ΗΠΑ: Υγειονομικοί έλεγχοι στα σύνορα λόγω Εμπολα

Ενισχύονται οι υγειονομικοί έλεγχοι στα σύνορα των ΗΠΑ έναντι του ιού Εμπολα από τον οποίο έχει μολυνθεί Αμερικανός πολίτης που βρίσκεται στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπου έχει ξεσπάσει επιδημία.

Η Ουάσινγκτον θα θέσει σε εφαρμογή υγειονομικούς ελέγχους για τους ταξιδιώτες που φτάνουν στις ΗΠΑ αεροπορικώς από τις χώρες της Αφρικής που έχουν πληγεί από την επιδημία και περιόρισε προσωρινά την χορήγηση βίζας στους αλλοδαπούς που έχουν ταξιδέψει σε αυτές τις περιοχές, ανακοίνωσαν τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC).

Οι ανακοινώσεις αυτές έγιναν αφού ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κήρυξε την επιδημία Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό διεθνή υγειονομική έκτακτη ανάγκη.

Στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου τα CDC είχαν επισημάνει ότι εργάζονται «για τον επαναπατρισμό με πλήρη ασφάλεια ενός μικρού αριθμού Αμερικανών που έχουν επηρεαστεί άμεσα από αυτή την επιδημία».

Ένας Αμερικανός πολίτης μολύνθηκε από τον ιό «στο πλαίσιο της εργασίας του στη ΛΔ Κονγκό», ανακοίνωσαν χθες τα CDC.

Σύμφωνα με το BBC, πρόκειται για έναν γιατρό ο οποίος μολύνθηκε από τον ιό Έμπολα όταν φρόντιζε ασθενείς σε νοσοκομείο της Μπούνια, πρωτεύουσας της επαρχίας Ιτούρι που θεωρείται επίκεντρο της επιδημίας. Ο Αμερικανός εργάζεται εκεί από το 2023.

Εμφάνισε «συμπτώματα στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και βρέθηκε θετικός αργά την Κυριακή», σημείωσε ο Σατίς Πιλάι αρμόδιος για τη διαχείριση του Έμπολα στα CDC, προσθέτοντας ότι έχουν ξεκινήσει διαδικασίες για τη μεταφορά του στη Γερμανία προκειμένου να λάβει εκεί ιατρική περίθαλψη.

«Αυτή τη στιγμή τα CDC εκτιμούν ότι ο άμεσος κίνδυνος για το ευρύ κοινό στις ΗΠΑ είναι μικρός, αλλά θα συνεχίσουμε να αξιολογούμε την κατάσταση όπως εξελίσσεται και ενδέχεται να τροποποιήσουμε τα μέτρα δημόσιας υγείας με βάση τις νέες πληροφορίες», τόνισαν στην ανακοίνωσή τους.

Εκτός από τους ελέγχους που θα διενεργούνται στα αεροδρόμια, τα CDC ανακοίνωσαν περιορισμούς στην είσοδο στις ΗΠΑ για αλλοδαπούς που έχουν ταξιδέψει στην Ουγκάντα, τη ΛΔ Κονγκό ή το Νότιο Σουδάν τις τελευταίες 21 ημέρες.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Καμπάλα ανακοίνωσε την προσωρινή αναστολή της υπηρεσίας έκδοσης βίζας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε «ανήσυχος» για την επιδημία Έμπολα όταν ρωτήθηκε σχετικά χθες. «Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή περιορίζεται στην Αφρική, αλλά είναι κάτι που παρουσιάζει έξαρση», σχολίασε.

Απόσυρση από τον ΠΟΥ

Για το στέλεχος του ιού Έμπολα που ευθύνεται για την τρέχουσα επιδημία δεν υπάρχει ούτε εμβόλιο ούτε θεραπεία.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία που έδωσαν στη δημοσιότητα την Κυριακή οι αρχές της ΛΔ Κονγκό μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 91 θάνατοι που φέρονται να συνδέονται με την επιδημία, ενώ τα ύποπτα κρούσματα είναι περίπου 350. Αυτά έχουν εντοπιστεί κυρίως στις επαρχίες Ιτούρι και Βόρειο Κίβου της ΛΔ Κονγκό, ενώ δύο θάνατοι έχουν αναφερθεί στη γειτονική Ουγκάντα.

Το στέλεχος Bundibugyo του ιού Έμπολα που ευθύνεται για την τρέχουσα επιδημία μάλλον εξαπλωνόταν επί εβδομάδες προτού εντοπιστεί, εκτιμούν υγειονομικοί.

Σύμφωνα με τον Μάθιου Κάβανο του Center for Global Health Policy and Politics στο πανεπιστήμιο Τζόρτζταουν της Ουάσινγκτον «επειδή τα αρχικά τεστ αναζητούσαν το λάθος στέλεχος του Έμπολα, είχαμε πολλά αρνητικά», με αποτέλεσμα να περάσουν πολλές εβδομάδες που δεν υπήρξε η κατάλληλη υγειονομική αντίδραση. «Προσπαθούμε να κερδίσουμε τον χαμένο χρόνο με ένα πολύ επικίνδυνο παθογόνο», τόνισε.

Στο μεταξύ οι ΗΠΑ μετά την επιστροφή του Τραμπ στην προεδρία αποσύρθηκαν επισήμως από τον ΠΟΥ και περιόρισαν τη χρηματοδότηση ανθρωπιστικής βοήθειας που παρέχουν στο εξωτερικό μέσω της USAID, η οποία είχε διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε προηγούμενες επιδημίες Έμπολα.

Τα CDC διαβεβαιώνουν ότι συνεργάζονται με διεθνείς εταίρους τους και τις υγειονομικές αρχές των χωρών που επηρεάζονται από τον Έμπολα. Στα μέτρα που ανακοίνωσαν χθες περιλαμβάνεται «η ανάπτυξη προσωπικού των CDC προκειμένου να υποστηρίξουν τις προσπάθειες να ελεγχθεί η επιδημία στις πληγείσες περιοχές» καθώς και βοήθεια στη διενέργεια τεστ και στην ιχνηλάτηση των επαφών.

Από την πλευρά του το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε ότι αποδέσμευσε 13 εκατ. δολάρια για τις επιχειρήσεις «άμεσης επέμβασης».

Ωστόσο ο Κάβανο χαρακτήρισε «απογοητευτική» την αντίδραση των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι έλεγχοι στα σύνορα είναι «περισσότερο θέατρο παρά αποτελεσματικά μέτρα δημόσιας υγείας».

Παράλληλα ο Κάβανο σχολίασε ότι η Ουάσινγκτον στο παρελθόν αντιδρούσε άμεσα στις επιδημίες Έμπολα συντονίζοντας τη δράση των CDC, της USAID και μη κυβερνητικών οργανώσεων.

«Η κυβέρνηση Τραμπ ισχυριζόταν ότι μπορεί να διαπραγματευθεί διμερείς συμφωνίες για να παρακάμψει τον ΠΟΥ. Αυτή η επιδημία αποδεικνύει πως η στρατηγική αυτή δεν λειτουργεί», τόνισε.