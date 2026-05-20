Σεισμός στην Τουρκία: Δόνηση 5,6 Ρίχτερ στη Μαλάτια
Ο σεισμός στην Τουρκία είχε εστιακό βάθος 7χλμ και έγινε αισθητός στις γειτονικές περιφέρειες
Σεισμός μεγέθους 5,6 Ρίχτερ σημειώθηκε στην περιοχή Μπαταλγκάζι της Μαλάτια στην Τουρκία.
Σύμφωνα με την AFAD (Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών της Τουρκίας), ο σεισμός, ο οποίος σημειώθηκε σε βάθος 7,03 χιλιομέτρων, έγινε αισθητός και στις γύρω επαρχίες όπως το Ντιγιάρμπαγκιρ, το Γκαζιαντέπ, το Καχραμανμαράς, το Χατάι και τα Άδανα.
#DEPREM
Büyüklük:5.6 (Ml)
Yer:Battalgazi (Malatya)
Tarih:2026-05-20
Saat:09:00:14 TSİ
Enlem:38.27417 N
Boylam:38.57944 E
Derinlik:7.03 km
Detay:https://t.co/f4MUmldPsk@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 20, 2026
Βγήκαν στους δρόμους
Σύμφωνα με το CNN Turk ο σεισμός προκάλεσε πανικό με τους πολίτες να βγαίνουν στους δρόμους. Οι αρχές εξετάζουν εάν ο σεισμός προκάλεσε καταστροφές.
#Malatya Battalgazi’de 5.6 büyüklüğünde #deprem meydana geldi.
Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen #deprem #Adıyaman, #Elazığ, #Tunceli, #Şanlıurfa gibi çevre illerden de hissedildi.
🎙️A Haber muhabiri Barış Türel pic.twitter.com/gD94ydEiBQ
— Sabah (@sabah) May 20, 2026
