Τα αυξανόμενα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φτωχότεροι Αμερικανοί αφήνουν την πιο σημαντική οικονομία του κόσμου εκτεθειμένη σε κινδύνους ύφεσης, προειδοποίησε κορυφαίος αξιωματούχος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve), υπογραμμίζοντας την «πράξη εξισορρόπησης» που αντιμετωπίζουν οι κεντρικοί τραπεζίτες καθώς εξετάζουν το ενδεχόμενο να μειώσουν ξανά τα επιτόκια τον Δεκέμβριο.

Ο Τζον Γουίλιαμς, πρόεδρος της Fed της Νέας Υόρκης, δήλωσε ότι τα στοιχεία και οι συνομιλίες με ηγέτες της κοινότητας τόνισαν ότι πολλά φτωχότερα νοικοκυριά αντιμετωπίζουν κρίση οικονομικής προσιτότητας.

«Υπάρχουν αρκετά στοιχεία… ότι τα νοικοκυριά με χαμηλότερο και μέτριο εισόδημα αντιμετωπίζουν ορισμένους περιορισμούς από άποψη προσιτότητας», δήλωσε ο Γουίλιαμς στους Financial Times. «Από το κόστος ζωής, το κόστος στέγασης και ουσιαστικά πολλές οικογένειες που ζουν από μήνα σε μήνα».

Εν τω μεταξύ, οι πλουσιότεροι Αμερικανοί επωφελούνταν από την «άνθηση της χρηματιστηριακής αγοράς κοντά σε ιστορικά υψηλά».

Με την ψύχρανση της αγοράς εργασίας των ΗΠΑ, ο Γουίλιαμς άφησε να εννοηθεί ότι αυτό που χαρακτήρισε «αναλυτική» συμπεριφορά των αμερικανικών νοικοκυριών θα μπορούσε να αποτελέσει παράγοντα που θα καθορίσει εάν πιστεύει ότι η Fed θα πρέπει να μειώσει το κόστος δανεισμού τον Δεκέμβριο — μια ψήφο που χαρακτήρισε ως «πράξη εξισορρόπησης».

Κίνδυνος εκτροχιασμού

Ενώ η ανάπτυξη των ΗΠΑ συνολικά αποδείχθηκε πολύ πιο ανθεκτική από ό,τι ανέμεναν πολλοί οικονομολόγοι και ο πληθωρισμός παρέμεινε πάνω από τον στόχο του 2% της Fed, ο πόνος που ένιωσαν τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά λόγω του υψηλού κόστους ζωής σήμαινε ότι η οικονομία των ΗΠΑ θα μπορούσε να εκτροχιαστεί.

«Κάτι θα μπορούσε να συμβεί που θα μειώσει την εμπιστοσύνη ή η αύξηση των καταναλωτικών δαπανών που βλέπουμε σε συνολικό επίπεδο μπορεί να μην είναι τόσο ισχυρή, αν θέλετε, όσο θα ήταν διαφορετικά, δεδομένου ότι πολλοί άνθρωποι στην πραγματικότητα, πάλι, ζουν από μήνα σε μήνα», δήλωσε ο Γουίλιαμς, ο οποίος είναι επίσης αντιπρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς που καθορίζει τα επιτόκια.

Αξιωματούχοι της Fed — συμπεριλαμβανομένου του προέδρου Τζέι Πάουελ και του σημαίνοντος διοικητή Κρίστοφερ Γουόλερ — έχουν αρχίσει να επικεντρώνονται περισσότερο στο πώς μια αγορά εργασίας, την οποία ο Γουίλιαμς περιέγραψε ως «στερούμενη μεγάλης δύναμης και ορμής», θα μπορούσε να επηρεάσει τις οικονομικές προοπτικές των απλών Αμερικανών.

Οι Πάουελ και Γουόλερ έχουν επισημάνει ότι οι ισχυρές καταναλωτικές δαπάνες καθοδηγούνται δυσανάλογα από τους υψηλότερα αμειβόμενους.

Ο πόνος που αισθάνονται τα φτωχότερα και μεσαίου εισοδήματος αμερικανικά νοικοκυριά επηρεάζει επίσης το πολιτικό κλίμα, ωθώντας τον Ζόχραν Μαμντάνι στη νίκη στην κούρσα για τη δήμαρχο της Νέας Υόρκης, όπου έθεσε υποψηφιότητα με πλατφόρμα τη μείωση του κόστους διαβίωσης.

Η κακή επίδοση των υποψηφίων που υποστηρίζονται από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην κούρσα για τη δημαρχία της πόλης και στις ψήφους για τις κυβερνήσεις της Βιρτζίνια και του Νιου Τζέρσεϊ έχει επίσης συνδεθεί με μια κρίση στην προσιτότητα παρόμοια με αυτήν που μαστίζει την προεδρία του Τζο Μπάιντεν.

