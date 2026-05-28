Σημαντική είδηση:
28.05.2026 | 15:23
Φωτιά στο Κρυονέρι - Επιχειρούν 6 οχήματα με 12 πυροσβέστες
Σημαντική είδηση:
28.05.2026 | 14:25
Τραγωδία στο Πήλιο: Νεκρό 9χρονο αγοράκι στην Ζαγορά
Μεγάλη φυτεία κάνναβης εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή στην Ευρυτανία
Ελλάδα 28 Μαΐου 2026, 18:31

Σε μια έκταση 4 στρεμμάτων εντοπίστηκαν αυτοσχέδια εγκατάσταση θερμοκηπίου με 907 πλαστικές συσκευασίες προφύτευσης με χώμα και σπόρους κάνναβης καθώς και 541 αποξηραμένοι κορμοί κάνναβης από προγενέστερη συγκομιδή

Φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης, εντοπίστηκε σε απόκρημνη και δυσπρόσιτη δασική περιοχή της Ευρυτανίας (θέση «Βράχος»), η οποία εκτεινόταν σε αποψιλωμένη έκταση περίπου 4 στρεμμάτων, περιβαλλόμενη περιμετρικά από δένδρα ελάτης, προκειμένου να της παρέχει φυσική κάλυψη και να είναι δύσκολος ο εντοπισμός της από τις Διωκτικές Αρχές.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό της φυτείας, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρπενησίου, αξιολόγησαν και αξιοποίησαν κατάλληλα στοιχεία και δεδομένα που συνέλεξαν με μεθοδικότητα.

Αστυνομική επιχείρηση

Στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποίησαν χθες (27-05-2026) το πρωί, με τη συμμετοχή και αστυνομικών των Α’ και Β’ Ο.Π.Κ.Ε. της ίδιας Υπηρεσίας, εντοπίστηκαν εντός της φυτείας και συνελήφθησαν δύο (2) αλλοδαποί, οι οποίοι κατελήφθησαν να προβαίνουν σε καλλιεργητικές πράξεις (φύτευση φυτών κάνναβης με τη χρήση σκαπτικών εργαλείων).

Πιο συγκεκριμένα, εντός του χώρου της φυτείας εντοπίστηκαν:

  • Αυτοσχέδια εγκατάσταση θερμοκηπίου, η οποία περιείχε -907- πλαστικές συσκευασίες προφύτευσης με χώμα και φυτεμένους σπόρους κάνναβης, ορισμένοι εκ των οποίων ήταν ήδη σε στάδιο ανάπτυξης.
  • -7- δενδρύλλια κάνναβης, μετά πλήρους ριζικού συστήματος, ύψους έως   -20- εκατοστών, τα οποία εκριζώθηκαν.
  • -541- αποξηραμένοι κορμοί κάνναβης, οι οποίοι προέρχονταν από προγενέστερη καλλιέργεια και είχαν ήδη συγκομισθεί.

Σωλήνες άρδευσης 2 χιλιομέτρων

Όπως διαπιστώθηκε, για τη λειτουργία της φυτείας είχε εγκατασταθεί πλήρες αρδευτικό δίκτυο, με πλαστικούς σωλήνες μήκους περίπου -2- χιλιομέτρων, το οποίο εξασφάλιζε την υδροδότησή της από παρακείμενο χείμαρρο.

Επιπλέον, στον χώρο της φυτείας εντοπίστηκαν & ομοίως κατασχέθηκαν πρόχειρα καταλύματα (σκηνές) που περιείχαν τρόφιμα, είδη ένδυσης, στρώματα και διάφορα προσωπικά αντικείμενα των καλλιεργητών, καθώς επίσης καλλιεργητικά εργαλεία, λιπάσματα, φωτοβολταϊκό και πλαστικοί σωλήνες ποτίσματος.

Επιπλέον στην κατοχή των συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -4- κινητά τηλέφωνα, καθώς και τα χρηματικά ποσά των -320- ευρώ και -1.000- λεκ Αλβανίας.

Την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρπενησίου, ενώ οι συλληφθέντες, με την κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ευρυτανίας και παραπέμφθηκαν για να απολογηθούν ενώπιον των Ανακριτικών Αρχών.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στοπ στο ανοδικό σερί του έβαλαν τράπεζες και Allwyn

Η «έξυπνη» μεσογειακή διατροφή που μειώνει τον κίνδυνο διαβήτη κατά 31%

World
Μέση Ανατολή: ΗΠΑ και Ιράν έφτασαν σε συμφωνία υποστηρίζει το Axios

Πανελλαδικές 2026
Πανελλαδικές 2026: «Οι γονείς να είναι δίπλα στα παιδιά χωρίς να προσθέτουν πίεση» – Συστάσεις ειδικών
«Ο ρόλος των γονέων είναι να παραμένουν ήρεμοι και υποστηρικτικοί», συμβουλεύουν οι ειδικοί - Η σημασία της διαχείρισης της πίεσης εκ μέρους των μαθητών, έπειτα από κάθε εξεταζόμενο μάθημα

«Μετρ» της απάτης 27χρονος – Παρίστανε το υψηλόβαθμο στέλεχος επιχειρήσεων και έκανε κομπίνες με ενοικιάσεις διαμερισμάτων
Ανώτατοι Κινέζοι Δικαστές στο Εφετείο της Αθήνας 
Νοσηλευτές: Δραματική υποστελέχωση στην Ελλάδα – «Είναι λίγοι στη βάρδια και εξουθενώνονται»
«Μόνο στους νοσηλευτές, είμαστε στο 2,4 - 2,5 περίπου ανά 1.000 κατοίκους με μέσο όρο 9 στην Ευρώπη», σημειώνει ο Λάμπρος Μπίζας από την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας

Εργατικά ατυχήματα: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπ. Εργασίας – «Δεν θα τους χαρίσουμε τις ζωές μας»
Στο απροχώρητο έχει φτάσει η κατάσταση με τα εργατικά ατυχήματα διαμηνύουν τα σωματεία - «Όταν πρέπει, η δουλειά να σταματάει - Δεν θα αφήσουμε τα παιδιά μας ορφανά για να βγάζουν αυτοί εκατομμύρια»

Βουλιαγμένης: Συνελήφθη 34χρονος που απείλησε με πιστόλι κρότου άλλον οδηγό
Σε βάρος του 34χρονου ο οποίος απείλησε με πιστόλι κρότου έτερο οδηγό στη Βουλιαγμένης, σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων, απειλή και βία κατά υπαλλήλων

«Καμία απειλή για τη δημόσια υγεία», απαντά το Νοσοκομείο Αττικόν για τα δεκάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδας
«Το Νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά και με ασφάλεια, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς σε 24ωρη βάση», αναφέρει η ανακοίνωση - Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία έως τις 26 Μαΐου, καταγράφηκαν 53 ύποπτα περιστατικά σε ασθενείς και προσωπικό

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Αθήνα οι 17 συλληφθέντες από τη βόρεια Ελλάδα – Η μεταγωγή τους στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία [βίντεο]
Στην Αθήνα και στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας επί της Λουκάρεως μεταφέρθηκαν λίγο μετά τις 10:30 οι 17 συλληφθέντες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ από τη Βόρεια Ελλάδα

Εξιχνιάστηκε υπόθεση εμπρησμού καταστήματος στη Γαστούνη – Πέντε κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους τρεις ανήλικοι
Στις 4 Μαΐου οι κατηγορούμενοι μετέβησαν με αυτοκίνητο σε πρατήριο καυσίμων στην Αμαλιάδα, όπου προμηθεύτηκαν ποσότητα βενζίνης σε πλαστικά μπιτόνια και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς την Γαστούνη

Δεκάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδας στο Αττικόν – Σοβαρές καταγγελίες από το Σωματείο Εργαζομένων
«Ένα νοσοκομείο που λειτουργεί μονίμως πάνω από τα όριά του, με διαδρόμους γεμάτους ράντζα, με ασθενείς στοιβαγμένους (χειρουργικούς, ανοσοκατασταλμένους, βαριά πάσχοντες, υπερήλικες), με προσωπικό που τρέχει να καλύψει πολλαπλά πόστα, δεν μπορεί να εξασφαλίσει τους στοιχειώδεις όρους ασφαλούς νοσηλείας» αναφέρει το Σωματείο Εργαζομένων στο νοσοκομείο Αττικόν.

Άρης: Πότε απαντά ο Σπανούλης για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας
Στις αρχές της επόμενης εβδομάδες αναμένεται να απαντήσει ο Βασίλης Σπανούλης στην ΚΑΕ Άρης για το αν προτίθεται να αποδεχθεί την πρόταση που του έχει καταθέσει ώστε να αναλάβει την τεχνική ηγεσία.

