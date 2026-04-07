Σεισμός τώρα στη Ναύπακτο

Σεισμός 3,5 Ρίχτερ σημειώθηκε αργά το βράδυ της Μεγάλης τρίτης με επίκεντρο την Ναύπακτο.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 2 χλμ δυτικά νοτιοδυτικά της Ναυπάκτου.