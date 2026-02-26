Ουκρανία: Εκρήξεις συγκλονίζουν το Κίεβο, το Χάρκοβο και τη Ζαπορίζια – Ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους
Επίθεση σε αρκετές περιοχές της Ουκρανίας έχουν εξαπολύσει οι ρωσικές δυνάμεις, ενώ ουκρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για εκρήξεις που συγκλονίζουν το Κίεβο, το Χάρκοβο και τη Ζαπορίζια.
Συναγερμός σήμανε μετά τα μεσάνυχτα σήμερα Πέμπτη για αεροπορική επιδρομή σε αρκετές περιοχές της Ουκρανίας λόγω της απειλής ρωσικών επιθετικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών και βαλλιστικών πυραύλων και εκρήξεις συγκλόνισαν το Κίεβο, το Χάρκοβο και τη Ζαπορίζια (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).
«Ο εχθρός επιτίθεται με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης και βαλλιστικούς πυραύλους»
Kharkiv under attack by russia.
This is the sight and sound of russian peace. pic.twitter.com/QXIpu914ZO
— HUGS Helping Ukraine Grassroots Support 🍁🇨🇦🇺🇦 (@HugsUkraine) February 26, 2026
Σειρά εκρήξεων ακούστηκε στο κέντρο του Κιέβου, μεταδίδει ανταποκρίτρια του Γαλλικού Πρακτορείου, έπειτα από τον συναγερμό τον οποίο κήρυξαν οι αρχές της ουκρανικής πρωτεύουσας ενόψει επιδρομής της Ρωσίας.
«Ο εχθρός επιτίθεται στην πόλη με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης και βαλλιστικούς πυραύλους. Η αντιαεροπορική άμυνα έχει αναλάβει δράση. Μείνετε στα καταφύγια ως τη λήξη του συναγερμού!», τόνισε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Κιέβου, ο Τιμούρ Τκατσένκο, μέσω Telegram.
Πριν από τις συνομιλίες
«Δύο εκρήξεις συγκλόνισαν το Χάρκοβο — η πόλη δέχεται επίθεση από εχθρικά drones. Προσοχή —υπάρχουν ακόμα μαχητικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από την πόλη», ανακοίνωσε ο δήμαρχός της Ιγκόρ Τερέχοφ.
Οι νέες επιθέσεις εξαπολύονται ώρες προτού διεξαχθούν συνομιλίες των ΗΠΑ και της Ουκρανίας στη Γενεύη, στο πλαίσιο διπλωματικών διεργασιών προκειμένου να τελειώσει ο πόλεμος που έχει πλέον μπει στον πέμπτο του χρόνο.
- Πώς σώζεται η περιουσία σας αποφεύγοντας τα δικαστήρια
- Μαρκ Ράφαλο VS Τζέιμς Κάμερον: Άν το deal της Netflix το έκλεινε η Paramount θα είχατε πρόβλημα με τα μονοπώλια;
- Η επιστήμη ξέρει το μυστικό για έναν επιτυχημένο γάμο
- Τέμπη: Μαζικά συλλαλητήρια σε όλη την Ελλάδα – Σε πλήρη ετοιμότητα η ΕΛ.ΑΣ., τα μέτρα ασφαλείας
- Η Μπρίτανι Μπράουερ υποστηρίζει ότι το νέο ντοκιμαντέρ για το American Next Top Model είναι «τραυματικό»
- Ενέργεια: Το «σενάριο επιστημονικής φαντασίας» που σήμερα μπορεί να γίνει πραγματικότητα
- Πληθωρισμός: Γιατί τσιμπάει στις στατιστικές, αλλά «δαγκώνει» στην τσέπη μας
- Με το σταγονόμετρο 160 φάρμακα στα φαρμακεία – Άλλα 200 χρειάζονται προγραμματισμό
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις