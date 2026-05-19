Τρίτη 19 Μαϊου 2026
Καιρός: Από το ψύχος της Αρκτικής σε ακραία ζέστη – Η Ευρώπη προετοιμάζεται…
Περιβάλλον 19 Μαΐου 2026, 09:43

Καιρός: Από το ψύχος της Αρκτικής σε ακραία ζέστη – Η Ευρώπη προετοιμάζεται…

Οι θερμοκρασίες στη Γαλλία και την Αγγλία ενδέχεται να αυξηθούν κατά 15 βαθμούς Κελσίου

Μετά από μια παρατεταμένη περίοδο δροσερών συνθηκών σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, αναμένεται δραματική μεταβολή της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες, καθώς ο θερμότερος αέρας θα εισέλθει βόρεια προς τα δυτικά και κεντρικά τμήματα της ηπείρου.

Ένα μεγάλο μπλοκάρισμα της στάθμης του νερού πάνω από τον Βόρειο Ατλαντικό και μια αργή κίνηση της χαμηλής πίεσης σε όλη τη νότια Σκανδιναβία έσυραν τον αρκτικό αέρα προς τα νότια την περασμένη εβδομάδα, στέλνοντας τις θερμοκρασίες 10-15 βαθμούς Κελσίου κάτω από τον εποχιακό μέσο όρο για περισσότερο από μία εβδομάδα.

Η Ευρώπη θερμαίνεται ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη ήπειρο

Οι παγετοί κατά τη διάρκεια της νύχτας επηρέασαν τους κηπουρούς και τους αγρότες, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, όπου οι αμπελουργοί άναψαν φωτιές για να προστατεύσουν τους αμπελώνες.

Τέτοιο εκτεταμένο και επίμονο κρύο έχει γίνει ολοένα και πιο σπάνιο τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς η Ευρώπη συνεχίζει να θερμαίνεται ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη ήπειρο ως αποτέλεσμα της κλιματικής κρίσης.

Ο δροσερός, ασταθής αέρας σε συνδυασμό με την έντονη ηλιοφάνεια του Μαΐου προκάλεσαν εκτεταμένες καταιγίδες. Μεταξύ 11 και 16 Μαΐου, καταγράφηκαν περίπου 750.000 κεραυνοί σε όλη την Ευρώπη και τις γύρω περιοχές.

Η εθνική μετεωρολογική και υδρολογική υπηρεσία της Σερβίας εξέδωσε κόκκινες προειδοποιήσεις για ισχυρούς ανέμους, έντονες βροχοπτώσεις και χαλάζι. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, η επέκταση της χαμηλής πίεσης προς τα βορειοδυτικά της Ευρώπης διέκοψε τη βόρεια ροή και οι άνεμοι στράφηκαν πιο δυτικά.

Αργότερα αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με πληροφορίες του Guardian, προβλέπεται να δημιουργηθεί μια μεγάλη περιοχή υψηλής πίεσης στα δυτικά τμήματα της ηπείρου, προσελκύοντας ζεστό αέρα από τη βόρεια Αφρική. Μέχρι την Παρασκευή, οι θερμοκρασίες σε χώρες όπως η Γαλλία και η Αγγλία θα μπορούσαν να ανέβουν κατά 15 βαθμούς Κελσίου υψηλότερες από ό,τι μια εβδομάδα νωρίτερα, φτάνοντας τους μεσαίους έως υψηλούς 30 βαθμούς Κελσίου στην Ισπανία και την Πορτογαλία.

Οι χαμηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της νύχτας σε αυτές τις περιοχές ενδέχεται να ξεπεράσουν τις ημερήσιες μέγιστες τιμές που καταγράφηκαν την περασμένη εβδομάδα.

Στις ΗΠΑ

Δραματικές αντιθέσεις θερμοκρασίας εκτυλίσσονται επίσης στις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα. Στα τέλη της άνοιξης, τέτοιες διακυμάνσεις μπορεί να είναι ιδιαίτερα έντονες. Στα βορειοδυτικά, όπου οι θερμοκρασίες εκτοξεύτηκαν σε περίπου 30°C την περασμένη εβδομάδα, ο κρύος αέρας σαρώνει νότια από τον Καναδά και αλληλεπιδρά με τη χαμηλή πίεση για να προκαλέσει τη δεύτερη χειμερινή καταιγίδα του μήνα στην περιοχή.

Σημαντικές χιονοπτώσεις προβλέπονται σε ορεινότερα εδάφη στο Ουαϊόμινγκ, στο βόρειο Κολοράντο και στη βορειοανατολική Γιούτα στις αρχές αυτής της εβδομάδας, με πιθανότητα χιονόπτωσης έως και 46 εκατοστά (18 ίντσες) στα υψηλότερα εδάφη. Αναμένεται ότι άνεμοι ταχύτητας έως και 96 χλμ./ώρα θα προκαλέσουν χιονοθύελλες και θα δημιουργήσουν επικίνδυνες συνθήκες οδήγησης σε ορισμένα σημεία.

Νοτιοδυτικά, οι θυελλώδεις άνεμοι και η επίμονα χαμηλή υγρασία έχουν προκαλέσει προειδοποιήσεις με κόκκινη σημαία σε αρκετές πολιτείες, σηματοδοτώντας αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών.

Στα ανατολικά, η έντονη αντίθεση μεταξύ του κρύου αέρα και των θερμότερων, πιο υγρών συνθηκών στις κεντρικές ΗΠΑ είναι πιθανό να τροφοδοτήσει περαιτέρω την ανάπτυξη καταιγίδων.

Το Κέντρο Πρόβλεψης Καταιγίδων προειδοποίησε για πιθανότητα ανεμοστρόβιλου 15% τη Δευτέρα σε τέσσερις κεντρικές πολιτείες, που εκτείνονται σε μια περιοχή όπου ζουν σχεδόν 900.000 άνθρωποι.

Εκθεση για το κλίμα: Η Ευρώπη είναι η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος στον πλανήτη
Εκθεση για το κλίμα 29.04.26

Ευρώπη, η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος στον πλανήτη

Θερμοκρασίες άνω του μέσου όρου βίωσε η Ευρώπη σε συντριπτικό ποσοστό, με αποτέλεσμα τη μείωση κάλυψης χιονιού και πάγου, που παίζουν κρίσιμο ρόλο στην επιβράδυνση της κλιματικής αλλαγής.

Μεσόγειος: Η κλιματική αλλαγή απειλεί τις ακτές
Προκλήσεις 26.04.26

Η κλιματική αλλαγή απειλεί τις ακτές της Μεσογείου

Πώς η κλιματική αλλαγή και η συνεπακόλουθη άνοδος της στάθμης της θάλασσας μπορεί να δημιουργήσει έως και 20 εκατομμύρια κλιματικούς πρόσφυγες μέχρι το 2100 - Πρόκληση για κρίσιμες υποδομές

Κατερίνα Ροββά
Σκάλα Ωρωπού: Μήνυση από τον δήμο για τα μπάζα σε θαλάσσια περιοχή Natura – «Δημιούργησαν δρόμο 60 μέτρων»
Περιβαλλοντικό έγκλημα 25.04.26

Μήνυση από τον Δήμο Ωρωπού για τα μπάζα σε θαλάσσια περιοχή Natura - «Δημιούργησαν δρόμο 60 μέτρων»

Για τα μπάζα σε περιοχή Natura κατατέθηκε μήνυση σε Λιμεναρχείο και Αστυνομία, ενώ ενημερώθηκε η Κτηματική Υπηρεσία Αν. Αττικής - «Οι ασυνείδητοι θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη» λέει ο δήμαρχος Ωρωπού

Ταχεία μεταβολή στις θερμοκρασίες στον Ειρηνικό κάνει πιο πιθανό ένα «σούπερ» Ελ Νίνιο το καλοκαίρι
Ανακοίνωση WMO 24.04.26

Ταχεία μεταβολή στις θερμοκρασίες στον Ειρηνικό κάνει πιο πιθανό ένα «σούπερ» Ελ Νίνιο το καλοκαίρι

Ένα ισχυρής έντασης επεισόδιο Ελ Νίνιο ενδέχεται να προκαλέσει καταστροφική ξηρασία σε ορισμένες περιοχές και σοβαρές καταιγίδες σε άλλες, ενώ αναμένεται να επηρεάσει τη θερμοκρασία της Γης

Ζώα συντροφιάς: Πρόγραμμα εξειδικευμένης φροντίδας και διατροφής για επαγγελματίες και κηδεμόνες
Επιστημονικές γνώσεις 19.05.26

Πρόγραμμα επιμόρφωσης: Η επιστημονική διατροφή ως θεμέλιο ευζωίας των ζώων συντροφιάς

Το καινοτόμο πρόγραμμα για τη «Διατροφή ζώων συντροφιάς» παίρνει σάρκα και οστά από κρατικούς φορείς. Το πιστοποιητικό επιμόρφωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΕΚΠΑ: Στο top 100 παγκοσμίως σε 4 πεδία και διακρίσεις σε 24 επιστημονικά αντικείμενα
Ελλάδα 19.05.26

ΕΚΠΑ: Στο top 100 παγκοσμίως σε 4 πεδία και διακρίσεις σε 24 επιστημονικά αντικείμενα

Τα αποτελέσματα της φετινής κατάταξης (2026) αποτυπώνουν ποσοτικά και ποιοτικά τις καλύτερες επιδόσεις για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε επίπεδο πενταετίας οδηγώντας σε ρεκόρ διακρίσεων.

NBA: Αδιανόητη παράσταση του Γουεμπανιάμα, break στην Οκλαχόμα και 1-0 οι Σπερς σε ένα απίθανο ματς (vids, pics)
Μπάσκετ 19.05.26

NBA: Αδιανόητη παράσταση του Γουεμπανιάμα, break στην Οκλαχόμα και 1-0 οι Σπερς σε ένα απίθανο ματς (vids, pics)

Σε ένα από τα καλύτερα ματς στην ιστορία των NBA Playoffs, οι Σαν Αντόνιο Σπερς έκαναν το break στην έδρα των πρωταθλητών Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και έκαναν το 1-0 στους τελικούς της Δύσης. Ιστορικό ματς για τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα, έσπασαν… όλα τα ρεκόρ τα «σπιρούνια».

Ισπανία: Σκότωσε τους γονείς του, τραυμάτισε τον επτά μηνών γιο του και τρία ακόμα άτομα – Παραδόθηκε ο δράστης
Παραδόθηκε ο δράστης 19.05.26 Upd: 09:49

Αιματηρό περιστατικό στην Ισπανία: Σκότωσε τους γονείς του, τραυμάτισε τον επτά μηνών γιο του και τρία ακόμα άτομα

Αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς τη Δευτέρα στην Ισπανία - Ο δράστης που αναζητούνταν παραδόθηκε σήμερα στις αρχες

Σαν Ντιέγκο: «Θυσίασε τη ζωή του» ο φύλακας του τζαμιού και πατέρας οκτώ παιδιών – Φιλοναζί οι δράστες
Πώς έγινε η επίθεση 19.05.26

«Θυσίασε τη ζωή του» ο φύλακας του τζαμιού στο Σαν Ντιέγκο και πατέρας οκτώ παιδιών - Φιλοναζί οι δράστες

Πώς ξεδιπλώθηκε η επίθεση στο μεγαλύτερο τζαμί του Σαν Ντιέγκο - Μπιτόνι βενζίνης με το σύμβολο των SS είχαν οι δράστες - Μηνύματα μίσους πάνω σε ένα από τα όπλα

Το B/innovate ανέδειξε τη νέα γενιά καινοτομίας και δημιουργικότητας
Media 19.05.26

Το B/innovate ανέδειξε τη νέα γενιά καινοτομίας και δημιουργικότητας

Η εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ και η Alter Ego Media, σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το ACE – Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας βράβευσαν τη νεανική έμπνευση και καινοτομία στο πλαίσιο του B/innovate 2026

«Spygate»: Γιατί είναι στον «αέρα» ο αγώνας των 300.000.000 – «Φωτιά» στο αγγλικό ποδόσφαιρο!
Ποδόσφαιρο 19.05.26

«Spygate»: Γιατί είναι στον «αέρα» ο αγώνας των 300.000.000 – «Φωτιά» στο αγγλικό ποδόσφαιρο!

Κίνδυνος αποβολής της Σαουθάμπτον από τον «ακριβότερο αγώνα του κόσμου», τον τελικό των Play-off ανόδου στην Premier League (23/05), λόγου του σκανδάλου παρακολούθησης της Μίντλεσμπρο. Ολες οι λεπτομέρειες της υπόθεσης, οι κατηγορίες και οι καυστικές δηλώσεις.

Οι Μπέκαμ κάνουν χοντρό ταμείο – Αποκαλύφθηκε η τεράστια περιουσία του Ντέιβιντ και της Βικτόρια
💰 19.05.26

Οι Μπέκαμ κάνουν χοντρό ταμείο - Αποκαλύφθηκε η τεράστια περιουσία του Ντέιβιντ και της Βικτόρια

Το ζευγάρι των Μπέκαμ, που έχει τέσσερα παιδιά, φέρεται να διπλασίασε την καθαρή του περιουσία σε σχέση με πέρυσι, όταν η αξία της εκτιμάτο σε 666 εκατομμύρια δολάρια.

Ιαπωνία: Φοβάται την έλλειψη νάφθας – Τι είναι και γιατί ανησυχούν οι άνθρωποι;
Κόσμος 19.05.26

«Παραμείνετε ψύχραιμοι»: Η Ιαπωνία φοβάται την έλλειψη νάφθας - Τι είναι και γιατί ανησυχούν οι άνθρωποι;

Λίγοι είχαν ακούσει για τη νάφθα και λίγοι ήταν επίσης όσοι γνώριζαν τι είναι. Οι ελλείψεις που προκλήθηκαν από τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ την έφεραν στην επιφάνεια

Βορίζια: Σοκαριστικές αποκαλύψεις για τη δράση του κυκλώματος – Έκοψαν 134 ελιές αγρότη που αρνήθηκε να παραδώσει το χωράφι του
Ελλάδα 19.05.26

Σοκαριστικές αποκαλύψεις για το κύκλωμα στα Βορίζια - Έκοψαν 134 ελιές αγρότη που αρνήθηκε να παραδώσει το χωράφι του

Οι έξι συλληφθέντες, μέλη της ίδιας οικογένειας, κατηγορούνται ότι λειτουργούσαν σαν οργανωμένη «οικογενειακή μαφία» - Αρχηγικά στελέχη ένας θείος και τα δύο ανίψια του

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της ιατρικής (Μέρος Α’)
Language 19.05.26

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της ιατρικής (Μέρος Α’)

Οι άνθρωποι της ιατρικής στην αρχαία Ελλάδα μεταχειρίζονταν ένα ειδικό λεξιλόγιο, ένα πλούσιο γλωσσικό υλικό που συνδεόταν με ποικίλα φιλοσοφικά και επιστημονικά ρεύματα της ελληνικής αρχαιότητας

Ο λαός θα είναι ο καλύτερος κριτής για το ποια ή ποιος θα ηγηθεί της δημοκρατικής παράταξης και θα βγάλει τη χώρα από το σημερινό αδιέξοδο
Editorial 19.05.26

Ο λαός θα είναι ο καλύτερος κριτής για το ποια ή ποιος θα ηγηθεί της δημοκρατικής παράταξης και θα βγάλει τη χώρα από το σημερινό αδιέξοδο

Το να κρίνουν οι ίδιοι οι ψηφοφόροι το μέλλον του δημοκρατικού και προοδευτικού χώρου, ίσως είναι ο καλύτερος δρόμος

Το κόστος στέγασης ως αιτία οργής των ψηφοφόρων – Έλλειψη κατοικιών και αποτυχία του ελέγχου των ενοικίων
Στεγαστική κρίση 19.05.26

Το κόστος στέγασης ως αιτία οργής των ψηφοφόρων – Έλλειψη κατοικιών και αποτυχία του ελέγχου των ενοικίων

Το κόστος ζωής στην Ελλάδα και την Ευρώπη αντικατοπτρίζεται σε μεγάλο βαθμό στο κόστος στέγασης. Όταν τα ενοίκια αυξάνονται ταχύτερα από τους μισθούς, η μόνη βιώσιμη λύση είναι η προσφορά κοινωνικών κατοικιών.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

