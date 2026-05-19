Ρόδος: Νέες αποκαλύψεις για τον οδηγό της μοιραίας BMW – Του είχαν γίνει συστάσεις για υπερβολική ταχύτητα

Νέες μαρτυρίες και ντοκουμέντα από το τροχαίο δυστύχημα με θύματα μητέρα και κόρη έρχονται στη δημοσιότητα.

Το βίντεο που καταγράφει τη μοιραία σύγκρουση, πλαισιώνουν οι μαρτυρίες ατόμων που έζησαν και είδαν την τραγωδία με τα μάτια τους.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται οι περιγραφές για τις συνθήκες του τροχαίου, την ταχύτητα που είχε αναπτύξει η μοιραία BMW του 44χρονου και το φανάρι που έβλεπαν τα δύο θύματα στη διασταύρωση.

Δύο μέρες μετά το δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στην 57χρονη μητέρα και την 26χρονη κόρη της, οι συγγενείς των θυμάτων περιμένουν να μάθουν από επίσημα χείλη την αλήθεια για το πώς χάθηκαν οι δύο γυναίκες.

Μαρτυρίες & ντοκουμέντα

Αυτόπτες μάρτυρες μιλώντας στο MEGA τόνισαν πως το όχημα του 44χρονου οδηγού είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα και πέρασε με κόκκινο λίγο πριν χτυπήσει το όχημα με τις δύο γυναίκες.

«Πιστεύω ότι αν ήμασταν 5 λεπτά νωρίτερα θα είχαμε εμπλακεί κάπως και εμείς. Ήταν τόσο τρομακτικό να το βλέπεις, σου ‘ραγίζει’ την καρδιά. Αν παρακολουθήσετε το βίντεο από την καφετέρια μπορείς να δεις, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι έτρεχε αλλά τα φανάρια δεν λειτουργούσαν» ανέφερε μάρτυρας.

O ανατριχιαστικός ήχος της σύγκρουσης

Όπως ανέφεραν άλλοι οδηγοί που βρίσκονταν στο επαρχιακό δίκτυο της Ρόδου την ώρα του τροχαίου, ο οδηγός της BMW είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα.

Σύμφωνα με τον ήχο από βίντεο – ντοκουμέντο, οι ειδικοί σημειώνουν ότι θα πρέπει να κινούνταν αρκετά πάνω από το όριο των 60 χλμ / ώρα που ισχύει στην περιοχή της σύγκρουσης. Όπως τονίζουν, η ταχύτητα που είχε αναπτύξει το πολυτελές γκρι ΙΧ αυτοκίνητο πλησίαζε τα 140 χιλιόμετρα ανά ώρα.

Συνέχιζε να τρέχει παρά τς επαναλαμβανόμενες συστάσεις ο 44χρονος

Όπως αποκαλύφθηκε, οι Αρχές γνώριζαν ότι ο 44χρονος παραβίαζε τα όρια ταχύτητας. Άτομο από το συγγενικό περιβάλλον του 44χρονου είχε απευθυνθεί στην Ελληνική Αστυνομία, προκειμένου να του γίνουν συστάσεις καθώς συχνά στο ΙΧ που οδηγούσε επέβαιναν και τα παιδιά του.

Ωστόσο, σύμφωνα με το MEGA, οι αστυνομικοί της Ρόδου είχαν μείνει μόνο στις τηλεφωνικές συστάσεις, κάτι που ο 44χρονος όπως φαίνεται αγνόησε, με καταστροφικά αποτελέσματα.

Το «πειραγμένο» αυτοκίνητο

Αξίζει να σημειωθεί ότι το όχημα που οδηγούσε ο 44χρονος ήταν «πειραγμένο» και εξετάζεται αν μπορούσε να κυκλοφορεί στους ελληνικούς δρόμους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 44χρονος είχε ανεβάσει την ιπποδύναμη του αυτοκινήτου από τα 480 – 530 άλογα που είναι εργοστασιακά περίπου στους 800 ίππους, προκειμένου να μπορεί να τρέχει στους αγώνες ταχύτητας.

Σε σοκ η συνοδηγός του 44χρονου

Μιλώντας στο MEGA, η 25χρονη συνοδηγός του 44χρονου στη μοιραία BMW υποστηρίζει ότι βρίσκεται σε σοκ μετά το τροχαίο.

«Είμαι καλά. Σε κατάσταση σοκ. Έχω πάει σε ψυχολόγο. Πονάω. Δεν είμαι καλά. Έχω χτυπήσει στον θώρακα και τον σβέρκο» τόνισε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η νεαρή γυναίκα έχει υποστηρίξει ότι το όχημα του 44χρονου πέρασε με πράσινο από το σημείο της σύγκρουσης.

Την Τετάρτη οι κηδείες των θυμάτων

Η τελευταία πράξη του δράματος θα παιχτεί αύριο, Τετάρτη 20 Μαΐου με τις κηδείες των δύο θυμάτων.

Εκείνη την ώρα είναι προγραμματισμένη η απολογία του 44χρονου ενώπιον ανακριτή, ο οποίος θα δώσει εξηγήσεις για τις εις βάρος του κατηγορίες για δύο κακουργήματα.