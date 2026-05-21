Μεγάλη γιορτή σήμερα 21 Μαΐου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Γιορτή σήμερα Τετάρτη 21 Μαΐου και το εορτολόγιο περιλαμβάνει μία από τις μεγαλύτερες και πιο δημοφιλείς γιορτές της χρονιάς. Πολλοί είναι αυτοί που έχουν σήμερα την τιμητική τους, καθώς η Εκκλησία τιμά τους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη, ενώ η ημέρα συνδέεται και με την Ανάληψη του Χριστού.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 21 Μαΐου

Σήμερα γιορτάζουν οι:

Κωνσταντίνος, Κώστας, Κωστής, Κωσταντίνος, Κωνσταντίνα, Κωνσταντία, Κωσταντίνα, Κωστούλα, Ντίνα, Νάντια

Ελένη, Έλενα, Ελεάννα, Ελεάνα, Ελίνα, Λένα, Λενίτσα, Λένγκω, Λενιώ, Ελεονόρα, Ελεονώρα, Νόρα, Μαριλένα, Ελενάκι, Νίτσα, Νέλη

Νεφέλη *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Η σημερινή ημέρα θεωρείται από τις πιο σημαντικές του χρόνου για το ελληνικό εορτολόγιο, αφού τα ονόματα Κώστας και Ελένη είναι από τα πιο διαδεδομένα στην Ελλάδα.

Ποιους Αγίους και ποια γιορτή τιμά σήμερα η Εκκλησία

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά:

Τους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη

Την Ανάληψη του Χριστού

Οι Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη

Ο Μέγας Κωνσταντίνος θεωρείται μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στην ιστορία του Χριστιανισμού, καθώς συνέβαλε καθοριστικά στην ελευθερία άσκησης της χριστιανικής πίστης στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.

Η μητέρα του, Αγία Ελένη, είναι γνωστή για το προσκύνημά της στους Αγίους Τόπους και για την εύρεση του Τιμίου Σταυρού, γεγονός που την κατέστησε μία από τις πιο σεβαστές μορφές της Εκκλησίας.

Η Ανάληψη του Χριστού

Η Ανάληψη του Χριστού γιορτάζεται σαράντα ημέρες μετά το Πάσχα και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δεσποτικές εορτές της Ορθοδοξίας. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Χριστός αναλήφθηκε στους ουρανούς παρουσία των μαθητών Του.

Η ημέρα έχει ιδιαίτερο πνευματικό χαρακτήρα και συνοδεύεται από λειτουργίες και έθιμα σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.

Φωτογραφία: Marina Koutsoumpa