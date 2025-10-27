Μια βδομάδα «πλούσια» σε γεγονότα έχει μπροστά της η Wall Street, καθώς αναμένει τα οικονομικά αποτελέσματα από μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, που πιθανόν να δώσουν το στίγμα της αγοράς για το υπόλοιπο του ’25, την απόφαση για τα επιτόκια από την Fed, τα αποτελέσματα από την συνάντηση Τραμπ – Σι, καθώς συνεχίζεται το shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη, πέντε εταιρείες που αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τέταρτο του δείκτη S&P 500, οι Microsoft, Alphabet, Meta Platforms, Amazon.com και Apple θα ανακοινώσουν τα κέρδη τους. Πέρα από την ματιά στις επιχειρήσεις τους, που κυμαίνονται από το cloud computing και το ηλεκτρονικό εμπόριο έως τις ηλεκτρονικές συσκευές και την ψηφιακή διαφήμιση, οι επενδυτές θα επικεντρωθούν στις προοπτικές τους για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι επιδόσεις των Magnificent Seven

Οι Microsoft, Alphabet, Amazon και Meta προβλέπεται να καταγράψουν συνολικά κεφαλαιουχικές δαπάνες 360 δισ. δολαρίων κατά τα τρέχοντα οικονομικά τους έτη, μεγάλο μέρος των οποίων σχετίζεται με την Τεχνητή Νοημοσύνη. Αυτές οι δαπάνες αναμένεται να εκτοξευθούν σε σχεδόν 420 δισεκατομμύρια δολάρια το επόμενο έτος, σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Ωστόσο, οι μεγάλες κεφαλαιουχικές δαπάνες απειλούν να καταστρέψουν ένα από τα πιο πολύτιμα χαρακτηριστικά του ομίλου: την ανώτερη αύξηση των κερδών.

Οι Magnificent Seven προβλέπεται να επιτύχουν αύξηση κερδών 14% στο τρίτο τρίμηνο, από 27% στο δεύτερο τρίμηνο, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η Bloomberg Intelligence, ο πιο αργός ρυθμός για τον όμιλο από το πρώτο τρίμηνο του 2023.

Ωστόσο, οι εταιρείες Big Tech έχουν ιστορικό στην αναφορά κερδών που υπερβαίνουν κατά πολύ τις εκτιμήσεις της Wall Street. Αυτό ακριβώς υπολογίζουν πολλοί επενδυτές, καθώς οι τιμές των μετοχών αποτελούν «τη μεγαλύτερη πηγή δύναμης» για την χρηματιστηριακή αγορά, σύμφωνα με τον Leger της Wealth Consulting. «Αυτό υποδηλώνει ότι οι προσδοκίες έχουν πολλά περιθώρια επέκτασης», δήλωσε ο Leger. «Αυτό αποτελεί καλό οιωνό για αυτή την σεζόν».

Η περίοδος των εταιρικών αποτελεσμάτων

Η περίοδος αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου ξεκίνησε συνολικά δυναμικά, παρά τις απογοητεύσεις αυτής της εβδομάδας από εταιρείες όπως το streamer Netflix και ο κατασκευαστής τσιπ Texas Instruments.

Συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων από 143 εταιρείες που έχουν ανακοινώσει αποτελέσματα, τα κέρδη του S&P 500 εκτιμάται ότι έχουν αυξηθεί κατά 10,4% σε σχέση με ένα χρόνο πριν, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG IBES μέχρι την Παρασκευή.

Μέχρι στιγμής, το 87% των εταιρειών έχουν ξεπεράσει τις εκτιμήσεις των αναλυτών για τα κέρδη και το 82% έχουν ξεπεράσει τις εκτιμήσεις για τα έσοδα και οι δύο υψηλότερες από τα ιστορικά τυπικά ποσοστά.

Η συνεδρίαση της Fed

Η Federal Reserve αναμένεται ευρέως να προχωρήσει στη δεύτερη συνεχόμενη μείωση των επιτοκίων κατά 0,25% αυτή την εβδομάδα για να στηρίξει την αγορά εργασίας και μετά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό, που κινήθηκε με πιο αργούς ρυθμούς απ΄ότι αναμενόταν. Οι αγορές θα εστιάσουν στην συνέντευξη τύπου αναζητώντας από τον πρόεδρο της, Τζερόμ Πάουελ, σημάδια για τις επόμενες κινήσεις από την Fed.

Οποιαδήποτε προσπάθεια για παράταση του κύκλου χαλάρωσης μετά τον Οκτώβριο ενδέχεται να αντιμετωπίσει νέα αντίσταση από την ομάδα αξιωματούχων που παραμένουν ανήσυχοι για τον πληθωρισμό. Μέχρι στιγμής το στρατόπεδο των περιστεριών έχει κερδίσει την συζήτηση αλλά τα γεράκια ανησυχούν για τις πληθωριστικές πιέσεις ενώ η έλλειψη επίσημων δημοσιεύσεων δεδομένων κατά τη διάρκεια του shutdown της κυβέρνησης θολώνει την εικόνα για τους αξιωματούχους της Fed.

«Ο μεγαλύτερος αντίκτυπος θα ήταν εάν η Fed έδινε σημάδια ότι θα παρεκκλίνει από την πορεία μείωσης των επιτοκίων» εξηγεί στο Reuters ο Dominic Pappalardo, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων της Morningstar Wealth.

Ένα ολοένα και μεγαλύτερο shutdown, το οποίο έχει ήδη διαρκέσει περισσότερο από τη μέση διάρκεια των προηγούμενων, πιθανότατα ενέχει επίσης μεγαλύτερο κίνδυνο για την οικονομική ανάπτυξη, επισημαίνει ο Art Hogan, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς στην B Riley Wealth. «Όσο περισσότερο διαρκεί, τόσο περισσότερο η αγορά δεν θα μπορεί να το αγνοήσει» προσθέτει.

Η συνάντηση Τραμπ -Σι

Τέλος οι επενδυτές είχαν εφησυχαστεί όσον αφορά τους κινδύνους που προκύπτουν από τον εμπορικό πόλεμο που ξεκίνησε ο Αμερικανός πρόεδρος με την επιβολή δασμών. Όμως η κλιμάκωση της έντασης με την Κίνα ξαναβάζει το ζήτημα στο μικροσκόπιο των αγορών.

Οι επενδυτές λοιπόν θα παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από την αναμενόμενη συνάντηση μεταξύ του Τραμπ και του Κινέζικου ηγέτη Σι Τζινπίνγκ την ερχόμενη εβδομάδα για να δουν αν οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη μπορούν να ηρεμήσουν τις εντάσεις μεταξύ τους.

«Εάν οι δασμοί αυξηθούν στα επίπεδα που απειλεί ο Πρόεδρος Τραμπ στην Κίνα… θα δείτε μια πιο ασταθή και πιθανώς μια πιο αρνητική αντίδραση στην αγορά, ειδικά αν (οι επενδυτές) προβλέπουν ότι αυτό θα είναι διαρκές» εκτιμά ο Anthony Saglimbene, chief market strategist at Ameriprise Financial.

Πηγή: ΟΤ