Νυρεμβέργη: Ενας νεκρός και 17 στο νοσοκομείο από διαρροή χημικής ουσίας σε εργοστάσιο
Δύο εργαζόμενοι εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους, κι ένας εξ αυτών άφησε την τελευταία του πνοή αργότερα σε νοσοκομείο, μετά τη διαρροή χημικής ουσίας σε εργοστάσιο στη Νυρεμβέργη.
Διαρροή χημικής ουσίας σε εγκαταστάσεις εταιρείας στη Νυρεμβέργη της Γερμανίας είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός εργαζομένου και τη διακομιδή 17 άλλων σε νοσοκομείο (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).
Δύο εργαζόμενοι εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους κι ένας εξ αυτών άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο
In einer Chemiefirma in Nürnberg tritt ein hochgiftiger Stoff aus. Der gesamte Betrieb wird evakuiert, ein Mann stirbt. Doch bis klar ist, was in dem Betrieb geschah, wird noch Zeit vergehen. https://t.co/NNB1ncKFuD pic.twitter.com/Tnn3o9bafg
— AugsburgerAllgemeine (@AZ_Augsburg) May 15, 2026
Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα χθες Παρασκευή σε βιομηχανικό πάρκο της γερμανικής πόλης και προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των τοπικών αρχών.
Δύο εργαζόμενοι εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους στις εγκαταστάσεις της εταιρείας κι ένας εξ αυτών άφησε την τελευταία του πνοή αργότερα σε νοσοκομείο, σύμφωνα με την ενημέρωση από την αστυνομία.
Feuerwehr-Großeinsatz in Nürnberg wegen Chemieunfall
Sieben Personen verletzt – zwei schwer https://t.co/hMZ5x8VUHr pic.twitter.com/hQgQq7xHeT
— inFranken.de (@inFranken) May 15, 2026
Οι βαυαρικές αρχές διαβεβαιώνουν πως δεν υφίσταται πλέον κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, καθώς η διαρροή περιορίστηκε εγκαίρως στο κτίριο.
Δεκάδες πυροσβέστες
Δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής ποια ήταν η χημική ουσία που διέρρευσε, ούτε και τα αίτια της διαρροής.
Το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa) μετέδωσε πως στο σημείο έσπευσαν 65 πυροσβέστες, ορισμένοι με φόρμες χημικής προστασίας, που απομάκρυναν δεκάδες εργαζόμενους από το κτίριο.
Πηγή: ΑΠΕ
