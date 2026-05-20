Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Σεισμός μεγέθους 5,6 Ρίχτερ σημειώθηκε στην περιοχή Μπαταλγκάζι της Μαλάτια στην Τουρκία.

Σύμφωνα με την AFAD (Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών της Τουρκίας), ο σεισμός, ο οποίος σημειώθηκε σε βάθος 7,03 χιλιομέτρων, έγινε αισθητός και στις γύρω επαρχίες όπως το Ντιγιάρμπαγκιρ, το Γκαζιαντέπ, το Καχραμανμαράς, το Χατάι και τα Άδανα.

Βγήκαν στους δρόμους

Σύμφωνα με το CNN Turk ο σεισμός προκάλεσε πανικό με τους πολίτες να βγαίνουν στους δρόμους. Οι αρχές εξετάζουν εάν ο σεισμός προκάλεσε καταστροφές.