Συναγερμός σήμανε μετά τα μεσάνυχτα σήμερα Πέμπτη για αεροπορική επιδρομή σε αρκετές περιοχές της Ουκρανίας λόγω της απειλής ρωσικών επιθετικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών και βαλλιστικών πυραύλων και εκρήξεις συγκλόνισαν το Κίεβο, το Χάρκοβο και τη Ζαπορίζια (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

«Ο εχθρός επιτίθεται με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης και βαλλιστικούς πυραύλους»

Kharkiv under attack by russia.

This is the sight and sound of russian peace. pic.twitter.com/QXIpu914ZO — HUGS Helping Ukraine Grassroots Support 🍁🇨🇦🇺🇦 (@HugsUkraine) February 26, 2026

Σειρά εκρήξεων ακούστηκε στο κέντρο του Κιέβου, μεταδίδει ανταποκρίτρια του Γαλλικού Πρακτορείου, έπειτα από τον συναγερμό τον οποίο κήρυξαν οι αρχές της ουκρανικής πρωτεύουσας ενόψει επιδρομής της Ρωσίας.

«Ο εχθρός επιτίθεται στην πόλη με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης και βαλλιστικούς πυραύλους. Η αντιαεροπορική άμυνα έχει αναλάβει δράση. Μείνετε στα καταφύγια ως τη λήξη του συναγερμού!», τόνισε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Κιέβου, ο Τιμούρ Τκατσένκο, μέσω Telegram.

Πριν από τις συνομιλίες

«Δύο εκρήξεις συγκλόνισαν το Χάρκοβο — η πόλη δέχεται επίθεση από εχθρικά drones. Προσοχή —υπάρχουν ακόμα μαχητικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από την πόλη», ανακοίνωσε ο δήμαρχός της Ιγκόρ Τερέχοφ.

Οι νέες επιθέσεις εξαπολύονται ώρες προτού διεξαχθούν συνομιλίες των ΗΠΑ και της Ουκρανίας στη Γενεύη, στο πλαίσιο διπλωματικών διεργασιών προκειμένου να τελειώσει ο πόλεμος που έχει πλέον μπει στον πέμπτο του χρόνο.