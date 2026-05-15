Οι καταναλωτές δεν έχουν ακόμη δει το πραγματικό κόστος του πολέμου στη Μέση Ανατολή στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα εκτινάχθηκε στο 5,4% τον Απρίλιο και σύμφωνα με εκτιμήσεις παραγόντων οι πιέσεις θα ενταθούν τους επόμενους μήνες, καθώς το κύμα ανατιμήσεων δεν αναμένεται να «ξεφουσκώσει».

Πέρα από την ένταση των ανατιμήσεων στα τρόφιμα κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει μια περαιτέρω κλιμάκωση τους επόμενους μήνες

Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη παρουσίασε επίσης άνοδο, διαμορφούμενος στο 3%, από 2,6% που ήταν τον Μάρτιο.

Η σύγκριση των δεικτών μεταξύ Ελλάδας και Ευρωζώνης αναδεικνύουν μια αισθητή διαφορά. Στην Ελλάδα ο εναρμονισμένος πληθωρισμός στην κατηγορία «τρόφιμα, αλκοόλ και καπνός» ανήλθε στο 4,1%, έναντι 2,5% στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η διαφορά αυτή προκύπτει κυρίως εξαιτίας του ενεργειακού κόστους με τον σχετικό δείκτη στη χώρα μας να διαμορφώνεται στο 21,9%, έναντι 10,9% στην Ευρώπη.

H αστάθεια θα παραμείνει υψηλή

O Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, καθώς η αστάθεια θα παραμείνει υψηλή σημειώνει (Avvenire) πως «είναι αναγκαίο να ενισχυθούν τα κοινά εργαλεία αντιμετώπισης κρίσεων». Η ενσωμάτωση των εργαλείων αυτών στο θεσμικό οικοδόμημα της Ευρώπης «θα συνέβαλε στη σταθεροποίηση της οικονομίας και στη στήριξη της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης» αναφέρει.

Την ίδια ώρα ο Δείκτης Τιμών Τροφίμων του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), ο οποίος παρακολουθεί τις μηνιαίες μεταβολές στις διεθνείς τιμές ενός καλαθιού τροφίμων, διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στις 130,7 μονάδες τον Απρίλιο, σημειώνοντας άνοδο 1,6% σε σχέση με το αναθεωρημένο επίπεδο του Μαρτίου και 2% υψηλότερα σε σχέση με πέρυσι.

Ο Δείκτης Τιμών Σιτηρών του FAO αυξήθηκε κατά 0,8% σε σχέση με τον Μάρτιο και κατά 0,4% σε σχέση με πέρυσι, αντανακλώντας την άνοδο των τιμών στα περισσότερα βασικά σιτηρά.

Η κρίσιμη δείκτες και ο πληθωρισμός

«Παρά τις διαταραχές που συνδέονται με την κρίση στα Στενά του Ορμούζ, τα παγκόσμια αγροδιατροφικά συστήματα συνεχίζουν να δείχνουν ανθεκτικότητα. Οι τιμές των σιτηρών έχουν αυξηθεί μέτρια μέχρι στιγμής, υποστηριζόμενες από σχετικά ισχυρά αποθέματα και επαρκείς προμήθειες από προηγούμενες περιόδους», όμως, «τα φυτικά έλαια αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών, κυρίως λόγω των τιμών του πετρελαίου, οι οποίες αυξάνουν τη ζήτηση για βιοκαύσιμα και ασκούν πρόσθετη πίεση στις αγορές φυτικών ελαίων», δηλώνει ο επικεφαλής οικονομολόγος του FAO Máximo Torero.

Οι παγκόσμιες τιμές του αραβοσίτου αυξήθηκαν κατά 0,7%.

Ο Δείκτης Τιμών Ρυζιού αυξήθηκε κατά 1,9%

Ο Δείκτης Τιμών Φυτικών Ελαίων αυξήθηκε κατά 5,9%

Ο Δείκτης Τιμών Κρέατος έφτασε σε νέο ιστορικό υψηλό τον Απρίλιο, σημειώνοντας άνοδο 1,2%

Ο Δείκτης Τιμών Γαλακτοκομικών Προϊόντων της FAO σημείωσε πτώση 1,1%

Ο Δείκτης Τιμών Ζάχαρης σημείωσε επίσης πτώση, κατά 4,7%

Για τη σοδειά του 2026, η τελευταία πρόβλεψη του Οργανισμού για την παγκόσμια παραγωγή σιταριού αναθεωρήθηκε ελαφρώς προς τα κάτω και ανέρχεται πλέον σε 817 εκατομμύρια τόνους. Αυτό αντιστοιχεί σε μείωση περίπου 2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι προοπτικές εξακολουθούν να είναι αβέβαιες εν μέσω του ουσιαστικού κλεισίματος του Στενού του Ορμούζ.

Όπως είναι απόλυτα φυσικό η διαμόρφωση των τελικών τιμών στα προϊόντα επηρεάζεται άμεσα από τις συνθήκες στην πρωτογενή παραγωγή, όπου οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν ισχυρές.

Οι προσδοκίες για μια σταθερή αποπληθωριστική πορεία χαμηλώνουν ενώ πολλοί ειδικοί θεωρούν πως είναι θέμα χρόνου τα φουσκωμένα κόστη να περάσουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Οι ανατιμήσεις από το χωράφι στο ράφι δεν εμφανίζονται ακαριαία στην κατανάλωση, αλλά μετακυλίονται με μια χρονική υστέρηση ενός έως δύο μηνών.

Η κρίση «ακουμπά» τα λιπάσματα

Μια νέα κρίση ωριμάζει αργά και απειλεί να πυροδοτήσει νέο κύμα ακρίβειας στα τρόφιμα όπως εξηγεί σε ρεπορτάζ του το Politico. Μία από τις βασικότερες αιτίες ανησυχίας είναι οι τιμές και η διαθεσιμότητα των λιπασμάτων.

Η Ευρώπη παράγει τα δικά της αζωτούχα λιπάσματα, αλλά τα κατασκευάζει από εισαγόμενο φυσικό αέριο. Από τη στιγμή που το Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά «η ωρολογιακή βόμβα των λιπασμάτων, απειλεί να εκτοξεύσει τις τιμές τροφίμων στην Ευρώπη», σύμφωνα με τη νέα ανάλυση.

Με την ανοιξιάτικη καλλιεργητική περίοδο να είναι σχεδόν θωρακισμένη καθώς οι περισσότεροι αγρότες είχαν ήδη αγοράσει τα λιπάσματα το ενδιαφέρον στρέφεται στο φθινόπωρο καθώς η γεωπολιτική αστάθεια είναι ικανή να προκαλέσει μεγάλα προβλήματα.

Οι Έλληνες αγρότες ανησυχούν για το αν θα μπορέσουν να προμηθευθούν επαρκή λιπάσματα και οι κρατικές επιδοτήσεις του 15%, για τα παραστατικά αγορών, θα κοπούν ως και τον Αύγουστο.

«Είναι αναγκαίο να στηριχθούν τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αποφεύγοντας, όμως, μέτρα οριζόντια ή παρατεταμένης διάρκειας, που θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν περαιτέρω τον πληθωρισμό», δηλώνει ο διοικητής της ΤτΕ καθώς ο χρόνος πιέζει για συντονισμένες λύσεις που θα οδηγήσουν σε μείωση των πληθωριστικών πιέσεων.