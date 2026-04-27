Κως: Καταγγελία για βιασμό 33χρονου στις φυλακές
Τι κατήγγειλε ο 33χρονος
Δικογραφία σε βάρος δύο κρατουμένων στις φυλακές της Κω σχημάτισε η αστυνομική αρχή της Κω σε βάρος δύο αλλοδαπών, έπειτα από καταγγελία ενός 33χρονου ότι τον βίασαν εντός δικαστικών φυλακών το περασμένο Σάββατο.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι δύο εμπλεκόμενοι, ηλικίας 44 και 33 ετών, κατηγορούνται ότι εισήλθαν στον χώρο που έκανε μπάνιο ο 33χρονος και με τη χρήση σωματικής βίας, τον βίασαν.
Οι δύο δράστες, σύμφωνα με πληροφορίες από το ΑΠΕ, αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κω με την κατηγορία του βιασμού.
