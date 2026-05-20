ΗΠΑ: Οι μη πολίτες υπόκεινται σε αυστηρότερο έλεγχο των τραπεζικών τους συναλλαγών μετά από διάταγμα του Τραμπ

Οι μη Αμερικανοί πολίτες στις ΗΠΑ θα υπόκεινται σε αυστηρότερο έλεγχο των τραπεζικών τους συναλλαγών, σύμφωνα με εκτελεστικό διάταγμα που εξέδωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την Τρίτη, αν και η οδηγία αυτή ήταν λιγότερο εκτεταμένη από μια προηγούμενη πρόταση του υπουργείου Οικονομικών που απαιτούσε από τις τράπεζες να συλλέγουν στοιχεία σχετικά με την ιθαγένεια των πελατών τους.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει προτείνει μια σειρά πολιτικών που έχουν πλήξει τις τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης της ιδέας που είχε διατυπωθεί νωρίτερα φέτος για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με την ιθαγένεια.

Τον Ιανουάριο, ο Τραμπ εξέπληξε επίσης τον κλάδο ζητώντας από τους παρόχους πιστωτικών καρτών να θέσουν ανώτατο όριο στα επιτόκια, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες σχετικά με το κόστος διαβίωσης, ενώ έχει στοχεύσει τις τράπεζες της Γουόλ Στριτ για διακρίσεις εις βάρος των συντηρητικών, κάτι που αυτές αρνούνται.

Εντοπισμός ατόμων προς απέλαση μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος

Η τελευταία εντολή, που εκδόθηκε την Τρίτη, ωστόσο, δεν προχώρησε στο να ζητήσει στοιχεία σχετικά με την ιθαγένεια.

Αντ’ αυτού, δίνει εντολή στον υπουργό Οικονομικών να εκδώσει οδηγίες προς τις τράπεζες για τον εντοπισμό προειδοποιητικών ενδείξεων που συνδέονται με τη φοροδιαφυγή από τους φόρους μισθοδοσίας, την απόκρυψη της πραγματικής ιδιοκτησίας λογαριασμών, τις πληρωμές μισθών εκτός βιβλίων, την εμπορία εργατικού δυναμικού και τη χρήση ατομικών αριθμών φορολογικού μητρώου για το άνοιγμα λογαριασμών ή τη λήψη πίστωσης χωρίς επαληθευμένη νόμιμη διαμονή στις ΗΠΑ.

Η πρόταση θεωρήθηκε ως παράδειγμα της προθυμίας της κυβέρνησης να ακούσει τον κλάδο, όπως ανέφερε ανώτερο στέλεχος μεγάλης τράπεζας που ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, προσθέτοντας ότι αυτό έδειχνε ότι η κυβέρνηση ήταν ανοιχτή σε αλλαγές.

Ανώτερα στελέχη του κλάδου είχαν προειδοποιήσει ότι η υποχρέωση των τραπεζών να συλλέγουν δεδομένα σχετικά με την ιθαγένεια ή το μεταναστευτικό καθεστώς των πελατών τους θα ήταν δαπανηρή και θα προκαλούσε αναστάτωση.

Πολλοί άνθρωποι θα αποκλειστούν από το χρηματοπιστωτικό σύστημα αναφέρει αναλυτής

«Προφανώς, η κυβέρνηση επιθυμεί αυστηρότερους ελέγχους στη μετανάστευση, αλλά οι ρυθμιστικές αρχές του τραπεζικού τομέα πάντα ήθελαν όσο το δυνατόν περισσότερες χρηματοοικονομικές συναλλαγές να διεκπεραιώνονται μέσω των παραδοσιακών χρηματοοικονομικών συστημάτων», δήλωσε ο Εντ Μιλς, αναλυτής πολιτικής της Raymond James στην Ουάσιγκτον.

«Αυτό θα απέκλειε πολλούς ανθρώπους από το χρηματοοικονομικό σύστημα, κάτι που θα μπορούσε επίσης να δημιουργήσει κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια», πρόσθεσε.

Οι τράπεζες θεώρησαν ότι ο έλεγχος του μεταναστευτικού καθεστώτος και της ιθαγένειας όλων των υφιστάμενων πελατών θα ήταν πολύ επαχθής και σχεδόν αδύνατος, ανέφερε το Reuters τον περασμένο μήνα. Επαγγελματικές ενώσεις εξήγησαν ότι μια τέτοια εντολή θα μπορούσε να οδηγήσει στον αποκλεισμό εκατομμυρίων πελατών από το τραπεζικό σύστημα και να περιορίσει την πρόσβαση των Αμερικανών στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Μεταξύ των παραδειγμάτων προειδοποιητικών σημάτων που αναφέρονται στην τελευταία εντολή είναι λογαριασμοί στο όνομα εικονικών εταιρειών και η χρήση συγκεκριμένων πλατφορμών για την απόκρυψη πληρωμών μισθών, καθώς και επαναλαμβανόμενες αναλήψεις μετρητών. Η χρήση Ατομικών Αριθμών Φορολογικού Μητρώου (ITIN) θα πρέπει επίσης να επισημαίνεται όταν δεν συνοδεύεται από αριθμό Κοινωνικής Ασφάλισης ή βίζα εργασίας.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε επίσης ότι το Υπουργείο Οικονομικών και οι ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να προτείνουν αλλαγές στον Νόμο περί Τραπεζικού Απορρήτου, ώστε να διευκολυνθεί η απόκτηση πληροφοριών σχετικά με τους πελάτες, επισημαίνοντας ως επικίνδυνα τα έγγραφα που εκδίδονται από ξένα προξενεία.