Σημαντική είδηση:
09.11.2025 | 09:58
Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6 Ρίχτερ στις Νήσους Ανταμάν
Fed: Το χάσμα πλούσιων και φτωχών θα κρίνει τις αποφάσεις για τα επιτόκια
Οικονομικές Ειδήσεις 09 Νοεμβρίου 2025 | 09:17

Fed: Το χάσμα πλούσιων και φτωχών θα κρίνει τις αποφάσεις για τα επιτόκια

Ο Τζον Γουίλιαμς τονίζει ότι τα αυξανόμενα προβλήματα των φτωχότερων Αμερικανών θα μπορούσαν επηρεάσουν τα επιτόκια

Spotlight

Τα αυξανόμενα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φτωχότεροι Αμερικανοί αφήνουν την πιο σημαντική οικονομία του κόσμου εκτεθειμένη σε κινδύνους ύφεσης, προειδοποίησε κορυφαίος αξιωματούχος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve), υπογραμμίζοντας την «πράξη εξισορρόπησης» που αντιμετωπίζουν οι κεντρικοί τραπεζίτες καθώς εξετάζουν το ενδεχόμενο να μειώσουν ξανά τα επιτόκια τον Δεκέμβριο.

Ο Τζον Γουίλιαμς, πρόεδρος της Fed της Νέας Υόρκης, δήλωσε ότι τα στοιχεία και οι συνομιλίες με ηγέτες της κοινότητας τόνισαν ότι πολλά φτωχότερα νοικοκυριά αντιμετωπίζουν κρίση οικονομικής προσιτότητας.

«Υπάρχουν αρκετά στοιχεία… ότι τα νοικοκυριά με χαμηλότερο και μέτριο εισόδημα αντιμετωπίζουν ορισμένους περιορισμούς από άποψη προσιτότητας», δήλωσε ο Γουίλιαμς στους Financial Times. «Από το κόστος ζωής, το κόστος στέγασης και ουσιαστικά πολλές οικογένειες που ζουν από μήνα σε μήνα».

Εν τω μεταξύ, οι πλουσιότεροι Αμερικανοί επωφελούνταν από την «άνθηση της χρηματιστηριακής αγοράς κοντά σε ιστορικά υψηλά».

Με την ψύχρανση της αγοράς εργασίας των ΗΠΑ, ο Γουίλιαμς άφησε να εννοηθεί ότι αυτό που χαρακτήρισε «αναλυτική» συμπεριφορά των αμερικανικών νοικοκυριών θα μπορούσε να αποτελέσει παράγοντα που θα καθορίσει εάν πιστεύει ότι η Fed θα πρέπει να μειώσει το κόστος δανεισμού τον Δεκέμβριο — μια ψήφο που χαρακτήρισε ως «πράξη εξισορρόπησης».

Κίνδυνος εκτροχιασμού

Ενώ η ανάπτυξη των ΗΠΑ συνολικά αποδείχθηκε πολύ πιο ανθεκτική από ό,τι ανέμεναν πολλοί οικονομολόγοι και ο πληθωρισμός παρέμεινε πάνω από τον στόχο του 2% της Fed, ο πόνος που ένιωσαν τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά λόγω του υψηλού κόστους ζωής σήμαινε ότι η οικονομία των ΗΠΑ θα μπορούσε να εκτροχιαστεί.

«Κάτι θα μπορούσε να συμβεί που θα μειώσει την εμπιστοσύνη ή η αύξηση των καταναλωτικών δαπανών που βλέπουμε σε συνολικό επίπεδο μπορεί να μην είναι τόσο ισχυρή, αν θέλετε, όσο θα ήταν διαφορετικά, δεδομένου ότι πολλοί άνθρωποι στην πραγματικότητα, πάλι, ζουν από μήνα σε μήνα», δήλωσε ο Γουίλιαμς, ο οποίος είναι επίσης αντιπρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς που καθορίζει τα επιτόκια.

Αξιωματούχοι της Fed — συμπεριλαμβανομένου του προέδρου Τζέι Πάουελ και του σημαίνοντος διοικητή Κρίστοφερ Γουόλερ — έχουν αρχίσει να επικεντρώνονται περισσότερο στο πώς μια αγορά εργασίας, την οποία ο Γουίλιαμς περιέγραψε ως «στερούμενη μεγάλης δύναμης και ορμής», θα μπορούσε να επηρεάσει τις οικονομικές προοπτικές των απλών Αμερικανών.

Οι Πάουελ και Γουόλερ έχουν επισημάνει ότι οι ισχυρές καταναλωτικές δαπάνες καθοδηγούνται δυσανάλογα από τους υψηλότερα αμειβόμενους.

Ο πόνος που αισθάνονται τα φτωχότερα και μεσαίου εισοδήματος αμερικανικά νοικοκυριά επηρεάζει επίσης το πολιτικό κλίμα, ωθώντας τον Ζόχραν Μαμντάνι στη νίκη στην κούρσα για τη δήμαρχο της Νέας Υόρκης, όπου έθεσε υποψηφιότητα με πλατφόρμα τη μείωση του κόστους διαβίωσης.

Η κακή επίδοση των υποψηφίων που υποστηρίζονται από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην κούρσα για τη δημαρχία της πόλης και στις ψήφους για τις κυβερνήσεις της Βιρτζίνια και του Νιου Τζέρσεϊ έχει επίσης συνδεθεί με μια κρίση στην προσιτότητα παρόμοια με αυτήν που μαστίζει την προεδρία του Τζο Μπάιντεν.

Πηγή ΟΤ

Ενέργεια
Μπέργκαμ: Η ενεργειακή ανεξαρτησία της ΕΕ περνά από την Ελλάδα

Μπέργκαμ: Η ενεργειακή ανεξαρτησία της ΕΕ περνά από την Ελλάδα

Η γρίπη των πτηνών φέρνει κρίση των αυγών
Αντιδρούν οι κυβερνήσεις 09.11.25

Η γρίπη των πτηνών φέρνει κρίση των αυγών

Nέα κρίση αυγών και ανησυχία για την επισιτιστική ασφάλεια στην Ευρώπη - Τα κρούσματα εξαπλώνονται ραγδαία σε όλη την ΕΕ, οι τιμές των αυγών εκτοξεύονται έως και 40%

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
6+1 προτάσεις για τη σωτηρία των ΕΛΤΑ
Οικονομικές Ειδήσεις 09.11.25

6+1 προτάσεις για τη σωτηρία των ΕΛΤΑ

«Υπερταμείο» και κυβέρνηση καλούνται να σχεδιάσουν ένα νέο «αφήγημα» για την επόμενη ημέρα, που βρίσκει ήδη 46 καταστήματα κλειστά, ενώ άλλα 158 περιμένουν τη σειρά τους για λουκέτο

Κώστας Ντελέζος
Τζέφρι Πάιατ: Η Ελλάδα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα ενεργειακά ζητήματα
Διεθνής Οικονομία 09.11.25

Τζέφρι Πάιατ: Η Ελλάδα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα ενεργειακά ζητήματα

«Είναι ενθαρρυντικό για τις σχέσεις ΗΠΑ - Ελλάδας ότι δεν είναι θέμα μιας προσωπικότητας σε καμία από τις δύο χώρες, αλλά θέμα των θεσμών εξωτερικής πολιτικής», λέει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ο πρώην αμερικανός πρεσβευτής στην Ελλάδα

Μαρία Βασιλείου
Το ΔΝΤ καλεί την ΕΕ να «αναθεωρήσει» το κοινωνικό της συμβόλαιο – Η Ευρώπη έχει κάθε λόγο να παρακούσει
Υπάρχουν εναλλακτικές 08.11.25

Το ΔΝΤ καλεί την ΕΕ να «αναθεωρήσει» το κοινωνικό της συμβόλαιο – Η Ευρώπη έχει κάθε λόγο να παρακούσει

Περιορισμός του κοινωνικού κράτους, μείωση παρεχόμενων υπηρεσιών σε εκπαίδευση και υγεία, εξυγίανση του δημόσιου τομέα. Το ΔΝΤ επιμένει στην παλιά συνταγή για την αντιμετώπιση του χρέους της Ευρώπης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πώς κρυπτονομίσματα και ψηφιακό ευρώ αλλάζουν τον χάρτη των πληρωμών
Αλλάζει μορφή 08.11.25

Πώς κρυπτονομίσματα και ψηφιακό ευρώ αλλάζουν τον χάρτη των πληρωμών

Από τα crypto, τα οποία κερδίζουν διαρκώς έδαφος έως το ψηφιακό ευρώ που βρίσκεται στα σκαριά μια νέα πραγματικότητα αρχίζει να αναδύεται για τις συναλλαγές, με τις ευκαιρίες αλλά και τις προκλήσεις να συνυπάρχουν

Γεώργιος Μανέττας
Γεώργιος Μανέττας
Τεχνητή νοημοσύνη: «Φούσκα» το θαύμα της αμερικανικής οικονομίας; – Τα ανησυχητικά σημάδια
Magnificent Seven 08.11.25

Οικονομικό θαύμα ή νέα «φούσκα» η τεχνητή νοημοσύνη; - Τα ανησυχητικά σημάδια

Η Αμερική έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο στοίχημα για την Τεχνητή Νοημοσύνη, έγραψε πρόσφατα ο διαχειριστής επενδύσεων Ρουσίρ Σάρμα - Το sell off της περασμένης εβδομάδας προκαλεί ανησυχία

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Φιλιππίνες: Σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους ενόψει του υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ
Κόσμος 09.11.25

Φιλιππίνες: Σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους ενόψει του υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ

Ανησυχία επικρατεί στις Φιλιππίνες λόγω του υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ που πλησιάζει απειλητικά και ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές ζημιές

Σύνταξη
Δήλος: «Ζωντανεύει» ξανά με τη βοήθεια της επαυξημένης πραγματικότητας
Culture Live 09.11.25

Η Δήλος «ζωντανεύει» ξανά με τη βοήθεια της επαυξημένης πραγματικότητας

Με ένα απλό smartphone ή tablet, οι χρήστες της εφαρμογής μπορούν βιώσουν μια επαυξημένη εμπειρία: να «ζωντανέψουν» τα μνημεία της Δήλου, να τα δουν τρισδιάστατα και να περιηγηθούν γύρω τους

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στη Νίκαια με την Κηφισιά με… φόντο την κορυφή
Ποδόσφαιρο 09.11.25

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στη Νίκαια με την Κηφισιά με… φόντο την κορυφή

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Κηφισιά (9/11, 15:00) για την 10η αγωνιστική της Super League και περιμένει τυχόν γκέλα του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό ώστε με νίκη να περάσει μόνος πρώτος.

Σύνταξη
Για το απόλυτο με Κίναν Έβανς ο Ολυμπιακός κόντρα στην Καρδίτσα
Μπάσκετ 09.11.25

Για το απόλυτο με Κίναν Έβανς ο Ολυμπιακός κόντρα στην Καρδίτσα

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Καρδίτσα (9/11, 13:00) για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL με στόχο το απόλυτο, την ώρα που όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στον Κίναν Έβανς, που αναμένεται να κάνει το επίσημο ντεμπούτο του.

Σύνταξη
6-7: Τι σημαίνει το meme της Gen Αlpha που θεωρείται η «Λέξη Της Χρονιάς»;
«Six-Seveeeen» 09.11.25

6-7: Τι σημαίνει το meme της Gen Αlpha που θεωρείται η «Λέξη Της Χρονιάς»;

Το «6-7» δεν είναι λέξη, είναι κώδικας. Μια φράση χωρίς νόημα που η Gen Alpha χρησιμοποιεί σαν shibboleth — έναν μυστικό τρόπο αναγνώρισης μεταξύ «των μέσα», αφήνοντας τους μεγάλους εκτός παιχνιδιού.

Σύνταξη
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

