Επίσκεψη Πούτιν στην Κίνα στις 19 και 20 Μαΐου – Τι θα συζητήσουν με τον Σι
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, θα ανταλλάξουν απόψεις για σημαντικά διεθνή και περιφερειακά ζητήματα, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο
- Ανεβαίνει η θερμοκρασία το Σάββατο - Αφρικανική σκόνη, βροχές και κατά τόπους χαλαζόπτωση
- Πώς θα κατασκευαστούν οι κοινωνικές κατοικίες
- Αγωνία για 12χρονο κορίτσι που κατέρρευσε μέσα στο σπίτι του στη Λάρισα
- «Τι δουλειά έχει ο κοριός εδώ;» – Η ρετσινιά για τον Γρηγόρη Δημητριάδη δεν σβήνει με 300 ταϊσμένους κλακαδόρους
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν θα επισκεφθεί την Κίνα στις 19 και τις 20 Μαΐου, ανακοίνωσε το Σάββατο το Κρεμλίνο.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αυτής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μόνο μερικές ημέρες ύστερα από αυτήν του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Ρώσος πρόεδρος θα συζητήσει με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, τρόπους για την «περαιτέρω ενίσχυση της συνολικής σύμπραξης και της στρατηγικής συνεργασίας» ανάμεσα στη Ρωσία και την Κίνα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, θα ανταλλάξουν επίσης απόψεις για σημαντικά διεθνή και περιφερειακά ζητήματα, πρόσθεσε το Κρεμλίνο σε ανακοίνωσή του.
Η Ρωσία του Πούτιν εξακολουθεί να έχει επιρροή στο παγκόσμιο γίγνεσθαι
Αν κάποιοι πιστεύουν ότι ο Πούτιν έχει παραγκωνιστεί στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας, ο Ρώσος ηγέτης, αναμφίβολα, δεν στερείται δικών του «χαρτιών». Σημαντικά παγκόσμια ζητήματα – όπως οι πόλεμοι στην Ουκρανία και το Ιράν, η ενεργειακή ασφάλεια και το μέλλον της διεθνούς τάξης – εξακολουθούν να συνδέονται με την Ρωσία. Αυτό παρέχει στον Πούτιν ένα βαθμό επιρροής στις σχέσεις του τόσο με τον Σι όσο και με τον Τραμπ.
Ωστόσο, η άσκηση αυτής της επιρροής ενέχει σημαντικούς κινδύνους, ειδικά σε τομείς όπου τα συμφέροντα της Κίνας και των ΗΠΑ συνάδουν περισσότερο μεταξύ τους παρά με αυτά της Ρωσίας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την περίπτωση του πολέμου στο Ιράν.
Η Ρωσία είναι αυτή που ωφελείται περισσότερο από τη συνέχιση αυτής της σύγκρουσης. Η αναστάτωση που προκαλεί στις παγκόσμιες ροές ενέργειας έχει οδηγήσει σε αύξηση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, διατηρώντας τη «πολεμική οικονομία» της Μόσχας σε λειτουργία.
- Οι «απαντήσεις» για Ποντένσε, Έσε
- Finos Film: Το ξεκαρδιστικό video για τη σημερινή «Ημέρα του σερβιτόρου»
- Με άγχος για εσωκομματικά και δελφίνους ο Μητσοτάκης στο συνέδριο
- Άγιοι Ανάργυροι: Εντοπίστηκε σπίτι τρώγλη – Τρία παιδιά ζούσαν σε άθλιες συνθήκες, συνελήφθησαν οι γονείς
- Επίσκεψη Πούτιν στην Κίνα στις 19 και 20 Μαΐου – Τι θα συζητήσουν με τον Σι
- Play outs: Με νίκη ο Αστέρας κλειδώνει την παραμονή και υποβιβάζονται Πανσερραϊκός, ΑΕΛ
- Νέα Υόρκη: Μεθυσμένος οδηγός έχασε τον έλεγχο και παρέσυρε πεζούς – Δύο νεκροί και τρεις τραυματίες
- Λάρισα: Αγωνία για 12χρονο κορίτσι που κατέρρευσε μέσα στο σπίτι του
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις