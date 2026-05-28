Μεγάλη φυτεία κάνναβης εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή στην Ευρυτανία
Σε μια έκταση 4 στρεμμάτων εντοπίστηκαν αυτοσχέδια εγκατάσταση θερμοκηπίου με 907 πλαστικές συσκευασίες προφύτευσης με χώμα και σπόρους κάνναβης καθώς και 541 αποξηραμένοι κορμοί κάνναβης από προγενέστερη συγκομιδή
- «Μετρ» της απάτης 27χρονος – Παρίστανε το υψηλόβαθμο στέλεχος επιχειρήσεων και έκανε κομπίνες με ενοικιάσεις διαμερισμάτων
- Την Παρασκευή η πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης – Ποιοι πάνε ταμείο, πόσα θα πάρουν
- Ευρωπαϊκή καμπάνα 200 εκατ. ευρώ για τα παράνομα προϊόντα στο Temu
- Σπουδαίο ρεκόρ - Ο Τάιλερ Άντριους ανέβηκε στην κορυφή του Έβερεστ σε λιγότερο από δέκα ώρες
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης, εντοπίστηκε σε απόκρημνη και δυσπρόσιτη δασική περιοχή της Ευρυτανίας (θέση «Βράχος»), η οποία εκτεινόταν σε αποψιλωμένη έκταση περίπου 4 στρεμμάτων, περιβαλλόμενη περιμετρικά από δένδρα ελάτης, προκειμένου να της παρέχει φυσική κάλυψη και να είναι δύσκολος ο εντοπισμός της από τις Διωκτικές Αρχές.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό της φυτείας, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρπενησίου, αξιολόγησαν και αξιοποίησαν κατάλληλα στοιχεία και δεδομένα που συνέλεξαν με μεθοδικότητα.
Αστυνομική επιχείρηση
Στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποίησαν χθες (27-05-2026) το πρωί, με τη συμμετοχή και αστυνομικών των Α’ και Β’ Ο.Π.Κ.Ε. της ίδιας Υπηρεσίας, εντοπίστηκαν εντός της φυτείας και συνελήφθησαν δύο (2) αλλοδαποί, οι οποίοι κατελήφθησαν να προβαίνουν σε καλλιεργητικές πράξεις (φύτευση φυτών κάνναβης με τη χρήση σκαπτικών εργαλείων).
Πιο συγκεκριμένα, εντός του χώρου της φυτείας εντοπίστηκαν:
- Αυτοσχέδια εγκατάσταση θερμοκηπίου, η οποία περιείχε -907- πλαστικές συσκευασίες προφύτευσης με χώμα και φυτεμένους σπόρους κάνναβης, ορισμένοι εκ των οποίων ήταν ήδη σε στάδιο ανάπτυξης.
- -7- δενδρύλλια κάνναβης, μετά πλήρους ριζικού συστήματος, ύψους έως -20- εκατοστών, τα οποία εκριζώθηκαν.
- -541- αποξηραμένοι κορμοί κάνναβης, οι οποίοι προέρχονταν από προγενέστερη καλλιέργεια και είχαν ήδη συγκομισθεί.
Σωλήνες άρδευσης 2 χιλιομέτρων
Όπως διαπιστώθηκε, για τη λειτουργία της φυτείας είχε εγκατασταθεί πλήρες αρδευτικό δίκτυο, με πλαστικούς σωλήνες μήκους περίπου -2- χιλιομέτρων, το οποίο εξασφάλιζε την υδροδότησή της από παρακείμενο χείμαρρο.
Επιπλέον, στον χώρο της φυτείας εντοπίστηκαν & ομοίως κατασχέθηκαν πρόχειρα καταλύματα (σκηνές) που περιείχαν τρόφιμα, είδη ένδυσης, στρώματα και διάφορα προσωπικά αντικείμενα των καλλιεργητών, καθώς επίσης καλλιεργητικά εργαλεία, λιπάσματα, φωτοβολταϊκό και πλαστικοί σωλήνες ποτίσματος.
Επιπλέον στην κατοχή των συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -4- κινητά τηλέφωνα, καθώς και τα χρηματικά ποσά των -320- ευρώ και -1.000- λεκ Αλβανίας.
Την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρπενησίου, ενώ οι συλληφθέντες, με την κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ευρυτανίας και παραπέμφθηκαν για να απολογηθούν ενώπιον των Ανακριτικών Αρχών.
- Anilio Park: Ένα φεστιβάλ στα 1.700 μέτρα υψόμετρο
- Μεγάλη φυτεία κάνναβης εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή στην Ευρυτανία
- ΗΠΑ: Νέα απειλή στο Ομάν να μην εμπλακεί στη χρέωση διοδίων στα Στενά του Ορμούζ
- Αυστηροί έλεγχοι της Τροχαίας για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος – Οι πέντε «στόχοι»
- Άρης: Πότε απαντά ο Σπανούλης για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας
- Jessica Claar (Mastercard): «Η γυναικεία ενδυνάμωση αποκτά ουσιαστικό νόημα όταν δημιουργεί πραγματικές ευκαιρίες»
- O Γαλαξίας μας κατάπιε έναν γείτονά του – Οι αστρονόμοι πιστεύουν ότι βρήκαν τα λείψανα
- Τα σαρκώδη χείλη της Κλόε Τσέρι στο «Euphoria» ήταν «κοινωνικό πείραμα»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις