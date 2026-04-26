newspaper
Κυριακή 26 Απριλίου 2026
weather-icon 14o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μεσόγειος: Η κλιματική αλλαγή απειλεί τις ακτές
Περιβάλλον 26 Απριλίου 2026, 08:00

Πώς η κλιματική αλλαγή και η συνεπακόλουθη άνοδος της στάθμης της θάλασσας μπορεί να δημιουργήσει έως και 20 εκατομμύρια κλιματικούς πρόσφυγες μέχρι το 2100 - Πρόκληση για κρίσιμες υποδομές

Κατερίνα Ροββά
A
A
Vita.gr
Πρωινή ρουτίνα: Τα 4′ που θα αλλάξουν όλη σου τη μέρα

Spotlight

Φιλοξενεί στις ακτές της περίπου 500 εκατομμύρια ανθρώπους από 22 διαφορετικές χώρες του κόσμου, οι ζωές των οποίων είναι συνδεδεμένες μαζί της. Η Μεσόγειος Θάλασσα δεν αποτελεί απλώς ένα ζωτικό οικοσύστημα αλλά έναν από τους πιο αξιόπιστους δείκτες της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης.

Η στάθμη της Μεσογείου στην περιοχή της Ελλάδας έχει ανέβει κατά 13 εκατοστά από το 1990

Η περιοχή της Μεσογείου θερμαίνεται με ρυθμό 20% γρηγορότερο από ό,τι ο υπόλοιπος πλανήτης – γι’ αυτό και βρίσκεται στο μικροσκόπιο της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας. Σε ένα τόσο ευάλωτο περιβάλλον τα πάντα αλλάζουν τα τελευταία χρόνια: η θερμοκρασία της θάλασσας αυξάνεται με εντυπωσιακούς ρυθμούς, ενώ δραματικά ανεβαίνει και η στάθμη της, φτάνοντας στην Ανατολική Μεσόγειο τα +15 εκατοστά από τις αρχές του 20ού αιώνα.

Η διατάραξη της θαλάσσιας ζωής, η καταστροφή της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας στις παράκτιες περιοχές αλλά και η εξαφάνιση σπουδαίων μνημείων που έφτιαξαν αρχαίοι πολιτισμοί στις ακτές της Μεσογείου αποτελούν ορατό κίνδυνο. Η Ελλάδα, η  Ιταλία και η Τουρκία βρίσκονται στις πρώτες θέσεις διακινδύνευσης.

Οπως αναφέρει στα «ΝΕΑ» ο Σταύρος Ντάφης, φυσικός – μετεωρολόγος, επιστημονικός συνεργάτης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και συνιδρυτής του επιστημονικού κόμβου πληροφόρησης Climatebook, «η στάθμη της Μεσογείου στην περιοχή της Ελλάδας έχει ανέβει κατά 13 εκατοστά από το 1990».

Οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί. «Αυτό το γνωρίζουμε από δορυφορικές μετρήσεις, όμως πλέον το βλέπουμε και στα λιμάνια. Αν είχαμε σημειώσει τη στάθμη της θάλασσας με έναν μαρκαδόρο, η άνοδος θα ήταν ορατή σε όλους», εξηγεί.

Ο Σταύρος Ντάφης επισημαίνει ότι «η αύξηση οφείλεται στην κλιματική αλλαγή, η οποία προκαλεί θερμική διαστολή των ωκεανών και τήξη των παγετώνων. Αυτά τα επιπλέον εκατοστά, όταν προστίθενται σε ένα ακραίο καιρικό γεγονός με χαμηλή πίεση και ισχυρούς ανέμους ή σε κάποια αστρονομικά φαινόμενα, αυξάνουν την πιθανότητα και την έκταση της υπερχείλισης της θάλασσας, όπως συνέβη τον περασμένο Φεβρουάριο σε περιοχές της Ελλάδας. Κάθε εκατοστό ανόδου της θαλάσσιας στάθμης προσθέτει ένα ακόμη πρόβλημα».

Το δυσοίωνο μέλλον

Τα επιστημονικά σενάρια για το μέλλον είναι δυσοίωνα. Σύμφωνα με τις έρευνες, η στάθμη της Μεσογείου προβλέπεται να ανέβει έως και κατά 20 εκατοστά έως το 2050 και έως 57 εκατοστά μέχρι το 2100. «Οσον αφορά την Ελλάδα», εξηγεί ο Σταύρος Ντάφης, «στην περίπτωση που το 2100 έχουμε μια υπερθέρμανση του πλανήτη κατά 3° C (σ.σ.: αυτό δηλαδή που προβλέπεται αν συνεχιστεί η υφιστάμενη κατάσταση), εκτιμάται ότι η άνοδος της στάθμης θα κινηθεί στα 50 με 70 εκατοστά»…

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της ομάδας ειδικών MedECC, αν δεν υπάρξει άμεση δράση για την ανάσχεση της κλιματικής κρίσης, η άνοδος της στάθμης της Μεσογείου μπορεί να δημιουργήσει έως και 20 εκατομμύρια κλιματικούς πρόσφυγες, δηλαδή 20 εκατομμύρια ανθρώπους που θα εγκαταλείψουν τις παράκτιες πόλεις της Μεσογείου μέχρι το 2100. Επίσης, κρίσιμες υποδομές, όπως δίκτυα μεταφορών και πολιτιστικά μνημεία, θα βρεθούν αντιμέτωπες με πλημμύρες και ανεπανόρθωτες βλάβες.

Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με το Διεθνές Ιδρυμα για τους Πόλους, «το θερμό κλίμα της Μεσογείου αποτελεί ιδανική συνθήκη για μεγάλο ποσοστό εξάτμισης των νερών της. Η Μεσόγειος χάνει με αυτόν τον τρόπο σχεδόν ένα μέτρο νερού κάθε χρόνο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι “αδειάζει”, καθώς το νερό της αναπληρώνεται με τρεις τρόπους: μια μικρή ποσότητα προέρχεται από τα ποτάμια και τις βροχές, μια πολύ μικρή ποσότητα από τη Μαύρη Θάλασσα και το μεγαλύτερο μέρος από τον Ατλαντικό Ωκεανό, μέσω του Πορθμού του Γιβραλτάρ – περίπου 35.000 km3 ετησίως».

Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας συνδέεται και με την εκρηκτική αύξηση της θερμοκρασίας της. Τα τελευταία χρόνια η Μεσόγειος Θάλασσα «βράζει». Βιώνει θαλάσσιους καύσωνες, με τις θερμοκρασίες της επιφάνειάς της να κινούνται ενίοτε σε ακραία υψηλά επίπεδα. Τον Αύγουστο του 2024 σημειώθηκε ρεκόρ όλων των εποχών – από τότε που ξεκίνησε να καταγράφεται η θερμοκρασία της Μεσογείου –, με τη μέση θερμοκρασία της θάλασσας να φτάνει τους 28,15 βαθμούς Κελσίου.

«Οι βραχυπρόθεσμες προβλέψεις δείχνουν πως φέτος η κατάσταση δεν θα είναι καλύτερη από τα τελευταία χρόνια», λέει στα «ΝΕΑ» ο Σταύρος Ντάφης. «Το πρόβλημα είναι πολύ έντονο στις ρηχές περιοχές της Μεσογείου, όπως ο Θερμαϊκός Κόλπος, όπου η θερμοκρασία των υδάτων μπορεί να ξεπεράσει και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Καθώς προκαλούμε το φαινόμενο του θερμοκηπίου, ανεβαίνει η θερμοκρασία του αέρα και η επιφάνεια της θάλασσας που έρχεται σε επαφή με τον αέρα θερμαίνεται επίσης. Τα καλοκαίρια, ύστερα από ισχυρά επεισόδια καύσωνα του αέρα, ακολουθούν καύσωνες θάλασσας, οι οποίοι έχουν πάντα μεγαλύτερη διάρκεια».

Οι συνέπειες είναι τραγικές. Ενα μοναδικό οικοσύστημα εξαφανίζεται, η αλιεία καταστρέφεται, η ανθρώπινη υγεία επηρεάζεται σοβαρά. Πτυχές του προβλήματος βιώνει ήδη η Ελλάδα με την καταστροφή των μυδοκαλλιεργειών της λόγω των υψηλών θερμοκρασιών της θάλασσας, τη μεγάλη ανάπτυξη μεδουσών και τη δραματική μείωση των ιχθυοαποθεμάτων. Σύμφωνα με διεθνείς μελέτες, με μόλις 0,8° C επιπλέον θέρμανση της Μεσογείου ως το 2100 οι πληθυσμοί των ψαριών θα μπορούσαν να μειωθούν κατά 30%-40%, η αναπαραγωγή της θαλάσσιας χελώνας να υποστεί μεταβολές, λιβάδια θαλάσσιας βλάστησης όπως η ποσειδωνία θα μπορούσαν να εξαφανιστούν, ενώ χωροκατακτητικά φύκια και ξενικά είδη ψαριών να κυριαρχήσουν.

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ορμούζ: Οι επόμενες 60 ημέρες θα κρίνουν την παγκόσμια οικονομία – Συναγερμός για καύσιμα και ανάπτυξη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πρωινή ρουτίνα: Τα 4′ που θα αλλάξουν όλη σου τη μέρα

Economy
Μητσοτάκης – Μακρόν στο Ελληνογαλλικό Οικονομικό Φόρουμ: Η Ελλάδα μοντέλο οικονομικής προόδου

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Σκάλα Ωρωπού: Μήνυση από τον δήμο για τα μπάζα σε θαλάσσια περιοχή Natura – «Δημιούργησαν δρόμο 60 μέτρων»
Περιβαλλοντικό έγκλημα 25.04.26

Για τα μπάζα σε περιοχή Natura κατατέθηκε μήνυση σε Λιμεναρχείο και Αστυνομία, ενώ ενημερώθηκε η Κτηματική Υπηρεσία Αν. Αττικής - «Οι ασυνείδητοι θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη» λέει ο δήμαρχος Ωρωπού

Σύνταξη
Ταχεία μεταβολή στις θερμοκρασίες στον Ειρηνικό κάνει πιο πιθανό ένα «σούπερ» Ελ Νίνιο το καλοκαίρι
Ανακοίνωση WMO 24.04.26

Ένα ισχυρής έντασης επεισόδιο Ελ Νίνιο ενδέχεται να προκαλέσει καταστροφική ξηρασία σε ορισμένες περιοχές και σοβαρές καταιγίδες σε άλλες, ενώ αναμένεται να επηρεάσει τη θερμοκρασία της Γης

Σύνταξη
Πώς η κλιματική κρίση απειλεί τη δημοκρατία – Καύσωνες, πλημμύρες και φωτιές διακόπτουν δεκάδες εκλογές
Έρευνα 23.04.26

To 2024 οι φυσικές καταστροφές που συνδέονται με την κλιματική κρίση διέκοψαν 23 εκλογικές αναμετρήσεις σε 18 χώρες, σύμφωνα με έρευνα του διακυβερνητικού οργανισμού International IDEA

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ανταρκτική: Το ακραίο σχέδιο για να αποτραπεί η άνοδος της στάθμης της θάλασσας
! 19.04.26

Η πιθανή κατάρρευση των πάγων στη δυτική Ανταρκτική θα μπορούσε να προκαλέσει άνοδο της στάθμης της θάλασσας κατά περίπου 3 μέτρα. Μια ακραία πρόταση γεωμηχανικής θα μπορούσε να σώσει την κατάσταση;

Σύνταξη
Πόσα δέντρα βλέπετε από το μπαλκόνι σας; Ο κανόνας 3-30-300 και το «πράσινο» ταξικό χάσμα
Πανευρωπαϊκή έρευνα 18.04.26

Πανευρωπαϊκή έρευνα αξιολογεί το «αστικό πρασίνισμα», με βάση τον κανόνα 3-30-300: Να βλέπεις τρία δέντρα από το σπίτι σου, 30% κάλυψη με πράσινο στη γειτονιά, 300 μέτρα απόσταση από χώρο πρασίνου.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Ξηρασία, καταιγίδες, άνοδος της παγκόσμιας θερμοκρασίας – Οι προβλέψεις για «σούπερ» Ελ Νίνιο το καλοκαίρι
Ανησυχία 12.04.26

Το «σούπερ» Ελ Νίνιο» ενδέχεται να προκαλέσει καταστροφική ξηρασία σε ορισμένες περιοχές και σοβαρές καταιγίδες σε άλλες, ενώ θα οδηγήσει και σε αύξηση της θερμοκρασίας της Γης

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Αργεντινή: Εξορύξεις σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές παγετώνων προωθεί η κυβέρνηση Μιλέι – Θύελλα αντιδράσεων
Περιβάλλον 11.04.26

Η νομοθετική αλλαγή που υποστηρίζεται από τον ακροδεξιό πρόεδρο στην Αργεντινή καθιστά ευκολότερη την εξόρυξη μετάλλων σε παγετώνες των Άνδεων

Σύνταξη
Καμπανάκι από Copernicus: Οι ωκεανοί κοντά σε επίπεδα ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας
Περιβάλλον 10.04.26

Το μηνιαίο δελτίο του Copernicus για το κλίμα, που δημοσιοποιήθηκε σήμερα, είναι ένα σήμα συναγερμού: ύστερα από τρία χρόνια που ήταν τα θερμότερα που έχουν καταγραφεί στη Γη, η ολοένα πιο πιθανή επιστροφή του Ελ Νίνιο το δεύτερο εξάμηνο της χρονιάς προκαλεί ανησυχία στους κλιματολόγους ότι η ανθρωπότητα κινείται προς νέες ακραίες υψηλές θερμοκρασίες

Σύνταξη
«Πορτοκαλί» ουρανός στην Ευρώπη – Πώς η σκόνη από τη Σαχάρα πλήττει την υγεία, την οικονομία και το περιβάλλον
Κλιματική αλλαγή 05.04.26

Η σκόνη από τη Σαχάρα είναι μεν φυσικό φαινόμενο, αλλά η κλιματική αλλαγή το επιτείνει, με αποτέλεσμα περισσότερη σκόνη να σηκώνεται και να ταξιδεύει στην Ευρώπη με τη βοήθεια των ανέμων

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Γνωριμία με τις ορχιδέες του Υμηττού
Περιβάλλον 02.04.26

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα που διοργανώνει η Φιλοδασική Ένωση Αθηνών προκειμένου να προστατευθούν και να διατηρηθούν οι ορχιδέες του Υμηττού

Κατερίνα Ροββά
Φυτοφάρμακα και καρκίνος – Ακόμα και 150% υψηλότερος κίνδυνος για τους πληθυσμούς που εκτίθενται σε αυτά
Διεθνής έρευνα 01.04.26

Φυτοφάρμακα και καρκίνος - Ακόμα και 150% υψηλότερος κίνδυνος για τους πληθυσμούς που εκτίθενται σε αυτά

Οι ερευνητές μελέτησαν 31 χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε φυτοφάρμακα, καμία από τις οποίες δεν ταξινομείται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως γνωστή καρκινογόνα ουσία για τον άνθρωπο

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τρεις κάλπες στη σημερινή Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 26.04.26

Με ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη ξεκινά σήμερα στις 12:00 η συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, με τα μέλη του οργάνου να εκλέγουν νέο γραμματέα, Πολιτικό Συμβούλιο και ΕΔΕΚΑΠ.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Τραμπ: Απίθανο να συνδέονται οι πυροβολισμοί με τον πόλεμο στο Ιράν – Στο Πακιστάν μεταβαίνουν Iρανοί διαπραγματευτές
Κόσμος 26.04.26

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι πυροβολισμοί στη δεξίωση του Τύπου στην Ουάσινγκτον δεν θα τον αποτρέψουν από το να κερδίσει τον πόλεμο με το Ιράν αν και πιστεύει ότι το επεισόδιο δεν έχει σχέση - O επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, που είχε αναχωρήσει για το Ομάν, θα επιστρέψει σήμερα στο Ισλαμαμπάντ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Στενά του Ορμούζ: Οι 60 ημέρες που τρομάζουν τις αγορές – Έρχεται θερμό καλοκαίρι
Στενά του Ορμούζ 26.04.26

Αξιωματούχοι της Κομισιόν και εκπρόσωποι κυβερνήσεων εστιάζουν στις επόμενες έξι έως οκτώ εβδομάδες, κατά τις οποίες η αγορά θα κληθεί να λειτουργήσει χωρίς κανονικές ροές

Αλέξανδρος Κλώσσας
Καιρός: Ανοιξιάτικο το σκηνικό με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας – Πού αναμένονται καταιγίδες
Πρόβλεψη ΕΜΥ 26.04.26

Ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 26 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΥ

Σύνταξη
Η Ιταλία αποσύρεται από το Ευρωπαϊκό Παραολυμπιακό Πρωτάθλημα Κολύμβησης
Αθλητισμός & Σπορ 26.04.26

Η απόφαση της Federazione Italiana Nuoto Paralimpico να μην συμμετάσχει στη διοργάνωση στην Τουρκία αναδεικνύει τον αυξανόμενο αντίκτυπο των διεθνών εντάσεων στον παγκόσμιο αθλητισμό

Γιώργος Μαζιάς
Επιζώσες του Έπσταϊν τιμούν την Βιρτζίνια Τζουφρέ
1 χρόνος 26.04.26

Έναν χρόνο μετά τον θάνατο της Βιρτζίνια Τζουφρέ, οι επιζώσες τιμούν τη μνήμη της, διεκδικώντας δικαιοσύνη και κρατώντας ζωντανό τον αγώνα της

Ευγενία Κοτρώτσιου
AI: Τι παραβλέπει το αφήγημα της εργασιακής «Αποκάλυψης» της τεχνητής νοημοσύνης
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 26.04.26

Το αν οι νέες τεχνολογίες, όπως η AI, μπορούν ή όχι να εκτελέσουν μια εργασία αποτελεί μόνο ένα μικρό μέρος της συνολικής εικόνας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το τέλος της βεβαιότητας: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη διέλυσε την κοινή μας πραγματικότητα
Τεχνολογία 26.04.26

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης διαβρώνει την κοινή μας πραγματικότητα δημιουργώντας μια πρωτοφανή κρίση εμπιστοσύνης παγκοσμίως

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, συμπιέζεται ο μέσος: Το spillover effect και πώς εξανεμίζεται
Μισθολογική καθήλωση 26.04.26

Ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε σωρευτικά πάνω από 41% από το 2019, πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Όμως ο μέσος μισθός παραμένει καθηλωμένος στα χαμηλότερα επίπεδα της ΕΕ και η αγοραστική του δύναμη μειώνεται.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Social media: «Ας μας μάθουν, αντί να μας τα απαγορεύσουν» – Πώς αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους περιορισμούς
«Τα χρειαζόμαστε» 26.04.26

Η απαγόρευση πρόσβασης των ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα social media θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2027, βάσει της κυβερνητικής πρότασης

Βασίλης Τσουκαλάς
ΗΠΑ: Δισεκατομμύρια για «ασπίδα πυραύλων» – Μαζική ενίσχυση της ναυτικής άμυνας
Κίνηση υπεροχής 26.04.26

Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν την αγορά εκατοντάδων προηγμένων πυραύλων SM-6 και SM-3, επενδύοντας πάνω από 4 δισ. δολάρια για να ενισχύσει την αντιπυραυλική της ικανότητα σε ξηρά, θάλασσα και αέρα

Γεώργιος Μαζιάς
Μάλι: Συντονισμένη επίθεση ενόπλων στο Μπαμακό
Το Σαχέλ σε αποσταθεροποίηση 26.04.26

Επιθέσεις σε πολλαπλά μέτωπα από τζιχαντιστές και Τουαρέγκ, διεθνής συναγερμός και νεκροί στη Μπουρκίνα Φάσο αποκαλύπτουν το εύρος της κρίσης στην περιοχή

Γιώργος Μαζιάς
Πυροβολισμοί στο Δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκο – Απομακρύνθηκαν οι επίσημοι και ο Τραμπ
Κόσμος 26.04.26 Upd: 05:02

Οι πυροβολισμοί φέρονται να προήλθαν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το λόμπι του ξενοδοχείου Washington Hilton, όπου πραγματοποιείται το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μαζικές τρομοκρατικές επιθέσεις στην Κολομβία με 14 νεκρούς και 38 τραυματίες λίγο πριν τις εκλογές (βίντεο)
Κόσμος 26.04.26

Μόνο σε μια επίθεση με εκρηκτικά στην Παναμερικανική εθνική οδό είχε ως αποτέλεσμα 14 νεκρούς και 20 τραυματίες. Επιθέσεις με drones σε στρατόπεδα, ολόκληρη η Κολομβία σε συναγερμό.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Λίβανος: Νέα ισραηλινά πλήγματα στον νότο μετά την εντολή του Νετανιάχου – Πολίτες φεύγουν από τον νότο
Κόσμος 26.04.26

Με τις αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ να έχουν ξεκινήσει ξανά με εντολή Νετανιάχου, χιλιάδες πολίτες του νότου του Λιβάνου προσπαθούν να φύγουν προς την Βηρυτό και την Σιδώνα.

Σύνταξη
Πυροβολισμοί εναντίον αντιφασιστών στην Ιταλία, την επέτειο της Ημέρας της Απελευθέρωσης
Ακροδεξιά βία 26.04.26

Άνδρας με κράνος και στολή παραλλαγής που επέβαινε σε σκούτερ πυροβόλησε ένα ζευγάρι αντιφασιστών, στον λαιμό, το μάγουλο και τον ώμο με αεροβόλο προκαλώντας τους ελαφρά τραύματα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οι παίκτες του ΟΦΗ έκαναν pasillo, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ αποδοκίμαζαν! (vid)
Ποδόσφαιρο 26.04.26

Οι παίκτες του ΟΦΗ έκαναν pasillo στους παίκτες του ΠΑΟΚ, όταν οι χαμένοι του τελικού πήγαν για να παραλάβουν τα μετάλλιά τους – Την ίδια στιγμή οι οπαδοί του «Δικεφάλου» γιούχαραν τους παίκτες της ομάδας του

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 26 Απριλίου 2026
Cookies