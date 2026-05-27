Ποινή κάθειρξης 12 ετών σε 31χρονο για τον βιασμό κοπέλας το 2022 στα Φαλάσαρνα

Ένοχο έκρινε το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ρεθύμνου τον 31χρονο Χανιώτη για τον βιασμό νεαρής κοπέλας στα Φαλάσαρνα το καλοκαίρι του 2022, επιβάλλοντάς του ποινή κάθειρξης 12 ετών χωρίς ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση.

Το δικαστήριο έκανε δεκτή την πρόταση της Εισαγγελέως για την ενοχή του κατηγορούμενου, ενώ απέρριψε το αίτημα της υπεράσπισης για αναγνώριση ελαφρυντικών. Από την ποινή θα αφαιρεθεί ο χρόνος της προσωρινής του κράτησης.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει αίσθηση στα Χανιά, όταν 19χρονη τότε κοπέλα κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού σε παραλία γνωστού beach bar στην Κίσαμο, τα ξημερώματα της 1ης Αυγούστου 2022.

Η νεαρή είχε εντοπιστεί σε άσχημη κατάσταση από συγγενικά της πρόσωπα και στη συνέχεια προσέφυγε στις αστυνομικές αρχές, με αποτέλεσμα τη σύλληψη του άνδρα λίγες ημέρες αργότερα και την παραπομπή του στη Δικαιοσύνη.