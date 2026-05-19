Μετά από μια παρατεταμένη περίοδο δροσερών συνθηκών σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, αναμένεται δραματική μεταβολή της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες, καθώς ο θερμότερος αέρας θα εισέλθει βόρεια προς τα δυτικά και κεντρικά τμήματα της ηπείρου.

Ένα μεγάλο μπλοκάρισμα της στάθμης του νερού πάνω από τον Βόρειο Ατλαντικό και μια αργή κίνηση της χαμηλής πίεσης σε όλη τη νότια Σκανδιναβία έσυραν τον αρκτικό αέρα προς τα νότια την περασμένη εβδομάδα, στέλνοντας τις θερμοκρασίες 10-15 βαθμούς Κελσίου κάτω από τον εποχιακό μέσο όρο για περισσότερο από μία εβδομάδα.

Η Ευρώπη θερμαίνεται ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη ήπειρο

Οι παγετοί κατά τη διάρκεια της νύχτας επηρέασαν τους κηπουρούς και τους αγρότες, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, όπου οι αμπελουργοί άναψαν φωτιές για να προστατεύσουν τους αμπελώνες.

Τέτοιο εκτεταμένο και επίμονο κρύο έχει γίνει ολοένα και πιο σπάνιο τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς η Ευρώπη συνεχίζει να θερμαίνεται ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη ήπειρο ως αποτέλεσμα της κλιματικής κρίσης.

Ο δροσερός, ασταθής αέρας σε συνδυασμό με την έντονη ηλιοφάνεια του Μαΐου προκάλεσαν εκτεταμένες καταιγίδες. Μεταξύ 11 και 16 Μαΐου, καταγράφηκαν περίπου 750.000 κεραυνοί σε όλη την Ευρώπη και τις γύρω περιοχές.

Η εθνική μετεωρολογική και υδρολογική υπηρεσία της Σερβίας εξέδωσε κόκκινες προειδοποιήσεις για ισχυρούς ανέμους, έντονες βροχοπτώσεις και χαλάζι. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, η επέκταση της χαμηλής πίεσης προς τα βορειοδυτικά της Ευρώπης διέκοψε τη βόρεια ροή και οι άνεμοι στράφηκαν πιο δυτικά.

Αργότερα αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με πληροφορίες του Guardian, προβλέπεται να δημιουργηθεί μια μεγάλη περιοχή υψηλής πίεσης στα δυτικά τμήματα της ηπείρου, προσελκύοντας ζεστό αέρα από τη βόρεια Αφρική. Μέχρι την Παρασκευή, οι θερμοκρασίες σε χώρες όπως η Γαλλία και η Αγγλία θα μπορούσαν να ανέβουν κατά 15 βαθμούς Κελσίου υψηλότερες από ό,τι μια εβδομάδα νωρίτερα, φτάνοντας τους μεσαίους έως υψηλούς 30 βαθμούς Κελσίου στην Ισπανία και την Πορτογαλία.

Οι χαμηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της νύχτας σε αυτές τις περιοχές ενδέχεται να ξεπεράσουν τις ημερήσιες μέγιστες τιμές που καταγράφηκαν την περασμένη εβδομάδα.

Στις ΗΠΑ

Δραματικές αντιθέσεις θερμοκρασίας εκτυλίσσονται επίσης στις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα. Στα τέλη της άνοιξης, τέτοιες διακυμάνσεις μπορεί να είναι ιδιαίτερα έντονες. Στα βορειοδυτικά, όπου οι θερμοκρασίες εκτοξεύτηκαν σε περίπου 30°C την περασμένη εβδομάδα, ο κρύος αέρας σαρώνει νότια από τον Καναδά και αλληλεπιδρά με τη χαμηλή πίεση για να προκαλέσει τη δεύτερη χειμερινή καταιγίδα του μήνα στην περιοχή.

Σημαντικές χιονοπτώσεις προβλέπονται σε ορεινότερα εδάφη στο Ουαϊόμινγκ, στο βόρειο Κολοράντο και στη βορειοανατολική Γιούτα στις αρχές αυτής της εβδομάδας, με πιθανότητα χιονόπτωσης έως και 46 εκατοστά (18 ίντσες) στα υψηλότερα εδάφη. Αναμένεται ότι άνεμοι ταχύτητας έως και 96 χλμ./ώρα θα προκαλέσουν χιονοθύελλες και θα δημιουργήσουν επικίνδυνες συνθήκες οδήγησης σε ορισμένα σημεία.

Νοτιοδυτικά, οι θυελλώδεις άνεμοι και η επίμονα χαμηλή υγρασία έχουν προκαλέσει προειδοποιήσεις με κόκκινη σημαία σε αρκετές πολιτείες, σηματοδοτώντας αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών.

Στα ανατολικά, η έντονη αντίθεση μεταξύ του κρύου αέρα και των θερμότερων, πιο υγρών συνθηκών στις κεντρικές ΗΠΑ είναι πιθανό να τροφοδοτήσει περαιτέρω την ανάπτυξη καταιγίδων.

Το Κέντρο Πρόβλεψης Καταιγίδων προειδοποίησε για πιθανότητα ανεμοστρόβιλου 15% τη Δευτέρα σε τέσσερις κεντρικές πολιτείες, που εκτείνονται σε μια περιοχή όπου ζουν σχεδόν 900.000 άνθρωποι.