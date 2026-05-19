Συμβαίνει τώρα:
19.05.2026 | 13:54
Κατέρρευσε πολυκατοικία μετά από έκρηξη – Αγνοούνται τρεις άνθρωποι
Ρόδος: Νέες αποκαλύψεις για τον οδηγό της μοιραίας BMW – Του είχαν γίνει συστάσεις για υπερβολική ταχύτητα
Ελλάδα 19 Μαΐου 2026, 18:36

Ρόδος: Νέες αποκαλύψεις για τον οδηγό της μοιραίας BMW – Του είχαν γίνει συστάσεις για υπερβολική ταχύτητα

Οι Αρχές γνώριζαν ότι ο 44χρονος παραβίαζε τα όρια ταχύτητας, καθώς άτομο από το συγγενικό περιβάλλον είχε ζητήσει να του γίνουν συστάσεις για τήρηση του ΚΟΚ.

Νέες μαρτυρίες και ντοκουμέντα από το τροχαίο δυστύχημα με θύματα μητέρα και κόρη έρχονται στη δημοσιότητα.

Το βίντεο που καταγράφει τη μοιραία σύγκρουση, πλαισιώνουν οι μαρτυρίες ατόμων που έζησαν και είδαν την τραγωδία με τα μάτια τους.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται οι περιγραφές για τις συνθήκες του τροχαίου, την ταχύτητα που είχε αναπτύξει η μοιραία BMW του 44χρονου και το φανάρι που έβλεπαν τα δύο θύματα στη διασταύρωση.

Δύο μέρες μετά το δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στην 57χρονη μητέρα και την 26χρονη κόρη της, οι συγγενείς των θυμάτων περιμένουν να μάθουν από επίσημα χείλη την αλήθεια για το πώς χάθηκαν οι δύο γυναίκες.

Μαρτυρίες & ντοκουμέντα

Αυτόπτες μάρτυρες μιλώντας στο MEGA τόνισαν πως το όχημα του 44χρονου οδηγού είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα και πέρασε με κόκκινο λίγο πριν χτυπήσει το όχημα με τις δύο γυναίκες.

«Πιστεύω ότι αν ήμασταν 5 λεπτά νωρίτερα θα είχαμε εμπλακεί κάπως και εμείς. Ήταν τόσο τρομακτικό να το βλέπεις, σου ‘ραγίζει’ την καρδιά. Αν παρακολουθήσετε το βίντεο από την καφετέρια μπορείς να δεις, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι έτρεχε αλλά τα φανάρια δεν λειτουργούσαν» ανέφερε μάρτυρας.

O ανατριχιαστικός ήχος της σύγκρουσης

Όπως ανέφεραν άλλοι οδηγοί που βρίσκονταν στο επαρχιακό δίκτυο της Ρόδου την ώρα του τροχαίου, ο οδηγός της BMW είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα.

Σύμφωνα με τον ήχο από βίντεο – ντοκουμέντο, οι ειδικοί σημειώνουν ότι θα πρέπει να κινούνταν αρκετά πάνω από το όριο των 60 χλμ / ώρα που ισχύει στην περιοχή της σύγκρουσης. Όπως τονίζουν, η ταχύτητα που είχε αναπτύξει το πολυτελές γκρι ΙΧ αυτοκίνητο πλησίαζε τα 140 χιλιόμετρα ανά ώρα.

Συνέχιζε να τρέχει παρά τς επαναλαμβανόμενες συστάσεις ο 44χρονος

Όπως αποκαλύφθηκε, οι Αρχές γνώριζαν ότι ο 44χρονος παραβίαζε τα όρια ταχύτητας. Άτομο από το συγγενικό περιβάλλον του 44χρονου είχε απευθυνθεί στην Ελληνική Αστυνομία, προκειμένου να του γίνουν συστάσεις καθώς συχνά στο ΙΧ που οδηγούσε επέβαιναν και τα παιδιά του.

Ωστόσο, σύμφωνα με το MEGA, οι αστυνομικοί της Ρόδου είχαν μείνει μόνο στις τηλεφωνικές συστάσεις, κάτι που ο 44χρονος όπως φαίνεται αγνόησε, με καταστροφικά αποτελέσματα.

Το «πειραγμένο» αυτοκίνητο

Αξίζει να σημειωθεί ότι το όχημα που οδηγούσε ο 44χρονος ήταν «πειραγμένο» και εξετάζεται αν μπορούσε να κυκλοφορεί στους ελληνικούς δρόμους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 44χρονος είχε ανεβάσει την ιπποδύναμη του αυτοκινήτου από τα 480 – 530 άλογα που είναι εργοστασιακά περίπου στους 800 ίππους, προκειμένου να μπορεί να τρέχει στους αγώνες ταχύτητας.

Σε σοκ η συνοδηγός του 44χρονου

Μιλώντας στο MEGA, η 25χρονη συνοδηγός του 44χρονου στη μοιραία BMW υποστηρίζει ότι βρίσκεται σε σοκ μετά το τροχαίο.

«Είμαι καλά. Σε κατάσταση σοκ. Έχω πάει σε ψυχολόγο. Πονάω. Δεν είμαι καλά. Έχω χτυπήσει στον θώρακα και τον σβέρκο» τόνισε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η νεαρή γυναίκα έχει υποστηρίξει ότι το όχημα του 44χρονου πέρασε με πράσινο από το σημείο της σύγκρουσης.

Την Τετάρτη οι κηδείες των θυμάτων

Η τελευταία πράξη του δράματος θα παιχτεί αύριο, Τετάρτη 20 Μαΐου με τις κηδείες των δύο θυμάτων.

Εκείνη την ώρα είναι προγραμματισμένη η απολογία του 44χρονου ενώπιον ανακριτή, ο οποίος θα δώσει εξηγήσεις για τις εις βάρος του κατηγορίες για δύο κακουργήματα.

Business
ΔΕΗ: Σε ΑΜΚ 4,25 δισ. ευρώ προχωρά – Στα 18,63 ευρώ η τιμή διάθεσης

ΔΕΗ: Σε ΑΜΚ 4,25 δισ. ευρώ προχωρά – Στα 18,63 ευρώ η τιμή διάθεσης

Vita.gr
Θέλετε να δείτε πραγματικά αποτελέσματα; Η μέθοδος RIR αλλάζει το παιχνίδι

Θέλετε να δείτε πραγματικά αποτελέσματα; Η μέθοδος RIR αλλάζει το παιχνίδι

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Επικράτησαν οι πωλητές στο τέλος

Χρηματιστήριο Αθηνών: Επικράτησαν οι πωλητές στο τέλος

Μυστήριο παραμένει η έντονη οσμή στα νότια προάστια της Αθήνας – Δεν εντοπίστηκε διαρροή
Ελλάδα 19.05.26

Μυστήριο παραμένει η έντονη οσμή στα νότια προάστια της Αθήνας – Δεν εντοπίστηκε διαρροή

Αναφορές για έντονη οσμή υπήρχαν σε Καλλιθέα, Νέα Σμύρνη, Παλαιό Φάληρο, Άλιμο, Βούλα, Βουλιαγμένη, Μοσχάτο, Γλυφάδα και Πειραιά, με τις Αρχές να βρίσκονται επί ποδός.

EPPO: Ανησυχία για τη νυχτερινή τροπολογία Φλωρίδη – Θύελλα αντιδράσεων εντός και εκτός Κοινοβουλίου
EPPO 19.05.26 Upd: 19:32

Ανησυχία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την τροπολογία Φλωρίδη - Θύελλα αντιδράσεων εντός και εκτός Κοινοβουλίου

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για τη νυχτερινή τροπολογία Φλωρίδη που προβλέπει επιτάχυνση της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται βουλευτές. Ένσταση αντισυνταγματικότητας από Κωνσταντοπούλου που απορρίφθηκε.

Στράτος Ιωακείμ
Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι εξεταστικά κέντρα των Ειδικών Μαθημάτων – Οδηγίες για τους υποψήφιους
Ελλάδα 19.05.26

Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι εξεταστικά κέντρα των Ειδικών Μαθημάτων – Οδηγίες για τους υποψήφιους

Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους υποχρεωτικά το δελτίο εξεταζομένου και κατά προτίμηση και την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο.

Παπαδάκη, συνήγορος Σπίρτζη: Ο χειρισμός της υπόθεσης των υποκλοπών από τον Τζαβέλλα συνιστά παραδοχή
Αρτεμισία Παπαδάκη 19.05.26

Συνήγορος Σπίρτζη: Ο χειρισμός της υπόθεσης των υποκλοπών από τον Τζαβέλλα συνιστά παραδοχή

Η Αρτεμισία Παπαδάκη, συνήγορος του Χρήστου Σπίρτζη, τονίζει ότι υπάρχει επίσημη έγγραφη ενημέρωση ότι το αίτημα ανάσυρσης των υποκλοπών ανατέθηκε στον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ευάγγελο Μπακέλα

Στ. Κασσελάκης: Ανατροπή στην πρωτόδικη απόφαση – Αθώος για το πόθεν έσχες ενώ ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
Ελλάδα 19.05.26

Ανατροπή στην πρωτόδικη απόφαση για Κασσελάκη - Αθώος για το πόθεν έσχες ενώ ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

Ο Στέφανος Κασσελάκης, απολογούμενος, αναφέρθηκε στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες πριν την εκλογή του στη θέση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

Μίνα Μουστάκα
Κεσσές: Θλιβερή η απόφαση Τζαβέλλα να μην εμφανιστεί στη Βουλή – Επέλεξε να κρυφτεί, συνέβαλε στη συγκάλυψη των υποκλοπών
Ελλάδα 19.05.26

Κεσσές: Θλιβερή η απόφαση Τζαβέλλα να μην εμφανιστεί στη Βουλή – Επέλεξε να κρυφτεί, συνέβαλε στη συγκάλυψη των υποκλοπών

Ο Ζαχαρίας Κεσσές τονίζει πως ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου «συντονίστηκε με τις επιθυμίες της εκτελεστικής εξουσίας», σχολιάζοντας την άρνησή του να εμφανιστεί στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής

Αναστάτωση από την έντονη οσμή αερίου στα νότια προάστια της Αθήνας
Ελλάδα 19.05.26 Upd: 15:02

Αναστάτωση από την έντονη οσμή αερίου στα νότια προάστια της Αθήνας

Η Πυροσβεστική, έχει δεχτεί πολλές κλήσεις από πολίτες, οι οποίοι από τις πρώτες πρωινές ώρες αντιλήφθηκαν τη δυσάρεστη οσμή αερίου, χωρίς ωστόσο να μπορούν να προσδιορίσουν την προέλευσή της.

Τζαβέλλας: Αρνείται να καταθέσει στη Βουλή για τις υποκλοπές – Επικαλείται «διάκριση των εξουσιών»
Ελλάδα 19.05.26

Αρνείται να καταθέσει στη Βουλή ο Τζαβέλλας για τις υποκλοπές - Επικαλείται «διάκριση των εξουσιών»

Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας αρνείται να καταθέσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή για τις υποκλοπές - Οι λόγοι που επικαλείται

Μίνα Μουστάκα
Κυριακή Γρίβα: Παραπομπή σε δίκη ζητά η εισαγγελέας για τους τέσσερις αστυνομικούς
Ελλάδα 19.05.26

Παραπομπή σε δίκη ζητά η εισαγγελέας για τους 4 αστυνομικούς που εμπλέκονται στην υπόθεση της Κυριακής Γρίβα

Με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας κατηγορούμενοι είναι ο τότε σκοπός στο εξωτερικό φυλάκιο του Αστυνομικού Τμήματος, η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια και ο εκφωνητής της άμεσης Δράσης.

Μίνα Μουστάκα
«Λίγο πριν…»: Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ εγκαινιάζει το 1ο Αναλόγιο Νέων Δημιουργών
Ελλάδα 19.05.26

«Λίγο πριν…»: Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ εγκαινιάζει το 1ο Αναλόγιο Νέων Δημιουργών

Το Αναλόγιο «Λίγο πριν...», σχεδιασμένο για να έχει συνέχεια, φιλοδοξεί να αναδείξει, μέσω σκηνικών αναγνώσεων, τις δημιουργίες των φοιτητών και φοιτητριών του στο πεδίο της θεατρικής γραφής

Οι 25 πιο ακριβοπληρωμένες θέσεις εργασίας τα επόμενα χρόνια – Οι τρεις σημαντικές παγκόσμιες αλλαγές
Διεθνής Οικονομία 19.05.26

Οι 25 πιο ακριβοπληρωμένες θέσεις εργασίας τα επόμενα χρόνια - Οι τρεις σημαντικές παγκόσμιες αλλαγές

Οι θέσεις εργασίας που θα έχουν μεγάλη ζήτηση τα επόμενα χρόνια, άρα και υψηλούς μισθούς, αντικατοπτρίζουν τρεις σημαντικές παγκόσμιες αλλαγές

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Πίσω ολοταχώς στην ΕΠΟ: Στον αέρα η παραμονή Λανουά, φρένο στους νέους πίνακες διαιτητών
On Field 19.05.26

Πίσω ολοταχώς στην ΕΠΟ: Στον αέρα η παραμονή Λανουά, φρένο στους νέους πίνακες διαιτητών

Ο Γκαγκάτσης, ενώ βιαζόταν, τελικά παίζει καθυστερήσεις επειδή δεν βγαίνουν οι ψήφοι, ώστε ο Λανουά και οι συνεργάτες να παραμείνουν στην ΚΕΔ. Ετσι οι εξελίξεις πήραν παράταση ενός μήνα

«Η οικογένεια ήξερε»: Κληρονόμος επιφανούς οικογένειας στην Ταϊλάνδη κατηγόρησε τον αδελφό του για σεξουαλική κακοποίηση
Ταϊλάνδη 19.05.26

«Η οικογένεια ήξερε»: Κληρονόμος επιφανούς οικογένειας κατηγόρησε τον αδελφό του για σεξουαλική κακοποίηση

«Δεν θέλω κανείς να με αποκαλεί κληρονόμο της Singha. Ο κόσμος δεν ξέρει την αλήθεια», είπε στο βίντεο ο 29χρονος - «Δεν ξέρω τι να κάνω. Ξέρω ότι δεν μπορώ να ζήσω έτσι», τόνισε

Global Sumud Flotilla: Το Ισραήλ άνοιξε πυρ εναντίον 2 σκαφών που μετέχουν στον στολίσκο για τη Γάζα – Δείτε βίντεο
Κόσμος 19.05.26

Global Sumud Flotilla: Το Ισραήλ άνοιξε πυρ εναντίον 2 σκαφών που μετέχουν στον στολίσκο για τη Γάζα – Δείτε βίντεο

Ο ισραηλινός στρατός απέφυγε να κάνει κάποιο σχόλιο και παρέπεμψε το πρακτορείο Reuters στο υπουργείο Εξωτερικών, ένας εκπρόσωπος του οποίου δεν ανταποκρίθηκε αμέσως στα ερωτήματα που του τέθηκαν.

Υπόθεση Mango: Ο Τζόναθαν Άντικ αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 1.000.000 ευρώ για τον θάνατο του πατέρα του
Κόσμος 19.05.26

Υπόθεση Mango: Ο Τζόναθαν Άντικ αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 1.000.000 ευρώ για τον θάνατο του πατέρα του

Ο δικαστής που ερευνά τον θάνατο του ιδρυτή της Mango στην Ισπανία αποφάσισε την προσωρινή κράτηση του μεγαλύτερου γιου του, Τζόναθαν Άντιτς, ωστόσο, εκείνος; αφέθηκε τελικά ελεύθερος με περιοριστικούς όρους

Μυστήριο παραμένει η έντονη οσμή στα νότια προάστια της Αθήνας – Δεν εντοπίστηκε διαρροή
Ελλάδα 19.05.26

Μυστήριο παραμένει η έντονη οσμή στα νότια προάστια της Αθήνας – Δεν εντοπίστηκε διαρροή

Αναφορές για έντονη οσμή υπήρχαν σε Καλλιθέα, Νέα Σμύρνη, Παλαιό Φάληρο, Άλιμο, Βούλα, Βουλιαγμένη, Μοσχάτο, Γλυφάδα και Πειραιά, με τις Αρχές να βρίσκονται επί ποδός.

Η μεγάλη ανατροπή για τον πάγκο της Μπενφίκα – Στην λίστα των «αετών» και ο Ρούμπεν Αμορίμ
On Field 19.05.26

Η μεγάλη ανατροπή για τον πάγκο της Μπενφίκα – Στην λίστα των «αετών» και ο Ρούμπεν Αμορίμ

Μετά τον Μάρκο Σίλβα, οι ιθύνοντες των Λουζιτανών εξετάζουν και δεύτερο πρώην προπονητή της… Σπόρτινγκ Λισαβώνας, για «διάδοχο» του Ζοσέ Μουρίνιο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Παύλος Σιδηρόπουλος – Εν Κατακλείδι: Ο Πρίγκιπας του ελληνικού ροκ σε graphic novel
Μύθος 19.05.26

Παύλος Σιδηρόπουλος – Εν Κατακλείδι: Ο Πρίγκιπας του ελληνικού ροκ σε graphic novel

Όπως αναφέρει και ο Γιάννης Αγγελάκας στην εισαγωγή: «Ο Χρόνος βάζει τα πράγματα, τις αξίες και τα πρόσωπα στη θέση τους και όλοι πια ξέρουμε πως ο Παύλος Σιδηρόπουλος έχει τον Χρόνο με το μέρος του». 

EPPO: Ανησυχία για τη νυχτερινή τροπολογία Φλωρίδη – Θύελλα αντιδράσεων εντός και εκτός Κοινοβουλίου
EPPO 19.05.26 Upd: 19:32

Ανησυχία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την τροπολογία Φλωρίδη - Θύελλα αντιδράσεων εντός και εκτός Κοινοβουλίου

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για τη νυχτερινή τροπολογία Φλωρίδη που προβλέπει επιτάχυνση της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται βουλευτές. Ένσταση αντισυνταγματικότητας από Κωνσταντοπούλου που απορρίφθηκε.

Στράτος Ιωακείμ
Σατανική σύμπτωση ή μήπως όχι; Ο Γρηγόρης Δημητριάδης πρόκειται να συμμετέχει σε πάνελ συνεδρίου με πρώην πρωθυπουργό του Ισραήλ που «προωθούσε» το Predator
Πολιτική Γραμματεία 19.05.26

Σατανική σύμπτωση ή μήπως όχι; Ο Γρηγόρης Δημητριάδης πρόκειται να συμμετέχει σε πάνελ συνεδρίου με πρώην πρωθυπουργό του Ισραήλ που «προωθούσε» το Predator

Ο Εχούντ Ολμέρτ, πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ, με τον οποίο θα συνομιλήσει σε πάνελ ο Γρηγόρης Δημητριάδης, έχει παραδεχτεί ότι εργαζόταν για λογαριασμό της εταιρείας Intellexa που παράγει το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator

Ιράν: Ομαδικοί γάμοι για ζευγάρια έτοιμα για «θυσία» σε καιρό πολέμου
Κόσμος 19.05.26

Ιράν: Ομαδικοί γάμοι για ζευγάρια έτοιμα για «θυσία» σε καιρό πολέμου

Οι νεόνυμφοι στο Ιράν συμμετέχουν στο πρόγραμμα που ονομάζεται «αυτοθυσία», μέσω του οποίου δεσμεύονται να ρισκάρουν τις ζωές τους κατά τη διάρκεια του πολέμου, συμμετέχοντας ιδίως σε ανθρώπινες αλυσίδες μπροστά από μονάδες ηλεκτρικής ενέργειας

Λανουά: Μόλις 12 από τους 31 διαθέσιμους elite διαιτητές ήρθαν στη Super League
On Field 19.05.26

Λανουά: Μόλις 12 από τους 31 διαθέσιμους elite διαιτητές ήρθαν στη Super League

Αρνητικός ο απολογισμός του Γάλλου αρχιδιαιτητή Στεφάν Λανουά όσον αφορά στον ορισμό ξένων διαιτητών στα δύσκολα ματς, πέρα από τα λάθη που έγιναν. Αν δεν υπήρχαν και οι Γερμανοί

Θα αποφύγει τη μείωση επιτοκίων η Fed – Τι δείχνει δημοσκόπηση του Reuters
Οι εκτιμήσεις 19.05.26

Θα αποφύγει τη μείωση επιτοκίων η Fed – Τι δείχνει δημοσκόπηση του Reuters

Σχεδόν 85% των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters από τις 14 έως τις 19 Μαΐου, 83 από τους 101, προέβλεψαν ότι το βασικό επιτόκιο θα παραμείνει σταθερό στο εύρος 3,50%-3,75%

Πτώση από γκρεμό του Mr Mango: Όλα έδειχναν ότι ο κακομαθημένος γιος ήταν ο ένοχος – Επιβεβαιώθηκε
Succession 19.05.26

Πτώση από γκρεμό του Mr Mango: Όλα έδειχναν ότι ο κακομαθημένος γιος ήταν ο ένοχος – Επιβεβαιώθηκε

Η πτώση στον γκρεμό του Mr Mango, η υπόθεση διαδοχής, ο «κακομαθημένος» γιος ως βασικός ύποπτος –Ο γρίφος του 5ου πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο έληξε με τη σύλληψη του Τζόναθαν Άντιτς.

Έφη Αλεβίζου
Επεισοδιακή άρση ασυλίας Κωνσταντοπούλου και κόντρα με Φλωρίδη – «Μόνο τα τσιράκια του, οι επίορκοι δικαστές με κατήγγειλαν»
Πολιτική Γραμματεία 19.05.26

Επεισοδιακή άρση ασυλίας Κωνσταντοπούλου και κόντρα με Φλωρίδη – «Μόνο τα τσιράκια του, οι επίορκοι δικαστές με κατήγγειλαν»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για πολιτική σκοπιμότητα, χαρακτήρισε «επίορκους» τους δικαστές και εγκάλεσε τη διαδικασία, λέγοντας πως είναι επί της ουσίας άκυρη

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Φάμελλος: Να αποτελέσει η ιστορική μνήμη και η αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων βάση της Ειρήνης
ΣΥΡΙΖΑ 19.05.26

Φάμελλος: Να αποτελέσει η ιστορική μνήμη και η αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων βάση της Ειρήνης

«Να πούμε ένα μεγάλο όχι στα εγκλήματα Γενοκτονίας που δυστυχώς επαναλαμβάνονται στη γειτονιά μας», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι εξεταστικά κέντρα των Ειδικών Μαθημάτων – Οδηγίες για τους υποψήφιους
Ελλάδα 19.05.26

Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι εξεταστικά κέντρα των Ειδικών Μαθημάτων – Οδηγίες για τους υποψήφιους

Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους υποχρεωτικά το δελτίο εξεταζομένου και κατά προτίμηση και την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο.

Παπαδάκη, συνήγορος Σπίρτζη: Ο χειρισμός της υπόθεσης των υποκλοπών από τον Τζαβέλλα συνιστά παραδοχή
Αρτεμισία Παπαδάκη 19.05.26

Συνήγορος Σπίρτζη: Ο χειρισμός της υπόθεσης των υποκλοπών από τον Τζαβέλλα συνιστά παραδοχή

Η Αρτεμισία Παπαδάκη, συνήγορος του Χρήστου Σπίρτζη, τονίζει ότι υπάρχει επίσημη έγγραφη ενημέρωση ότι το αίτημα ανάσυρσης των υποκλοπών ανατέθηκε στον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ευάγγελο Μπακέλα

Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

