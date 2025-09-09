Καρδίτσα: Φυτεία με περισσότερα από 1.400 δενδρύλλια κάνναβης εντοπίστηκε σε ορεινή και δύσβατη περιοχή
Σε εξέλιξη οι έρευνες για την ταυτοποίηση των δραστών
Εντοπίστηκε, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρδίτσας, φυτεία δενδρυλλίων – φυτών κάνναβης σε ορεινή και δύσβατη περιοχή του νομού Καρδίτσας.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. χθες (8-09-2025) το πρωί πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρδίτσας, κατά την οποία εντοπίστηκε ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου καλλιεργούνταν δενδρύλλια κάνναβης.
Τα δενδρύλλια
Πιο αναλυτικά, σε διαμορφωμένο και αποψιλωμένο χώρο τριών επιπέδων, έκτασης περίπου -3,5- στρεμμάτων, δράστες καλλιεργούσαν μεγάλο αριθμό δενδρυλλίων κάνναβης, έχοντας εγκαταστήσει διάφορα είδη για την καλλιέργεια αυτών, όπως λάστιχα ύδρευσης, γεωργικά εργαλεία, αυτοσχέδιες δεξαμενές συλλογής νερού και λιπάσματα.
Ύψους 2 μέτρων
Στον χώρο της φυτείας (και στα τρία επίπεδα) βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:
- -942- δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από -0,30- έως -2,06- μέτρα,
- -464- νεαρά φυτά κάνναβης, έτοιμα για μεταφύτευση, ύψους από -0,30- έως -0,77- μέτρα,
- πλαστικά δοχεία, συσκευή ραντίσματος κ.λπ.
Οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση των δραστών, ενώ το προανακριτικό έργο διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρδίτσας.
