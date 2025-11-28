newspaper
Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
28.11.2025 | 07:49
Πτώση αυτοκινήτου στο λιμάνι του Πειραιά - Κατάφερε να βγει σώος ο οδηγός
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Οι ΗΠΑ απορρυθμίζουν τις τράπεζες – Θα ακολουθήσει η Ευρώπη και ο υπόλοιπος κόσμος;
Διεθνής Οικονομία 28 Νοεμβρίου 2025 | 06:00

Οι ΗΠΑ απορρυθμίζουν τις τράπεζες – Θα ακολουθήσει η Ευρώπη και ο υπόλοιπος κόσμος;

Τα στελέχη των ευρωπαϊκών τραπεζών ανησυχούν ότι θα χάσουν ακόμη περισσότερο μερίδιο αγοράς από τους αντιπάλους των ΗΠΑ, ως αποτέλεσμα της φαινομενικής απόκλισης στους κανόνες κεφαλαίου - Νέοι κανόνες και από την ΕΚΤ;

Νατάσα Ρουγγέρη
ΕπιμέλειαΝατάσα Ρουγγέρη
A
A
Vita.gr
Σεξ: Το άγχος μειώνει την επιθυμία περισσότερο στις γυναίκες

Σεξ: Το άγχος μειώνει την επιθυμία περισσότερο στις γυναίκες

Spotlight

Μια φωτογραφία της Farmers & Drovers Bank έχει ξεχωριστή θέση στο ράφι δίπλα στο γραφείο της Μισέλ Μπάουμαν στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον – μια εξέχουσα υπενθύμιση των οικογενειακών της δεσμών με έναν από τους παλαιότερους δανειστές στο Κάνσας, καθώς ο προπάππους της ήταν ο πρώτος πρόεδρος της 143 ετών τράπεζας, που εξακολουθεί να έχει η οικογένειά της στην αγροτική περιοχή της Midwest και όπου πέρασε επτά χρόνια ως αντιπρόεδρός της πριν ενταχθεί στο διοικητικό συμβούλιο της Fed το 2018.

Οι ρίζες της στον τραπεζικό τομέα την έκαναν μια προφανή επιλογή για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τη θέση της αντιπροέδρου εποπτείας της Fed τον Ιούνιο και είναι επίσης μία εκ των διεκδικητών για να διαδεχθεί τον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ.

Το γεγονός ότι η τραπεζική είναι στο αίμα της Μπάουμαν βοηθά επίσης να εξηγηθεί η όρεξη με την οποία έχει ξεκινήσει μία από τις πιο σημαντικές ανατροπές της χρηματοπιστωτικής ρύθμισης των ΗΠΑ για δεκαετίες, επισημαίνουν οι Financial Times σε ανάλυσή τους. Η προσπάθεια, που συνοδεύεται από μείωση κατά 30% στον αριθμό του προσωπικού στην εποπτική και ρυθμιστική μονάδα της Fed, είναι σύμφωνη με τους ευρύτερους στόχους της κυβέρνησης Τραμπ για συρρίκνωση της πολιτείας και άρση των ρυθμίσεων.

Οι ερευνητές έχουν προβλέψει ότι οι μεταρρυθμίσεις της αμερικανικής τραπεζικής νομοθεσίας θα απελευθερώσουν σχεδόν 2,6 τρισεκατομμύρια δολάρια σε δανειστική ικανότητα και θα ενισχύσουν την κερδοφορία των δανειστών της χώρας, μειώνοντας το ποσό του κεφαλαίου που απορροφά τις ζημιές που απαιτείται να διατηρούν.

Οι νέοι κανόνες θα ενισχύσουν τον δανεισμό και τα κέρδη και θα εδραιώσουν την αμερικανική κυριαρχία, υποστηρίζεται. Οι επικριτές λένε, όμως, ότι θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ένα άλλο κραχ

Πολλοί στη Wall Street και μεταξύ των υποστηρικτών του Τραμπ επικρότησαν την Μπάουμαν, καθώς υποσχέθηκε να αφαιρέσει αυτό που θεωρούν ως υπερβολικούς περιορισμούς στις τράπεζες των ΗΠΑ, για να ενθαρρύνει περισσότερο δανεισμό, χρηματοοικονομική καινοτομία και οικονομική ανάπτυξη.

Λένε ότι η καταστολή του κλάδου που ακολούθησε το κραχ του 2008 πήγε πολύ μακριά, οδηγώντας την ανάληψη κινδύνων έξω από τις τράπεζες, ενώ ώθησε μεγάλα τμήματα δανεισμού και συναλλαγών σε πιο ελαφρά εποπτευόμενες ιδιωτικές πιστωτικές αγορές και hedge funds.

«Ο κόσμος παρακολουθεί και οι ΗΠΑ προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς», λέει ο Τιμ Άνταμς, επικεφαλής του Ινστιτούτου Διεθνών Χρηματοοικονομικών, το οποίο κάνει lobbying για πολλές από τις μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου. «Είχαμε 15 χρόνια που προσθέταμε συνεχώς κεφάλαια και ρευστότητα και εστιάζαμε στον λειτουργικό κίνδυνο. Ήρθε η ώρα να το ξανασκεφτούμε», τονίζει.

Οι ξένοι αντίπαλοι των μεγάλων τραπεζών της Wall Street ανησυχούν ότι η χαλάρωση των κανόνων των ΗΠΑ θα δώσει στους δανειστές της χώρας ένα ισχυρό πλεονέκτημα, επιτρέποντάς τους να επεκτείνουν την ήδη δεσπόζουσα θέση τους σε πολλά μέρη των διεθνών κεφαλαιαγορών.

Οι επικριτές της Μπάουμαν προειδοποιούν ότι η αποδυνάμωση μεγάλου μέρους του βιβλίου χρηματοοικονομικών κανόνων των ΗΠΑ, μόλις δύο χρόνια μετά την κατάρρευση πολλών μεσαίων αμερικανικών τραπεζών, θα ενθαρρύνει την ανάληψη υπερβολικού κινδύνου από τις τράπεζες, θα εκθέσει τους πελάτες τους σε περισσότερες αδικοπραγίες και ζημίες, και ακόμη θα φυτέψει τους σπόρους της επόμενης οικονομικής κατάρρευσης. Ορισμένοι φοβούνται μια ρυθμιστική κούρσα προς τα κάτω, καθώς οι τραπεζίτες σε όλο τον κόσμο ασκούν πιέσεις στις δικές τους ρυθμιστικές αρχές για να χαλαρώσουν τους περιορισμούς.

Ο Robert Mazzuoli, στον οίκο αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Fitch, λέει ότι η στροφή σε χαλαρότερες ρυθμίσεις είναι «πιθανόν να μειώσει την ανθεκτικότητα του τραπεζικού τομέα σε συστημικούς κλυδωνισμούς της αγοράς».

Ο Μάικλ Μπαρ, ο προκάτοχος της Μπάουμαν ως αντιπρόεδρος εποπτείας, είπε σε ομιλία του αυτό το μήνα ότι «περίοδοι σχετικής οικονομικής ηρεμίας» είχαν επανειλημμένα οδηγήσει σε προσπάθειες αποδυνάμωσης της ρύθμισης και της εποπτείας. «Αυτό είχε συχνά τρομερές συνέπειες, όπως το είδαμε εμφανώς κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης».

Αυτό που είναι ήδη σαφές είναι ότι οι τράπεζες της Wall Street είναι πιθανό να είναι οι μεγαλύτεροι κερδισμένοι από τις μεταρρυθμίσεις της Μπάουμαν. Η Alvarez & Marsal, μια συμβουλευτική εταιρεία, εκτίμησε σε μια πρόσφατη έκθεση ότι η απορρύθμιση θα απελευθέρωσε σχεδόν 140 δισεκατομμύρια δολάρια κεφαλαίου για τους δανειστές των ΗΠΑ, ενισχύοντας την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων τους κατά σχεδόν 6%.

Ο Fernando de la Mora, συνεπικεφαλής των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της Alvarez & Marsal, προβλέπει ότι και οι τράπεζες του Ηνωμένου Βασιλείου θα τα πήγαιναν καλά, με πτώση περίπου 8% στις κεφαλαιακές απαιτήσεις τους, χάρη στις αναμενόμενες ρυθμιστικές αλλαγές και τα λιγότερο επαχθή stress tests.

Τραπεζίτες στην ΕΕ καλούν τις ρυθμιστικές αρχές να χαλαρώσουν τους περιορισμούς

Ωστόσο, λέει ότι οι δανειστές της ΕΕ θα χάσουν ως επί το πλείστον, καθώς οι συνολικές κεφαλαιακές τους απαιτήσεις αναμένεται να αυξηθούν κατά 1%. Οι ρυθμιστικές αρχές της Ελβετίας οδεύουν προς την άλλη κατεύθυνση, προέβλεψε, αυξάνοντας τα επίπεδα κεφαλαίου κατά 33% ως απάντηση στην κρίση του 2023 στην Credit Suisse, η οποία κατέστησε αναγκαία τη διάσωσή της από την εγχώρια ανταγωνιστική UBS.

«Η άποψή μας είναι ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα ακολουθήσει γρήγορα τις ΗΠΑ στην απορρύθμιση και πιθανώς θα επιτύχει περίπου το ήμισυ της μείωσης των κεφαλαιακών απαιτήσεων», λέει ο de la Mora. «Αλλά στην ΕΕ μιλάμε μόνο για απλοποίηση και όχι για μείωση».

Παρακινούμενοι από την προοπτική απορρύθμισης των ΗΠΑ, οι Βρετανοί και οι τραπεζίτες της ΕΕ καλούν ήδη τις ρυθμιστικές αρχές να χαλαρώσουν τους περιορισμούς. Η UBS, απογοητευμένη από την προγραμματισμένη αύξηση των κεφαλαιακών της απαιτήσεων κατά 26 δισ. δολάρια, συζητά εάν θα μεταφέρει την έδρα της στις ΗΠΑ.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου η κυβέρνηση πιέζει επίσης για πιο φιλική προς την ανάπτυξη ρύθμιση, η Τράπεζα της Αγγλίας θα παρουσιάσει την επόμενη εβδομάδα τα αποτελέσματα της τελευταίας της αξιολόγησης για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις των τραπεζών του Ηνωμένου Βασιλείου. Τα στελέχη ελπίζουν ότι αυτό θα διευκολύνει ορισμένους κανόνες.

Θα ακολουθήσει η Ευρώπη;

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία ρυθμίζει τις μεγαλύτερες τράπεζες στην ΕΕ, ετοιμάζεται επίσης να παρουσιάσει τα συμπεράσματα μιας ειδικής ομάδας που εξετάζει την απλούστευση των κανόνων. Αλλά η κορυφαία επόπτρια της ΕΚΤ, Κλόντια Μπαχ, έχει υποβαθμίσει την ιδέα ότι θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά τις κεφαλαιακές απαιτήσεις των τραπεζών. «Οι τράπεζες που έχουν καλύτερη κεφαλαιοποίηση είναι πιο ικανές να δανείζουν, ιδιαίτερα σε περιόδους άγχους», επισήμανε.

Τα στελέχη των ευρωπαϊκών τραπεζών ανησυχούν ότι θα χάσουν ακόμη μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς από τους αντιπάλους των ΗΠΑ, ως αποτέλεσμα της φαινομενικής απόκλισης στους κανόνες κεφαλαίου. «Αυτά είναι πολύ άσχημα νέα», σημειώνει ένα κορυφαίο τραπεζικό στέλεχος της ΕΕ.

