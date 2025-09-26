Φθιώτιδα: Εντοπίστηκε φυτεία με δενδρύλλια κάνναβης, ύψους άνω των 3 μέτρων – Συνελήφθη 36χρονος

Φυτεία με συνολικά 23 δενδρύλλια κάνναβης, εντοπίστηκεσε δυσπρόσιτη αγροτική – δασική περιοχή της Φθιώτιδας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. η φυτεία εκτεινόταν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, ο οποίος ήταν εκχερσωμένος και περιβαλλόταν από πυκνή και ψηλή βλάστηση (πουρνάρια και δένδρα), προκειμένου να της παρέχει φυσική κάλυψη και να είναι δύσκολος ο εντοπισμός της από τις Διωκτικές Αρχές.

Οι έρευνες

Για τον εντοπισμό της φυτείας, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, αξιολόγησαν και αξιοποίησαν κατάλληλα στοιχεία και δεδομένα που συνέλεξαν με μεθοδικότητα.

Στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης πουπραγματοποίησαν χθες (25-09-2025) το πρωί, εντοπίστηκε ημεδαπός οποίος προσέγγισε τον χώρο της φυτείας με δίκυκλη μοτοσικλέτα, εισήλθε στο εσωτερικό της και προέβη σε καλλιεργητικές πράξεις (πότισμα – σκάλισμα).

Επιτέθηκε στους αστυνομικούς

Όταν ο ανωτέρω αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών, επιχείρησε να διαφύγει πεζός, πλην όμως τελικά ακινητοποιήθηκε, ενώ αντιστάθηκε με σκοπό να ματαιώσει τη σύλληψή του.

Οι αστυνομικοί προέβησαν στην εκρίζωση και κατάσχεση -23-δενδρυλλίων κάνναβης, ύψους από -1,7- έως -3,4- μέτρων. Όπως διαπιστώθηκε η άρδευση της φυτείας γινόταν από γειτνιάζον ρέμα, ενώ στο εσωτερικό της βρέθηκαν και ομοίως κατασχέθηκαν καλλιεργητικά εργαλεία (τσάπα και φτυάρι), σακούλα με λίπασμα, λάστιχο ποτίσματος και πλαστικά δοχεία νερού.

Στην κατοχή του συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, μικρό χρηματικό ποσό και ένα κινητό τηλέφωνο, ενώ εντός τηςδίκυκλης μοτοσικλέτας, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι.

Σε νομότυπη έρευνα που πραγματοποιήθηκε ακολούθως στην οικία του συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-12- κιλά και -750- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, σε -3-νάιλον σακούλες,

κλειστό κύκλωμα καταγραφής εικόνας, το οποίο κατέγραφε δημόσιο χώρο και αποτελούταν από -6- κάμερες,κεντρική μονάδα υπολογιστή, οθόνη και ρούτερ.

-2- φορητοί πομποδέκτες (ασύρματοι), με δυνατότητα λήψης συχνοτήτων της Αστυνομίας,

-9- κυνηγετικά φυσίγγια, καθώς και

το χρηματικό ποσό των -100- ευρώ.

Επιπλέον, κατασχέθηκε και η προαναφερόμενη δίκυκλη μοτοσυκλέτα.

Την προανάκριση διενήργησε ηΥποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, ενώ ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας.