26.09.2025 | 18:03
Τραμπ για Γάζα: Φαίνεται ότι έχουμε συμφωνία
Φθιώτιδα: Εντοπίστηκε φυτεία με δενδρύλλια κάνναβης, ύψους άνω των 3 μέτρων – Συνελήφθη 36χρονος
Ελλάδα 26 Σεπτεμβρίου 2025 | 19:10

Φθιώτιδα: Εντοπίστηκε φυτεία με δενδρύλλια κάνναβης, ύψους άνω των 3 μέτρων – Συνελήφθη 36χρονος

Ο 36χρονος όταν αντιλήφθηκε τους αστυνομικούς επιχείρησε να διαφύγει πεζός, ωστόσο ακινητοποιήθηκε, ενώ αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του

Σύνταξη
Φυτεία με συνολικά 23 δενδρύλλια κάνναβης, εντοπίστηκεσε δυσπρόσιτη αγροτική – δασική περιοχή της Φθιώτιδας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. η φυτεία εκτεινόταν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, ο οποίος ήταν εκχερσωμένος και περιβαλλόταν από πυκνή και ψηλή βλάστηση (πουρνάρια και δένδρα), προκειμένου να της παρέχει φυσική κάλυψη και να είναι δύσκολος ο εντοπισμός της από τις Διωκτικές Αρχές.

Οι έρευνες

Για τον εντοπισμό της φυτείας, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, αξιολόγησαν και αξιοποίησαν κατάλληλα στοιχεία και δεδομένα που συνέλεξαν με μεθοδικότητα.

Στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης πουπραγματοποίησαν χθες (25-09-2025) το πρωί, εντοπίστηκε ημεδαπός οποίος προσέγγισε τον χώρο της φυτείας με δίκυκλη μοτοσικλέτα, εισήλθε στο εσωτερικό της και προέβη σε καλλιεργητικές πράξεις (πότισμα – σκάλισμα).

Επιτέθηκε στους αστυνομικούς

Όταν ο ανωτέρω αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών, επιχείρησε να διαφύγει πεζός, πλην όμως τελικά ακινητοποιήθηκε, ενώ αντιστάθηκε με σκοπό να ματαιώσει τη σύλληψή του.

Οι αστυνομικοί προέβησαν στην εκρίζωση και κατάσχεση -23-δενδρυλλίων κάνναβης, ύψους από -1,7- έως -3,4- μέτρων. Όπως διαπιστώθηκε η άρδευση της φυτείας γινόταν από γειτνιάζον ρέμα, ενώ στο εσωτερικό της βρέθηκαν και ομοίως κατασχέθηκαν καλλιεργητικά εργαλεία (τσάπα και φτυάρι), σακούλα με λίπασμα, λάστιχο ποτίσματος και πλαστικά δοχεία νερού.

Στην κατοχή του συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, μικρό χρηματικό ποσό και ένα κινητό τηλέφωνο, ενώ εντός τηςδίκυκλης μοτοσικλέτας, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι.

Σε νομότυπη έρευνα που πραγματοποιήθηκε ακολούθως στην οικία του συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • -12- κιλά και -750- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, σε -3-νάιλον σακούλες,
  • κλειστό κύκλωμα καταγραφής εικόνας, το οποίο κατέγραφε δημόσιο χώρο και αποτελούταν από -6- κάμερες,κεντρική μονάδα υπολογιστή, οθόνη και ρούτερ.
  • -2- φορητοί πομποδέκτες (ασύρματοι), με δυνατότητα λήψης συχνοτήτων της Αστυνομίας,
  • -9- κυνηγετικά φυσίγγια, καθώς και
  • το χρηματικό ποσό των -100- ευρώ.

Επιπλέον, κατασχέθηκε και η προαναφερόμενη δίκυκλη μοτοσυκλέτα.

Την προανάκριση διενήργησε ηΥποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, ενώ ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας.

Τράπεζες
CrediaBank: Ιστορικό υψηλό για τον 5ο τραπεζικό πόλο

CrediaBank: Ιστορικό υψηλό για τον 5ο τραπεζικό πόλο

Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Νέα καθυστέρηση από Λευκωσία στη χρηματοδότηση

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Νέα καθυστέρηση από Λευκωσία στη χρηματοδότηση

inWellness
Παίζει ρόλο 26.09.25

Έρευνα: Το πρωινό είναι και θέμα timing

Όσο σημαντικό είναι το τι τρως για πρωινό, άλλο τόσο σημαντική είναι και η ώρα. Αυτό, τουλάχιστον, έδειξε μια νέα μελέτη.

Σύνταξη
inTown
Μποφίλιου και Δεληβοριάς στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι: «Να εγκριθούν οι τοξικολογικές, είμαστε δίπλα τους»
Ελλάδα 26.09.25

Μποφίλιου και Δεληβοριάς στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι: «Να εγκριθούν οι τοξικολογικές, είμαστε δίπλα τους»

Να δοθεί έγκριση για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στις σορούς των θυμάτων των Τεμπών ζήτησαν ο Φοίβος Δεληβοριάς και η Νατάσα Μποφίλιου.

Σύνταξη
Βοιωτία: Έρευνα για το πότε πέθανε η μητέρα της 62χρονης – Ο κρίσιμος ρόλος του γιου της και το πρόσωπο που καλύπτει
Ελλάδα 26.09.25

Βοιωτία: Έρευνα για το πότε πέθανε η μητέρα της 62χρονης – Ο κρίσιμος ρόλος του γιου της και το πρόσωπο που καλύπτει

Τα στοιχεία και τα πρόσωπα κλειδιά που θα αποκαλύψουν πότε και πώς πέθανε η υπερήλικη μητέρα της 62χρονης ερευνά η Αστυνομία στη Βοιωτία

Σύνταξη
«Πράσινο φως» για την εκταφή του Ντένις Ρούτσι μόνο για το DNA – Συνεχίζει την απεργία πείνας ο πατέρας του
Ελλάδα 26.09.25

«Πράσινο φως» για την εκταφή του Ντένις Ρούτσι μόνο για το DNA – Συνεχίζει την απεργία πείνας ο πατέρας του

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας διέταξε την εκταφή του γιου του του Πάνου Ρούτσι, ενός εκ των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών - «Θέλουν να αποφύγουν τις τοξικολογικές εξετάσεις» σημειώνει δικηγόρος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
«Του έλειπε τούφα» – Καταγγελία μητέρας για κακοποίηση δίχρονου σε παιδικό σταθμό
Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης 26.09.25

«Του έλειπε τούφα» - Καταγγελία μητέρας για κακοποίηση δίχρονου σε παιδικό σταθμό

Η μητέρα κατήγγειλε στην Αστυνομία ότι ο γιος της είχε σημάδι στα χείλη και ένα κενό στο τριχωτό της κεφαλής - Αναμένεται το πόρισμα του ιατροδικαστή για την κακοποίηση που φέρεται να υπέστη το παιδί

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Σφοδρές καταιγίδες θα φέρουν 100 τόνους νερού ανά στρέμμα – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν
Κακοκαιρία εν όψει 26.09.25

Σφοδρές καταιγίδες θα φέρουν 100 τόνους νερού ανά στρέμμα - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Για την επερχόμενη κακοκαιρία έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης η ΕΜΥ - Μέχρι την Κυριακή το βράδυ τα έντονα φαινόμενα - Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

Σύνταξη
Μποφίλιου και Δεληβοριάς στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι: «Να εγκριθούν οι τοξικολογικές, είμαστε δίπλα τους»
Ελλάδα 26.09.25

Μποφίλιου και Δεληβοριάς στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι: «Να εγκριθούν οι τοξικολογικές, είμαστε δίπλα τους»

Να δοθεί έγκριση για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στις σορούς των θυμάτων των Τεμπών ζήτησαν ο Φοίβος Δεληβοριάς και η Νατάσα Μποφίλιου.

Σύνταξη
Η Νάταλι Ντόρμερ γυρνά πλάτη στο «The Lady» μετά τις αποκαλύψεις για τους Σάρα Φέργκιουσον και Τζέφρι Έπσταϊν
«Τεράστιο λάθος» 26.09.25

Η Νάταλι Ντόρμερ γυρνά πλάτη στο «The Lady» μετά τις αποκαλύψεις για τους Σάρα Φέργκιουσον και Τζέφρι Έπσταϊν

Η Νάταλι Ντόρμερ, η οποία υποδύεται την Σάρα Φέργκιουσον στην επερχόμενη σειρά «The Lady», δήλωσε ότι δώρισε τον μισθό της, μετά τις αποκαλύψεις για τη σχέση των Σάρα Φέργκιουσον και Τζέφρι Έπσταϊν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η ομιλία του Νετανιάχου στον ΟΗΕ ήχησε σε μεγάφωνα στη Γάζα – «Πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά»
«Ψυχολογικός πόλεμος» 26.09.25

Η ομιλία του Νετανιάχου στον ΟΗΕ ήχησε σε μεγάφωνα στη Γάζα – «Πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά»

Στο πλαίσιο μιας τακτικής «ψυχολογικού πολέμου», ο ισραηλινός στρατός μετέδωσε την ομιλία του Νετανιάχου στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας μέσω μεγαφώνων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ζελένκσι: Ζήτησε πυραύλους Tomahawk από τον Τραμπ – Τα χαρακτηριστικά του παντός καιρού όπλου των ΗΠΑ
Ουκρανία 26.09.25

Ο Ζελένσκι ζήτησε πυραύλους Tomahawk από τον Τραμπ - Τα χαρακτηριστικά του παντός καιρού όπλου των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζήτησε από τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, να προμηθεύσει την Ουκρανία με πυραύλους Tomahawk

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Το «Arcadia» του Γιώργου Ζώη είναι η ταινία που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα Όσκαρ 2026
Culture Live 26.09.25

Το «Arcadia» του Γιώργου Ζώη είναι η ταινία που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα Όσκαρ 2026

Το δράμα «Arcadia» που έχει ήδη διακριθεί διεθνώς και απέσπασε το βραβείο καλύτερης ταινίας της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, είναι η επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας στα Οσκαρ 2026

Σύνταξη
Το δείπνο της ΕΟΚ στην Εθνική ομάδα του 2005 για τα 20 χρόνια από την κατάκτηση του Eurobasket (pics)
Μπάσκετ 26.09.25

Το δείπνο της ΕΟΚ στην Εθνική ομάδα του 2005 για τα 20 χρόνια από την κατάκτηση του Eurobasket (pics)

Δείτε φωτογραφίες από το δείπνο που παρέθεσε η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης στους παίκτες της Εθνικής ομάδας που κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο Eurobasket 2005.

Σύνταξη
Το τελευταίο κάλεσμα: Πέθανε η γηραιότερη μάγισσα της Βρετανίας, Πατρίσια Κρόουθερ – Το «ξόρκι» στον Χίτλερ
Παγανισμός 26.09.25

Το τελευταίο κάλεσμα: Πέθανε η γηραιότερη μάγισσα της Βρετανίας, Πατρίσια Κρόουθερ – Το «ξόρκι» στον Χίτλερ

Η μάγισσα Πατρίσια Κρόουθερ υπήρξε η «ανώτερη ιέρεια» που τόλμησε να συστήσει τις πύλες του αποκρυφισμού στο ευρύ κοινό μέσω του BBC, διαδραματίζοντας κεντρικό ρόλο σε ιστορίες που φτάνουν μέχρι και την αμφιλεγόμενη μαγική παρέμβαση κατά της ναζιστικής εισβολής του Χίτλερ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το in στο Φεστιβάλ της ΚΝΕ – Οδηγητή: Η «Κόκκινη Πολιτεία» έχει ντυθεί τα χρώματα της Παλαιστίνης
Πολιτική 26.09.25

Το in στο Φεστιβάλ της ΚΝΕ – Οδηγητή: Η «Κόκκινη Πολιτεία» έχει ντυθεί τα χρώματα της Παλαιστίνης

Το Φεστιβάλ της ΚΝΕ - Οδηγητή στελνει μήνυμα υπέρ του Παλαιστινιακού λαού και γίνεται μία μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στη γενοκτονία αλλά και ενάντια στο 13ωρο που προσπαθεί να επιβάλει η κυβέρνηση.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Πατέρας, πατερούλης, μπαμπάς: Η πατρική μορφή σε κρίση ή σε μετάβαση;
Ψυχαναλυτικό Συμπόσιο 26.09.25

Πατέρας, πατερούλης, μπαμπάς: Η πατρική μορφή σε κρίση ή σε μετάβαση;

Ο πατέρας κάθεται στο ντιβάνι του ψυχαναλυτή, στο Συμπόσιο «Η πατρική μορφή: σε κρίση ή σε μετάβαση;». Μιλάει στο in ο πρόεδρος της Ελληνικης Εταιρίας Ψυχανάλυσης και Ψυχοθεραπείας Γ. Μανιαδάκης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