Ο George Bridges, ανώτερος σύμβουλος της Ana Botín, εκτελεστικής προέδρου της ισπανικής Banco Santander, λέει ότι οι αμερικανικές αρχές «θα τραβήξουν κάθε μοχλό που μπορούν για να κάνουν τις ΗΠΑ πολύ πιο ελκυστικές για το κεφάλαιο και να ενισχύσουν τις τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των ΗΠΑ. Πώς θα ανταποκριθούμε σε αυτό; Νομίζω ότι στο Λονδίνο, στις Βρυξέλλες και στη Φρανκφούρτη θα πρέπει να έχουμε μια επείγουσα συζήτηση σχετικά με τη νοοτροπία που έχουμε απέναντι στη ρύθμιση και την εποπτεία και για την όρεξή μας για κινδύνους».

Καθώς η Μπάουμαν μεταμορφώνει το ρυθμιστικό τοπίο των ΗΠΑ προς όφελος των τραπεζών τους, άλλες ρυθμιστικές αρχές φοβούνται πως θα αυξήσει την πίεση να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους κινδυνεύοντας να διαβρώσει τα προστατευτικά «κιγκλιδώματα» που έχουν τοποθετηθεί για να αποφευχθεί ένα νέο οικονομικό κραχ.

Η Ashley Alder, η βετεράνος που προεδρεύει της Αρχής Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου, επισήμανε αυτή την εβδομάδα πώς φαίνεται να υπάρχουν «διαδοχικοί κύκλοι αυστηροποίησης των κανονιστικών ρυθμίσεων – συνήθως ως απάντηση σε μια χρηματοπιστωτική κρίση – οι οποίοι, στη συνέχεια, ακολουθήθηκαν από περιόδους χαλάρωσης, καθώς οι αναμνήσεις εξασθενούν και οι οικονομικές προτεραιότητες αλλάζουν… μέχρι την επόμενη κρίση».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Green
Λειψυδρία: Συναγερμός για το νερό στην Αττική

Λειψυδρία: Συναγερμός για το νερό στην Αττική

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σεξ: Το άγχος μειώνει την επιθυμία περισσότερο στις γυναίκες

Σεξ: Το άγχος μειώνει την επιθυμία περισσότερο στις γυναίκες

Economy
Καταθέσεις: Γιατί μειώθηκαν στις επιχειρήσεις – Πού κατευθύνθηκαν τα χρήματα

Καταθέσεις: Γιατί μειώθηκαν στις επιχειρήσεις – Πού κατευθύνθηκαν τα χρήματα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Επιπλέον κόστος στα εθνικά πάρκα των ΗΠΑ για τους ξένους – «Οι αμερικανικές οικογένειες πρώτες»
Νέα στρατηγική 28.11.25

Επιπλέον κόστος στα εθνικά πάρκα των ΗΠΑ για τους ξένους – «Οι αμερικανικές οικογένειες πρώτες»

Αυξημένες χρεώσεις και νέοι κανόνες για μη μόνιμους κατοίκους στα εθνικά πάρκα των ΗΠΑ, που καταγράφουν εντυπωσιακά νούμερα επισκεψιμότητας

Νατάσα Σινιώρη
«Ας μην ξεχνάμε τόσο γρήγορα το 2008», καλεί ο Βιλερουά ντε Γκαλό
Προτροπή 27.11.25

«Ας μην ξεχνάμε τόσο γρήγορα το 2008», καλεί ο Βιλερουά ντε Γκαλό

Ο Γάλλος τραπεζίτης. Βιλερουά ντε Γκαλό, προέτρεψε όσους διαμαρτύρονται για το «πυκνό ρυθμιστικό πλαίσιο» του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος να μην έχουν μνήμη χρυσόψαρου

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
EE: Κορυφαία Ευρωπαία αξιωματούχος κατηγορεί τις ΗΠΑ για «εκβιασμό» στις συνομιλίες για το εμπόριο
Αμερικάνικη πίεση 27.11.25

«Εκβιασμός»: Κορυφαία Ευρωπαία αξιωματούχος κατηγορεί τις ΗΠΑ σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για το εμπόριο

Οι ΗΠΑ απαιτούν από την ΕΕ να χαλαρώσει τους ψηφιακούς κανόνες της για να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις για το εμπόριο - Τι δήλωσαν οι Ευρωπαίες αξιωματούχοι Τερέζα Ριμπέρα και Χένα Βίρκουνεν

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Επιβραδύνεται η χρήση AI στις επιχειρήσεις – Το τρίπτυχο που ενισχύει το σενάριο φούσκας
Θα σκάσει; 27.11.25

Επιβραδύνεται η χρήση AI στις επιχειρήσεις - Το τρίπτυχο που ενισχύει το σενάριο φούσκας

Τα στοιχεία πρόσφατης έρευνας της αμερικανικής στατιστικής υπηρεσίας για την AI αναδεικνύουν ένα επικίνδυνο κενό μεταξύ προσδοκιών και πραγματικής ζήτησης - μοτίβο που ιστορικά οδηγεί σε φούσκες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τα δημοσιονομικά δεινά της Βρετανίας απεικονίζουν την απειλή για το κοινωνικό συμβόλαιο της ΕΕ
Διεθνής Οικονομία 27.11.25

Τα δημοσιονομικά δεινά της Βρετανίας απεικονίζουν την απειλή για το κοινωνικό συμβόλαιο της ΕΕ

Πολλές κυβερνήσεις στην ΕΕ δεν έχουν ξεκαθαρίσει με ειλικρίνεια στους ψηφοφόρους τους τις αυξανόμενες δημοσιονομικές πιέσεις στο κράτος πρόνοιας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Βάλντις Ντομπρόβσκις: «Η Ελλάδα να παραμείνει σε πορεία συμμόρφωσης»
Τα σχέδια RRF 27.11.25

«Η Ελλάδα να παραμείνει στην πορεία συμμόρφωσης» - Ο Ντομπρόβσκις με αφορμή τις συστάσεις της Κομισιόν

Τον επόμενο Αύγουστο πρέπει η Ελλάδα να μεταβεί σε υψηλότερα επίπεδα χρηματοδότησης από τα κονδύλια συνοχής για να αποφύγει μείωση ρυθμού ανάπτυξης, λέει ο επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόβσκις

Μαρία Βασιλείου
Η ΕΕ προτρέπει τις πρωτεύουσες να στρέψουν τους πολίτες στις ιδιωτικές συντάξεις – Αυξάνεται η πίεση στο ασφαλιστικό
Διεθνής Οικονομία 26.11.25

Η ΕΕ προτρέπει τις πρωτεύουσες να στρέψουν τους πολίτες στις ιδιωτικές συντάξεις – Αυξάνεται η πίεση στο ασφαλιστικό

Η ΕΕ θέλει οι πολίτες να έχουν περισσότερους τρόπους για να εξασφαλίσουν ένα επαρκές συνταξιοδοτικό εισόδημα, καθώς τα κρατικά συστήματα, λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, αντιμετωπίζουν πρόβλημα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τι επιφυλάσσει το 2026 για τις αγορές – Οι προβλέψεις της δημοσκόπησης του Reuters
Τι αναμένουν 26.11.25

Τι επιφυλάσσει το 2026 για τις αγορές – Οι προβλέψεις της δημοσκόπησης του Reuters

Δώδεκα από τους δεκαπέντε παγκόσμιους χρηματιστηριακούς δείκτες που συμμετείχαν στην έρευνα θα καταγράψουν λιγότερα κέρδη το 2026 από ό,τι μέχρι στιγμής φέτος

Τζούλη Καλημέρη
Εισάγει η ΕΕ περισσότερα από την Ρωσία από όσα δίνει στην Ουκρανία σε βοήθεια;
Διεθνής Οικονομία 26.11.25

Εισάγει η ΕΕ περισσότερα από την Ρωσία από όσα δίνει στην Ουκρανία σε βοήθεια;

Η ΥΠΕΞ της Σουηδίας ισχυρίστηκε την περασμένη εβδομάδα ότι η ΕΕ εισήγαγε περισσότερα από την Ρωσία στη διάρκεια του πολέμου από όσα ξόδεψε για την υποστήριξη της Ουκρανίας - Τι δείχνουν τα νούμερα;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
CEO της Rosneft: Η Δύση μπορεί να αντιμετωπίσει οικονομική κρίση εξαιτίας των κυρώσεων
Πόλεμος στην Ουκρανία 25.11.25

Η Δύση μπορεί να αντιμετωπίσει οικονομική κρίση εξαιτίας των κυρώσεων λέει ο CEO της Rosneft

«Η συνεχιζόμενη επιθετική πολιτική κυρώσεων της Δύσης σε βάρος της Ρωσίας και της Κίνας θα προκαλέσει μια ακόμα οικονομική κρίση σε δυτικές χώρες», δήλωσε ο επικεφαλής της Rosneft, Ιγκόρ Σετσίν

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Επιστροφή ενοικίου: Σήμερα η κατάθεση των ποσών στους δικαιούχους – Τι να κάνετε σε περίπτωση μη καταβολής
Η διαδικασία 28.11.25

Σήμερα η επιστροφή ενοικίου στους δικαιούχους - Τι να κάνετε σε περίπτωση μη καταβολής

Προϋποθέσεις και εισοδηματικά κριτήρια για την επιστροφή ενοικίου - Ποια είναι η διαδικασία της αίτησης και η συλλογή των δικαιολογητικών αν οι δικαιούχοι δεν δουν χρήματα στον λογαριασμό τους

Σύνταξη
Τραμπ: Παρήγγειλε «πολλά περισσότερα» βομβαρδιστικά Β2 – Μπορούν να φέρουν πυρηνικά όπλα
Χρησιμοποιήθηκαν στο Ιράν 28.11.25

Ο Τραμπ λέει ότι παρήγγειλε «πολλά περισσότερα» βομβαρδιστικά Β2- Μπορούν να φέρουν πυρηνικά όπλα

Χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό, ο Τραμπ δήλωσε ότι παρήγγειλε βομβαρδιστικά Β2, του τύπου που χρησιμοποιήθηκαν για την επίθεση στα πυρηνικά του Ιράν

Σύνταξη
Πώς ο εγκέφαλος αποφασίζει τι να θυμάται
Αναμνήσεις 28.11.25

Πώς ο εγκέφαλος αποφασίζει τι να θυμάται

Μοριακά χρονόμετρα στον ιππόκαμπο, τον θάλαμο και τον φλοιό του εγκεφάλου δίνουν το σήμα για ενσωμάτωση εντυπώσεων μιας στιγμής στη μακροπρόθεσμη μνήμη

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Δίκη υποκλοπών: Η ένοχη σιωπή των βουλευτών της ΝΔ για τις καταγγελίες Τρίμπαλη ότι χειραγωγήθηκε στην Εξεταστική
Πολιτική Γραμματεία 28.11.25

Δίκη υποκλοπών: Η ένοχη σιωπή των βουλευτών της ΝΔ για τις καταγγελίες Τρίμπαλη ότι χειραγωγήθηκε στην Εξεταστική

Έχει περάσει μια εβδομάδα απ' την κατάθεση του Σταμάτη Τρίμπαλη στη δίκη των υποκλοπών όπου κατήγγειλε χειραγώγησή του από βουλευτές της ΝΔ. Δεν έχει υπάρξει καμία διάψευση και η κυβέρνηση έχει βουβαθεί.....

