Σεισμός 4,8 Ρίχτερ στη δυτική Τουρκία
Σεισμός μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα στην Τουρκία.
Το επίκεντρο του σεισμού ήταν 22 χιλιόμετρα Νότια της περιοχής Simav στην Κιουτάχεια με εστιακό βάθος 9,12 χιλιομέτρων.
🔴 #SONDAKİKA | Kütahya Simav merkezli 4.7 büyüklüğünde yerin 13 km derinliğinde #deprem meydana geldi.
▪️Deprem, kameralara böyle yansıdı pic.twitter.com/WJsGY9nUaW
— Diplomatic War (@diplomaticwar) April 11, 2026
Ο κυβερνήτης της Κιουτάχειας, Μούσα Ισίν, σε δήλωσή του σημείωσε ότι «ο σεισμός έγινε αισθητός και στις γύρω επαρχίες και ευτυχώς, μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σοβαρές αρνητικές συνέπειες».
«Ομάδες από όλα τα θεσμικά μας όργανα, ιδίως την AFAD, έχουν ξεκινήσει τις απαραίτητες έρευνες και έρευνες στο πεδίο. Κινητοποιούμε όλους τους πόρους μας για την ασφάλεια των πολιτών μας» σημείωσε σύμφωνα με το CNN Turk.
