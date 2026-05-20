Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ανασύρθηκαν οι δύο τελευταίες σοροί των ιταλών δυτών που έχασαν τη ζωή τους, μαζί με άλλους τρεις, όταν εγκλωβίστηκαν σε σπηλιά στις Μαλδίβες. Πρόκειται για την 20χρονη κόρη της καθηγήτριας στο πανεπιστήμιο της Γένοβα, Μόνικας Μοντεφαλκόνε, και της 31χρονης ερευνήτριας Μουριέλ Οντενίνο.

Οι δύτες ήταν μέλη πενταμελούς ομάδας που εισήλθε στο σπήλαιο για να το εξερευνήσει

Χθες, ομάδα εξειδικευμένων δυτών είχε ανασύρει από την υποθαλάσσια σπηλιά τις σορούς της καθηγήτριας και του 31χρονου βιολόγου Φεντερίκο Γκουαλτιέρι. Η σορός του 44χρονου Τζιανλούκα Μπενεντέτι είχε ανασυρθεί τις προηγούμενες ημέρες και έχει ήδη μεταφερθεί στην Ιταλία.

Οι δύτες ήταν μέλη μιας πενταμελούς ομάδας που εισήλθε στο σπήλαιο την περασμένη εβδομάδα, στην ατόλη Βααβού, προκειμένου – σύμφωνα με τις τοπικές αρχές – να το εξερευνήσει.

Επικεφαλής της ομάδας ήταν η Μόνικα Μοντεφαλκόνε, η οποία πραγματοποιούσε συχνά καταδύσεις στα νερά των Μαλδίβων στον Ινδικό Ωκεανό, ενώ στην αποστολή συμμετείχε και η κόρη της, Τζόρτζια. Η Μοντεφαλκόνε ήταν ιδιαίτερα γνωστή για το επιστημονικό της έργο και τη μακροχρόνια ενασχόλησή της με το θαλάσσιο περιβάλλον των Μαλδίβων.

The internationally backed operation to recover the remaining two bodies of Italian divers from a deep-sea cave in the Maldives began today. Here are the latest images. https://t.co/E9easYeASD pic.twitter.com/Om1THxkuab — Ranga Sirilal (@rangaba) May 20, 2026

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Γένοβας, Τζόρτζιο Μπαβεστρέλο, μιλώντας για τη συνάδελφό του, περιέγραψε τη στενή σχέση της με την περιοχή. «Η Μόνικα κάθε φορά που βρισκόταν σε αυτά τα μέρη, που αγαπούσε πολύ και τα επισκεπτόταν συχνά επί 20 χρόνια, έκανε παρατηρήσεις για την κατάσταση του κοραλλιογενούς υφάλου» δήλωσε.

Σύμφωνα με το Primocanale, το πάθος της για τη θάλασσα και την επιστημονική έρευνα είχε μεταδοθεί και στην κόρη της, Τζόρτζια, η οποία έχασε επίσης τη ζωή της στη μοιραία κατάδυση.

Η μητέρα του Φεντερίκο Γκουαλτιέρι μίλησε για την αγάπη του γιου της για τη θάλασσα και τις καταδύσεις: «Έτσι ήταν ο Φεντερίκο. Ως παιδί ήταν έτσι. Αγαπούσε το νερό, τη θάλασσα και τα ψάρια. Πέθανε στην πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής του. Επειδή είχε αποφοιτήσει από αυτό ακριβώς που ήθελε».

The bodies of two of five Italian divers who died in a deep underwater cave in the Maldives have been recovered. Authorities are investigating what caused the experienced group’s deaths. pic.twitter.com/RIZlpgPvYW — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 20, 2026

Υπό διερεύνηση οι συνθήκες της τραγωδίας

Την ίδια ώρα, νέα ερωτήματα εγείρονται γύρω από τις συνθήκες της μοιραίας κατάδυσης. Όπως μετέδωσε το Sky News, επικαλούμενο το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών, το όριο για καταδύσεις αναψυχής στις Μαλδίβες είναι τα 30 μέτρα, ενώ το δυστύχημα σημειώθηκε σε βάθος περίπου 50 μέτρων.

Οι αρχές των Μαλδίβων εξετάζουν διάφορους παράγοντες που ενδέχεται να οδήγησαν στην τραγωδία, μεταξύ αυτών και το ενδεχόμενο οι δύτες να κατέβηκαν σε μεγαλύτερο βάθος από το προβλεπόμενο.

Οι ιταλικές αρχές διεξάγουν παράλληλα έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, το οποίο χαρακτηρίζεται ως το χειρότερο καταδυτικό δυστύχημα που έχει σημειωθεί στην περιοχή και το πλέον πολύνεκρο μεμονωμένο περιστατικό στην καταδυτική ιστορία των Μαλδίβων.

«Σε αυτό το βάθος αν πάει κάτι στραβά, δεν μπορείς να ανέβεις»

«Έχω επισκεφτεί αυτές τις σπηλιές αμέτρητες φορές. Δεν υπάρχει ρεύμα. Κολύμπησαν σε αυτή την τρίτη σπηλιά. Επέλεξαν να μπουν εκεί», δήλωσε στην Daily Mail, ο πρώην στρατιωτικός δύτης για τις Ένοπλες Δυνάμεις των Μαλδίβων, Σαφράζ Ναΐμ.

«Πιστεύω ότι ο εκπαιδευτής κολύμπησε σκόπιμα μακριά από την ομάδα. Ίσως να προσπάθησε να βγει στην επιφάνεια πριν ξεμείνει από αέρα. Η υπόλοιπη ομάδα πέθανε σε αυτόν τον τρίτο θάλαμο και ο Μπενεντέτι πέθανε στο πέρασμα προσπαθώντας να βγει» πρόσθεσε ο ίδιος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ναΐμ παρά το γεγονός ότι είναι έμπειρος δύτης, δεν έχει μπει ποτέ στον τρίτο θάλαμο της σπηλιάς που βρέθηκαν νεκροί οι πέντε Ιταλοί λόγω της επικινδυνότητας μιας τέτοιας κατάδυσης.

«Το σπήλαιο είναι αδυσώπητο. Είναι κλειστό, κατάμαυρο και μπορείς να δεις μόνο εκεί που ρίχνεις το φως. Αν κάτι πάει στραβά, δεν μπορείς να ανέβεις στην επιφάνεια όπως κάνεις σε ανοιχτές καταδύσεις. Σε αυτό το βάθος κάτω από τα 55 μέτρα είναι απλώς πολύ επικίνδυνο» είπε χαρακτηριστικά.

Υποθέτει ότι η ομάδα αντιμετώπισε δυσκολίες ενώ βρισκόταν στα σκοτεινά βάθη του σπηλαίου και, χωρίς σχοινιά για να τους καθοδηγήσουν πίσω ή τον κατάλληλο εξοπλισμό, εξαντλήθηκε το οξυγόνο τους. Οι πέντε δύτες είχαν εμπειρία, αλλά δεν είχαν τον ειδικό, τεχνικό εξοπλισμό που χρειάζεται για καταδύσεις σε πολύ μεγάλο βάθος, παρά μόνο εξοπλισμό για αναψυχή.

Εν τω μεταξύ, το γραφείο ταξιδίων που οργάνωσε την κατάδυση ανέφερε ότι δεν γνώριζε ότι οι πέντε Ιταλοί θα καταδύονταν τόσο βαθιά, πολύ πιο χαμηλά από το βάθος που επιτρέπουν οι τοπικές Αρχές (είναι περίπου 30 μέτρα για καταδύσεις για λόγους αναψυχής).