Jessica Claar (Mastercard): «Η γυναικεία ενδυνάμωση αποκτά ουσιαστικό νόημα όταν δημιουργεί πραγματικές ευκαιρίες»
Στο πλαίσιο του 7ου Live A Legacy — της επιτυχημένης πρωτοβουλίας της Mastercard και του οργανισμού WHEN — η Jessica Claar, Senior Vice President Marketing & Communications Central Europe της Mastercard, μιλά για τη σημασία της γυναικείας ενδυνάμωσης στην πράξη, τις δεξιότητες που διαμορφώνουν τη νέα γενιά ηγεσίας και την ανάγκη δημιουργίας περισσότερων ευκαιριών εξέλιξης και συμμετοχής.

Νυφούδης: Ο πήχης για την ΕΛΑΣ μπαίνει πλέον αποκλειστικά και μόνο στην πρωτιά
«Κατεβαίνουμε σε αυτή τη μεγάλη εκλογική μάχη έχοντας ως μοναδικό σκοπό τη νίκη και την ουσιαστική πολιτική αλλαγή», τονίζει ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Νίκος Νυφούδης

LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ για το Game 1 των ημιτελικών της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Δένδιας: Υφίσταται απειλή και έχουμε ανάγκη Ένοπλες Δυνάμεις που θα λειτουργούν αποτρεπτικά
Ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στις απειλές που αντιμετωπίζει η χώρα, με το βλέμμα στην Τουρκία, ενώ κάλεσε για μία ακόμα φορά τους εφοπλιστές να συνδράμουν μέσω δωρεών.

Axios: ΗΠΑ και Ιράν έφτασαν σε συμφωνία – Απομένει η τελική έγκριση του Τραμπ
Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές ενημέρωσαν τον Τραμπ για τις λεπτομέρειες του μνημονίου κατανόησης, αλλά αυτός δεν το υπέγραψε αμέσως, λέει το Axios - Δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από το Ιράν

«Μετρ» της απάτης 27χρονος – Παρίστανε το υψηλόβαθμο στέλεχος επιχειρήσεων και έκανε κομπίνες με ενοικιάσεις διαμερισμάτων
Ανώτατοι Κινέζοι Δικαστές στο Εφετείο της Αθήνας 
COP31: Η διοργανώτρια Τουρκία απέκλεισε την Κύπρο από τις προετοιμασίες της συνόδου για το κλίμα
Σε δύσκολη θέση έχουν έρθει οι Βρυξέλλες, καθώς η Τουρκία απέκλεισε την Κύπρο. Η Άγκυρα δεν αναγνωρίζει τη Λευκωσία και αρνείται να απαντήσει ακόμη και στα αιτήματα για συναντήσεις, παρόλο που ασκεί την προεδρία της ΕΕ.

Βουλή: Απερρίφθη η ένσταση αντισυνταγματικότητας για τις μετατάξεις ΕΥΠ – «Δημιουργείτε πέμπτη φάλαγγα», φωνάζει η αντιπολίτευση
Οργή από την Αντιπολίτευση για την επίμαχη διάταξη. «Ότι και αν κάνετε τα εγκλήματά σας στην ΕΥΠ θα διερευνηθούν» και «Θέλετε να φτιάξετε σώμα πραιτοριανών στην ΕΥΠ» ειπώθηκε. «Καρφιά» και για τον Γρηγόρη Δημητριάδη: «Το επιτελικό κράτος προστατεύει τον πολίτη ή τους πρωταγωνιστές των υποκλοπών και το σύστημα Μητσοτάκη;».

Νέα εποχή (εκατομμυρίων) στο Λούβρο – Η Μόνα Λίζα μετακομίζει στο νέο της σπίτι
Η τρέχουσα γκαλερί που φιλοξενεί τη «Μόνα Λίζα» στο Λούβρο είναι συχνά γεμάτη κόσμο, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα τόσο σε ασφάλεια, όσο και σε άνεση για τους επισκέπτες.

Κικίλιας: Θα υπερασπιστούμε τη ναυτιλία, τη βαριά βιομηχανία της χώρας, ως κόρη οφθαλμού
«Στόχος μας είναι η ναυτιλία να έρθει πιο κοντά στον απλό κόσμο και τα νέα παιδιά να στραφούν ξανά στα επαγγέλματα της θάλασσας» ανέφερε ο Κικίλιας στη συνέντευξη τύπου για τα «Ποσειδώνια 2026»

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

