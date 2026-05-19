Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι εξετάζει υποψήφια εμβόλια και διαθέσιμα σχήματα φαρμακευτικής αγωγής που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάσχεση της επιδημίας του Έμπολα που έχει ξεσπάσει στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και έχει προκαλέσει 131 επιβεβαιωμένους θανάτους.

«Εξετάζουμε ποια είναι τα υποψήφια εμβόλια ή αγωγές που είναι διαθέσιμα και αν ορισμένα ανάμεσά τους θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο αυτής της επιδημίας», ανακοίνωσε στον Τύπο η Ανν Άνσια, εκπρόσωπος του ΠΟΥ στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Ο ΠΟΥ κήρυξε το ξέσπασμα αυτό του εξαιρετικά μεταδοτικού αιμορραγικού πυρετού στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Ουγκάντα επείγουσα κατάσταση διεθνούς εμβέλειας και συγκάλεσε για σήμερα την επιτροπή εκτάκτων καταστάσεων για την διαχείριση της υγειονομικής κρίσης.

Τι ισχύει για το στέλεχος Μπουντιμπούγκιο του Έμπολα

Δεν υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια ή θεραπευτικές αγωγές για το στέλεχος Μπουντιμπούγκιο του Έμπολα, που είναι υπεύθυνο για την παρούσα επιδημία και προκαλεί τον θάνατο στο 40% έως 50% των κρουσμάτων.

Ωστόσο, υπάρχει ένα εμβόλιο που ονομάζεται Ερβέμπο, που έχει παρασκευασθεί από την Merck, που έχει χρησιμοποιηθεί για το στέλεχος Ζαΐρ και έχει δείξει ότι παρέχει κάποιον βαθμό προστασίας σε δοκιμές σε ζώα.

Το ενδεχόμενο δοκιμής του εμβολίου αυτού και άλλες επιλογές θα βρίσκεται στην ατζέντα της σημερινής συνεδρίασης της επιτροπής του ΠΟΥ.

Ωστόσο, η Ανν Άνσια δηλώνει ότι οι διεθνείς εμπειρογνώμονες θεωρούν ότι το εμβόλιο για το στέλεχος Ζαΐρ δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της διαχείρισης της παρούσας επιδημίας.