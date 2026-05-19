Βαγγέλης Τρικεριώτης: Πέθανε ο εκδότης και ιδρυτής του βιβλιοπωλείου Πρωτοπορία
Η ελληνική λογοτεχνία θρηνεί έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της.
- Υποψήφια εμβόλια και διαθέσιμα σχήματα φαρμακευτικής αγωγής εξετάζει ο ΠΟΥ για τον Έμπολα
- Για να γλιτώσουν από τους τουρίστες, οι φώκιες του Ιονίου κρύβονται σε υποβρύχιες φυσαλίδες αέρα
- ΕΚΠΑ: Στο top 100 παγκοσμίως σε 4 πεδία και διακρίσεις σε 24 επιστημονικά αντικείμενα
- Κατασχέθηκαν λαθραία τσιγάρα και σφαίρες στη Μυτιλήνη – Προσπάθησαν να τα περάσουν από Τουρκία
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Πέθανε ο εκδότης και ιδιοκτήτης του ιστορικού βιβλιοπωλείου και οίκου «Πρωτοπορία», Βαγγέλης Τρικεριώτης.
Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο εκδοτικός οίκος με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ πολλοί συγγραφείς τον αποχαιρετούν δηλώνοντας πως ο κόσμος του βιβλίου δεν θα είναι πια ο ίδιος.
Ο Βαγγέλης Τρικεριώτης ήταν γνωστός για την αγάπη του για τα βιβλία και τη λογοτεχνία ενώ είχε σημαντική συνεισφορά στη βιβλιογραφική σκηνή της χώρας.
Είχε αποφοιτήσει από τη Γερμανική Σχολή Αθηνών το 1965 και ξεκίνησε την ενασχόλησή του με το βιβλίο στα χρόνια της δικτατορίας ως μέλος της εκδοτικής ομάδας του Κάλβου.
Βαγγέλης Τρικεριώτης: Η ίδρυση της «Πρωτοπορία» σε Αθήνα, Θεσσαλονίκημ Πάτρα
Στα μέσα της δεκαετίας του 1970 ίδρυσε τις δικές του εκδόσεις Γράμματα και το βιβλιοπωλείο «Πρωτοπορία» στα Εξάρχεια, το οποίο σύντομα επεκτάθηκε στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα αποτελώντας ένα σταθερό σημείο αναφοράς για το αναγνωστικό κοινό που αναζητούσε ποικιλία και καλές τιμές.
Ο πεζογράφος Σταύρος Σταυρόπουλος σε ανάρτησή του, δήλωσε πως «τα Σάββατα και ο καφές στο Κούσκο, στον πεζόδρομο του Γρηγορόπουλου δεν θα είναι πια τα ίδια».
Ήταν επίσης, ο ιδρυτής των εκδόσεων Γλάρος και Γνώση.
Πότε θα γίνει η κηδεία
Η κηδεία του Βαγγέλη Τρικεριώτη θα γίνει το Σάββατο 23 Μαΐου στις 12:30 στο Πρώτο Νεκροταφείο.
- Νέα Αριστερά: Βαρύτατη πολιτικά και θεσμικά η άρνηση Τζαβέλλα – Η Βουλή δεν είναι πάρεργο
- Πόσο κοντά μας είναι μια νέα οικονομική κρίση και γιατί δεν θα εξελιχθεί όπως η προηγούμενη;
- Οι σκιές του Έπσταϊν: Η κατάθεση της φύλακα, το «ύστατο» σημείωμα και ο συγκρατούμενος με τετράκις ισόβια
- Έμπολα: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξετάζει υποψήφια εμβόλια και διαθέσιμα σχήματα φαρμακευτικής αγωγής
- ΠΑΣΟΚ για άρνηση Τζαβέλλα: Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης
- Μαραντόνα, ετών 19: Το γκολ του αιώνα που… παραλίγο να μπει 6 χρόνια νωρίτερα (vids)
- Από πού κατάγεται το βαμβάκι; Γενετική μελέτη υφαίνει μια ιστορία χιλιετιών
- Κεσσές: Θλιβερή η απόφαση Τζαβέλλα να μην εμφανιστεί στη Βουλή – Επέλεξε να κρυφτεί, συνέβαλε στη συγκάλυψη των υποκλοπών
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις