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια στη νοτιοανατολική Ουκρανία την Παρασκευή, προκειμένου να καταστεί δυνατή η επισκευή μιας εξωτερικής γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με ρωσικούς αξιωματούχους.

Ο σταθμός, ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη, βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο από λίγο μετά την έναρξη του πολέμου το 2022.

Προς το παρόν δεν παράγει ηλεκτρική ενέργεια και εξαρτάται από εξωτερική τροφοδοσία για να διατηρεί το πυρηνικό υλικό του σε χαμηλή θερμοκρασία και να αποφεύγει καταστροφικά ατυχήματα.

Η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν συχνά κατηγορήσει η μία την άλλη ότι θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του σταθμού με επιθέσεις που πραγματοποιούν στην περιοχή.

Παρόμοια τοπική εκεχειρία είχε επιτευχθεί πέρυσι, όταν οι γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας έμειναν εκτός λειτουργίας για εβδομάδες και ο σταθμός αναγκάστηκε να βασιστεί σε γεννήτριες ντίζελ έκτακτης ανάγκης.

👀🇷🇺 Russian troops have set up a large-scale underground command post deep in the rear in the occupied territory of Zaporizhia region. pic.twitter.com/RM3Nx63PVV — Molo44 🇮🇹🇺🇦 (@MoloWarMonitor) February 23, 2026

Η ρωσική διοίκηση δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι η τελευταία εκεχειρία επιτεύχθηκε με τη βοήθεια του Ραφαέλ Γκρόσι, επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας.

Ρώσοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ένα από τα εξωτερικά ηλεκτροφόρα καλώδια εξακολουθεί να λειτουργεί και ότι η επισκευή του άλλου θα διαρκέσει τουλάχιστον μία εβδομάδα. Τα επίπεδα ακτινοβολίας είναι φυσιολογικά, σύμφωνα με τη διοίκηση.

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από την Ουκρανία σχετικά με το θέμα.

Το ζήτημα του ποιος πρέπει να ελέγχει και να λειτουργεί το τεράστιο εργοστάσιο είναι ένα από τα αμφιλεγόμενα θέματα στις αργές ειρηνευτικές συνομιλίες με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, οι οποίες πρόκειται να ξαναρχίσουν στη Γενεύη τον επόμενο μήνα.