Οι Φρουροί της Επανάστασης υπόσχονται να επεκτείνουν τον πόλεμο «πέραν της περιοχής» της Μέσης Ανατολής, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτεθούν εκ νέου κατά του Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε για ακόμη μια φορά χθες Τρίτη να διατάξει να βομβαρδιστεί το Ιράν αν δεν κλειστεί συμφωνία

«Αν η επίθεση κατά του Ιράν επαναληφθεί, ο περιφερειακός πόλεμος θα επεκταθεί αυτήν την φορά πολύ πέραν της περιοχής και τα καταστροφικά μας πλήγματα θα σας συντρίψουν», προειδοποιούν οι Φρουροί σε ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα τους, το Sepah News.

Προηγήθηκαν οι νέες απειλές Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε για ακόμη μια φορά χθες Τρίτη να διατάξει να βομβαρδιστεί το Ιράν αν δεν κλειστεί συμφωνία με τη χώρα αυτή, ενώ ο ιρανικός στρατός υποσχέθηκε ότι θα ανοίξει «νέα μέτωπα» αν οι ΗΠΑ ξαναρχίσουν τον πόλεμο.

Ο Ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος επανέλαβε πως ελπίζει να μην χρειαστεί να διατάξει επανέναρξη των επιθέσεων.

«Όμως μπορεί να χρειαστεί να τους καταφέρουμε ακόμη ένα βαρύ χτύπημα. Δεν είμαι σίγουρος προς το παρόν», είπε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Όταν δημοσιογράφος τον ρώτησε πόσο είναι διατεθειμένος να περιμένει ωσότου το Ιράν προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, προτίμησε να μη δώσει συγκεκριμένη απάντηση.

«Δυο ή τρεις ημέρες, ίσως την Παρασκευή, το Σάββατο, την Κυριακή, κάτι τέτοιο, ίσως μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας».

Το Κατάρ ζήτησε να δοθεί «περισσότερος χρόνος» στη διπλωματία

Νωρίτερα, το Κατάρ κάλεσε να δοθεί «περισσότερος χρόνος» στη διπλωματία για την επίλυση της σύγκρουσης που έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, στη μεγάλη πλειονότητά τους στο Ιράν και στον Λίβανο, όπου δρα η Χεζμπολάχ που πρόσκειται στην Τεχεράνη.

Όπως υπενθυμίζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, προχθές Δευτέρα ο Τραμπ είπε πως ακύρωσε την ύστατη στιγμή νέα επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας που προβλεπόταν να εξαπολυθεί χθες Τρίτη.

Δεν είχε αναφερθεί ποτέ πριν στο σχέδιο επίθεσης αυτό προτού γνωστοποιήσει μέσω Truth Social πως ανακάλεσε διαταγή να ξαναρχίσουν στρατιωτικές επιχειρήσεις επειδή «του το ζήτησαν» οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, διότι κρίνουν πως είναι εφικτή η σύναψη συμφωνίας.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς έστειλε επίσης διφορούμενα μηνύματα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο χθες, μιλώντας από τη μια για «πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις που γίνονται μέσω Πακιστάν, αλλά διαμηνύοντας από την άλλη πως οι ΗΠΑ έχουν «γεμίσει» τα όπλα κι είναι «έτοιμες» να ξαναρχίσουν τον πόλεμο.

«Σε τελευταία ανάλυση, είτε θα καταλήξουμε σε συμφωνία, ή δεν θα καταλήξουμε», ήταν ο χρησμός του αντιπροέδρου, που επανέλαβε πως η Ουάσιγκτον κρατά το «δάκτυλο στη σκανδάλη».