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
ΠΑΣΟΚ: Το «σκληρό ροκ» απέναντι στη ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και η συνταγή του «διπολισμού»
Πολιτική 28.11.25

ΠΑΣΟΚ: Το «σκληρό ροκ» απέναντι στη ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και η συνταγή του «διπολισμού»

Τη λογική του «σκληρού ροκ» έχει επιλέξει να ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ απέναντι στην κυβέρνηση. Ενδεικτική του κλίματος είναι η χθεσινή σύγκρουση στη Βουλή με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο, όπως αναφέρουν από τη Χαριλάου Τρικούπη, φέρει «γαλάζια» πολιτική υπογραφή.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Εξαπλώνεται ο εφιάλτης της ανήλικης βίας
Ελλάδα 28.11.25

Εξαπλώνεται ο εφιάλτης της ανήλικης βίας

Το φαινόμενο εξαπλώνεται σαν σιωπηλή φωτιά και απειλεί να γίνει καθημερινότητα για πολλές οικογένειες. Ξυλοδαρμοί, συμπλοκές έως και χρήση μαχαιριών καταγράφονται όλο και συχνότερα ανάμεσα σε νέους μέσα και έξω από σχολεία σε όλη τη χώρα

Ναταλία Διονυσιώτη
Το Spotify στο μικροσκόπιο: Τι αποκαλύπτει η υπόθεση Drake για τα «ψεύτικα» streams
Το μεγάλο ψάρι 28.11.25

Το Spotify στο μικροσκόπιο: Τι αποκαλύπτει η υπόθεση Drake για τα «ψεύτικα» streams

Η αγωγή δεν στοχοποιεί τον Drake, αλλά το ίδιο το σύστημα του streaming: ένα αδιαφανές μοντέλο που τιμωρεί τους μικρούς, ανέχεται τις ανωμαλίες των μεγάλων και θολώνει τα όρια ανάμεσα σε άνθρωπο και αλγόριθμο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το Ροβανιέμι φέτος θα λάβει τα τελευταία γράμματα παιδιών από τη Δανία
Χριστουγεννιάτικες κάρτες, τέλος 28.11.25

Το Ροβανιέμι φέτος θα λάβει τα τελευταία γράμματα παιδιών από τη Δανία

Η Ταχυδρομική Υπηρεσία στη Δανία τερματίζει τη συλλογή και παράδοση επιστολών –είναι οικονομικά ασύμφορη. Η χώρα φέτος θα ανταλλάξε τελευταία φορά χειρόγραφες χριστουγεννιάτικες ευχές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τεχνητή Νοημοσύνη: Γιατί η αργή προσέγγιση της Ευρώπης μπορεί να γίνει πλεονέκτημα
Τεχνολογία 28.11.25

Τεχνητή Νοημοσύνη: Γιατί η αργή προσέγγιση της Ευρώπης μπορεί να γίνει πλεονέκτημα

Η σπανιότητα τείνει να δημιουργεί ζήτηση, ενώ οι μεγαλύτεροι χρόνοι παράδοσης δίνουν στην Ευρώπη την ευκαιρία να δημιουργήσει εγκαταστάσεις έτοιμες για το μέλλον

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
Επιπλέον κόστος στα εθνικά πάρκα των ΗΠΑ για τους ξένους – «Οι αμερικανικές οικογένειες πρώτες»
Νέα στρατηγική 28.11.25

Επιπλέον κόστος στα εθνικά πάρκα των ΗΠΑ για τους ξένους – «Οι αμερικανικές οικογένειες πρώτες»

Αυξημένες χρεώσεις και νέοι κανόνες για μη μόνιμους κατοίκους στα εθνικά πάρκα των ΗΠΑ, που καταγράφουν εντυπωσιακά νούμερα επισκεψιμότητας

Νατάσα Σινιώρη
Χονγκ Κονγκ: Στους 94 οι νεκροί, ανάμεσά τους πυροσβέστης, από την πύρινη κόλαση στο συγκρότημα πολυκατοικιών
Τρεις συλλήψεις 28.11.25

Στους 94 οι νεκροί, ανάμεσά τους πυροσβέστης, από την κόλαση στο Χονγκ Κονγκ

Στους 94 αυξήθηκαν οι νεκροί, ανάμεσά τους πυροσβέστης, από την πύρινη κόλαση σε συγκρότημα πολυκατοικιών στο Χονγκ Κονγκ, ενώ άλλοι 76 τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων 11 πυροσβεστών.

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο