Μεγάλη φυτεία κάνναβης εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή στην Ευρυτανία

Φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης, εντοπίστηκε σε απόκρημνη και δυσπρόσιτη δασική περιοχή της Ευρυτανίας (θέση «Βράχος»), η οποία εκτεινόταν σε αποψιλωμένη έκταση περίπου 4 στρεμμάτων, περιβαλλόμενη περιμετρικά από δένδρα ελάτης, προκειμένου να της παρέχει φυσική κάλυψη και να είναι δύσκολος ο εντοπισμός της από τις Διωκτικές Αρχές.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό της φυτείας, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρπενησίου, αξιολόγησαν και αξιοποίησαν κατάλληλα στοιχεία και δεδομένα που συνέλεξαν με μεθοδικότητα.

Αστυνομική επιχείρηση

Στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποίησαν χθες (27-05-2026) το πρωί, με τη συμμετοχή και αστυνομικών των Α’ και Β’ Ο.Π.Κ.Ε. της ίδιας Υπηρεσίας, εντοπίστηκαν εντός της φυτείας και συνελήφθησαν δύο (2) αλλοδαποί, οι οποίοι κατελήφθησαν να προβαίνουν σε καλλιεργητικές πράξεις (φύτευση φυτών κάνναβης με τη χρήση σκαπτικών εργαλείων).

Πιο συγκεκριμένα, εντός του χώρου της φυτείας εντοπίστηκαν:

Αυτοσχέδια εγκατάσταση θερμοκηπίου, η οποία περιείχε -907- πλαστικές συσκευασίες προφύτευσης με χώμα και φυτεμένους σπόρους κάνναβης, ορισμένοι εκ των οποίων ήταν ήδη σε στάδιο ανάπτυξης.

-7- δενδρύλλια κάνναβης, μετά πλήρους ριζικού συστήματος, ύψους έως -20- εκατοστών, τα οποία εκριζώθηκαν.

-541- αποξηραμένοι κορμοί κάνναβης, οι οποίοι προέρχονταν από προγενέστερη καλλιέργεια και είχαν ήδη συγκομισθεί.

Σωλήνες άρδευσης 2 χιλιομέτρων

Όπως διαπιστώθηκε, για τη λειτουργία της φυτείας είχε εγκατασταθεί πλήρες αρδευτικό δίκτυο, με πλαστικούς σωλήνες μήκους περίπου -2- χιλιομέτρων, το οποίο εξασφάλιζε την υδροδότησή της από παρακείμενο χείμαρρο.

Επιπλέον, στον χώρο της φυτείας εντοπίστηκαν & ομοίως κατασχέθηκαν πρόχειρα καταλύματα (σκηνές) που περιείχαν τρόφιμα, είδη ένδυσης, στρώματα και διάφορα προσωπικά αντικείμενα των καλλιεργητών, καθώς επίσης καλλιεργητικά εργαλεία, λιπάσματα, φωτοβολταϊκό και πλαστικοί σωλήνες ποτίσματος.

Επιπλέον στην κατοχή των συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -4- κινητά τηλέφωνα, καθώς και τα χρηματικά ποσά των -320- ευρώ και -1.000- λεκ Αλβανίας.

Την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρπενησίου, ενώ οι συλληφθέντες, με την κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ευρυτανίας και παραπέμφθηκαν για να απολογηθούν ενώπιον των Ανακριτικών Αρχών.