Επανεκκινεί η δίκη για τα Τέμπη μετά από 30 μέρες σε ανακαινισμένη αίθουσα – Αντιδράσεις από συγγενείς

Έπειτα από 30 μέρες θα επανεκκινήσει σήμερα, Τετάρτη 27 Μαΐου η δίκη για τα Τέμπη, στη -για ακόμη μια φορά- αλλαγμένη αίθουσα του συγκροτήματος Γαιόπολις, στη Λάρισα.

Μετά από τις οργισμένες αντιδράσεις συγγενών θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος και των συνηγόρων, η αίθουσα υπέστη αλλαγές με αποτέλεσμα ο κύριος χώρος της να μεγαλώσει ώστε να χωρούν οι κατηγορούμενοι, όλοι οι διάδικοι, οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι και οι τρίτοι – έως 110 τον αριθμό.

Αντιδράσεις από τους συγγενείς για την αίθουσα

Ωστόσο, ο πρόεδρος του συλλόγου συγγενών θυμάτων Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης, εξέφρασε εκ νέου τις επιφυλάξεις του για τη λειτουργικότητα της αίθουσας.

«Περιμένουμε να ξεκινήσει επιτέλους η δίκη. Οι 100 θέσεις δεν λύνουν το πρόβλημα, δεν έχει λειτουργικότητα ο χώρος. Πάλι υπάρχει θέμα που θα κάτσουν οι συγγενείς. Δεν γίνεται να κάθονται στον κάτω όροφο σε δικαστήριο μεζονέτα και να βλέπουν από την οθόνη. Υπήρχαν λύσεις στη Λάρισα. Με τα χρήματα που έδωσαν καινούργιο δικαστικό μέγαρο θα έχτιζαν», τόνισε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Παύλος Ασλανίδης.

«Το μόνο που διασφαλίστηκε είναι η έντονη και προκλητική παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, ακόμη και της ομάδας ΟΠΚΕ, εντός της αίθουσας. Οι συγγενείς των θυμάτων δεν είμαστε ‘εγκληματική οργάνωση’, για να μας ‘υποδέχονται’ ακόμα και δυνάμεις της ΟΠΚΕ», σχολίασε η γραμματέας του συλλόγου, Ελένη Βασάρα.

Ταυτόχρονα, η δίκη ξεκινά μόλις μια μέρα μετά την κατάθεση στον Άρειο Πάγο της ιδρυτικής διακήρυξη του κόμματος «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» της άλλοτε προέδρου του συλλόγου συγγενών θυμάτων των Τεμπών, Μαρίας Καρυστιανού.

Στο αμιγώς δικαστικό πλαίσιο, τη χθεσινή μέρα, την τιμωρία όλων των υπευθύνων για τη σιδηροδρομική τραγωδία ζήτησαν οι οικογένειες τριών ακόμα θυμάτων που δήλωσαν υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην υπουργού Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή.

Ειδικότερα, οι συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα προσήλθαν στο γραφείο του Αρεοπαγίτη ανακριτή Ηλία Γιαρένη ο οποίος διενεργεί την έρευνα για τη συγκεκριμένη πτυχή της υπόθεσης.

Οι οικογένειες των συγκεκριμένων θυμάτων, όπως και άλλοι συγγενείς όλο αυτό το διάστημα προσέρχονται στη δικαιοσύνη δηλώνοντας παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στον δικαστικό τους αγώνα για τη δικαίωση της μνήμης των παιδιών του και των δικών τους ανθρώπων που σκοτώθηκαν στη τραγωδία των Τεμπών.

Στο επίκεντρο οι ενστάσεις

Η σημερινή δικάσιμος αναμένεται να επικεντρωθεί στις ενστάσεις της υπεράσπισης των 36 κατηγορουμένων, που αναμένεται να αμφισβητηθεί το δικαίωμα παράστασης των δικηγορικών συλλόγων και της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης (σωματείο μηχανοδηγών) ως πολιτική αγωγή.

Στην τελευταία δικάσιμο πριν τη διακοπή, ο συνήγορος Θέμης Σοφός, που εκπροσωπεί τον επιθεωρητή διοίκησης του ΟΣΕ Λάρισας, γνωστοποίησε ότι ο Δημήτρης Νικολάου θα καταθέσει μήνυση κατά του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη αλλά και δήλωση υποστήριξης κατηγορίας κατά του πρώην υπουργού Μεταφορών, Κώστα Αχ. Καραμανλή, έπειτα από τη δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας από το ελληνικό δημόσιο σε βάρος του, όπως και των τριών σταθμαρχών της μοιραίας νύχτας.

Υπενθυμίζεται ότι στο εδώλιο κάθονται συνολικά 36 στελέχη και υπάλληλοι των ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, ΡΑΣ, Hellenic Train και του υπουργείου Μεταφορών, με τους 33 από αυτούς να αντιμετωπίζουν κατηγορίες μέχρι και σε βαθμό κακουργήματος.