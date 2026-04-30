Στο 4,6% εκτοξεύτηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο και στην 3% στην ευρωζώνη, με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή που πυροδοτεί μια σειρά από ανατιμήσεις, αρχής γενομένης από τα καύσιμα, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat.

Οσον αφορά τις παραμέτρους που πυροδότησαν την άνοδο του πληθωρισμού, στην ευρωζώνη, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στατιστική αρχή, ο τομέας της ενέργειας αναμένεται να παρουσιάσει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Απρίλιο (10,9%, έναντι 5,1% τον Μάρτιο), ακολουθούμενος από τις υπηρεσίες (3,0%, έναντι 3,2% τον Μάρτιο), τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και τα καπνικά (2,5%, έναντι 2,4% τον Μάρτιο) και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,8%, έναντι 0,5% τον Μάρτιο).