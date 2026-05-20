Πώς συνέβη η τραγωδία στο Δαφνί – Δράστης και θύμα ήταν στο ίδιο θάλαμο από την Παρασκευή
Φως στην υπόθεση του θανάτου του 57χρονου, στο Δαφνί, προσπαθούν να ρίξουν οι αστυνομικοί.
Να διαλευκάνουν την υπόθεση του θανάτου του 57χρονου τροφίμου στο Δαφνί, τα ξημερώματα της Τετάρτης, προσπαθούν οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την σχετική έρευνα.
Όπως έγινε γνωστό, ο 57χρονος βρέθηκε νεκρός στο πάτωμα του θαλάμου του, δίπλα από το κρεβάτι του, ενώ ένας ασθενής που βρισκόταν στον ίδιο θάλαμο δήλωσε ότι τον σκότωσε.
Οι αστυνομικοί περιμένουν την έκθεση του ιατροδικαστή που κλήθηκε στο ΨΝΑ, για να διαπιστωθεί αν ο ισχυρισμός του 46χρονου ότι εκείνος τον στραγγάλισε ισχύει ή αν πέθανε από άλλη αιτία.
Όπως αναφέρουν πληροφορίες, οι δύο ασθενείς είχαν εισαχθεί στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο για ακούσια νοσηλεία την περασμένη Παρασκευή.
Σύμφωνα με τη διοίκηση του Ψυχιατρείου, η κλινική είχε πληρότητα 100% (δηλαδή 25 ασθενείς), ενώ στη βάρδια βρίσκονταν μόλις δύο νοσηλευτές.
«Αόρατος συγγενής» η ψυχική υγεία
Το ζήτημα της υποστελέχωσης του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής και των λανθασμένων πολιτικών του υπουργείου Υγείας για την ψυχική υγεία υπογραμμίζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μετά το τραγικό περιστατικό στο Δαφνί.
Όπως σημειώνει το ΠΑΣΟΚ «η απώλεια ανθρώπινης ζωής εντός μιας δημόσιας ψυχιατρικής δομής, προκαλεί βαθιά ανησυχία και επαναφέρει με δραματικό τρόπο στο προσκήνιο τα χρόνια, διαρκώς διογκούμενα προβλήματα του συστήματος ψυχικής υγείας στη χώρα μας».
«Η κυβέρνηση δεν μπορεί να αντιμετωπίζει τέτοια περιστατικά ως μεμονωμένα συμβάντα ή ως ‘ατυχή γεγονότα’ που απλώς διερευνώνται εκ των υστέρων. Όταν μια δομή ψυχικής υγείας φτάνει στο σημείο να μετατρέπεται σε χώρο ακραίας βίας μεταξύ ασθενών, τότε αναδεικνύεται ένα βαθύ έλλειμμα προστασίας, εποπτείας και ουσιαστικής φροντίδας» συμπληρώνει η Χαριλάου Τρικούπη, τονίζοντας ότι «το κρίσιμο πολιτικό ερώτημα παραμένει: Πόσο ασφαλείς είναι σήμερα οι δημόσιες ψυχιατρικές δομές για τους ίδιους τους ασθενείς, αλλά και για το προσωπικό που καθημερινά δίνει μάχη υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες;».
«Για ακόμη μία φορά αποδεικνύεται ότι η ψυχική υγεία παραμένει ο ‘αόρατος συγγενής’ του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Οι σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό, η υποστελέχωση των δομών, η ανεπαρκής επιτήρηση, η εξουθένωση των εργαζομένων και η απουσία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου αποασυλοποίησης δημιουργούν ένα περιβάλλον διαρκούς ανασφάλειας. Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει με σαφήνεια: Πόσες είναι σήμερα οι κενές οργανικές θέσεις σε ψυχιατρικές δομές; Ποια είναι τα πρωτόκολλα διαχείρισης περιστατικών υψηλού κινδύνου; Πώς αξιολογούνται οι συνθήκες συγκατοίκησης ασθενών; Ποια μέτρα έχουν ληφθεί για την προστασία ασθενών και εργαζομένων; Και κυρίως, γιατί εξακολουθεί η ψυχική υγεία να αντιμετωπίζεται ως δευτερεύουσα προτεραιότητα;» προσθέτει το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής.
«Το Δαφνί εκπέμπει ξανά σήμα κινδύνου για το ΕΣΥ και την ψυχική υγεία» σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, σχολιάζοντας την είδηση του θανάτου του 57χρονου.
«Το τραγικό αυτό περιστατικό δεν μπορεί και δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα ακόμη «μεμονωμένο συμβάν». Αντίθετα, φέρνει ξανά στην επιφάνεια τα διαχρονικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δημόσιες δομές ψυχικής υγείας: την υποστελέχωση, την υποχρηματοδότηση, την έλλειψη επαρκούς εποπτείας και τις επισφαλείς συνθήκες νοσηλείας για ασθενείς και εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι στον χώρο της ψυχικής υγείας προειδοποιούν εδώ και χρόνια για την οριακή κατάσταση στην οποία λειτουργούν οι δομές, τις τεράστιες ελλείψεις προσωπικού και την αδυναμία παροχής ολοκληρωμένης φροντίδας και ουσιαστικής προστασίας των νοσηλευόμενων» προσθέτει η Κουμουνδούρου.
